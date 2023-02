Aktiver kart

Sjøbod med fire personer blåste på havet i Lofoten

Fire personer havnet i vannet søndag kveld, da sjøboden de satt i blåste på havet ved Å i Lofoten.

– Så langt vi vet er det ikke snakk om alvorlig personskade. De er i sjokk og alle fire har vært i vannet. De blir ivaretatt av helse på stedet, sier operasjonsleder, Ina Selfors i Nordland politidistrikt til VG.

Hun forteller at politiet er på vei ut fra Svolvær, men at det tar to timer å kjøre til Å.

Selfors har per nå ikke oversikt om noen av de fire er barn.

– Det er meldt veldig mye vind, men den vil roe seg ut over mandags formiddag, sier hun.

Det er sendt ut gult farevarsel for kuling i området. Ifølge Yr er det stiv kuling fra vest i området søndag kveld, med vindkast på 26 meter i sekundet.

Alle personer er gjort rede for og ivaretas av helse på stedet. Personene har vært i vannet, men er ikke alvorlig skadet.

Politiet skrev først at det var snakk om en hytte, men skriver i en oppdatering at det skal være snakk om en sjøbod.

– Været er veldig tøft her nå, forteller Marcel Körmer, som er daglig leder i bedriften Lofoten Fishing i Å til VG rett før klokken 23 søndag kveld. Han sier alle på tettstedet har søkt ly innendørs.