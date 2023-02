Ras i Trøndelag – 52 personer evakuerte

Like før klokken 02.00 natt til mandag meldte politiet i Trøndelag at det hadde gått et jordras i Inderøy.

– Vegtrafikksentralen ar sendt ut entreprenør for å rydde veien. Skal ikke være fare for ytterligere ras, skrev politiet.

Politiet meldte i en oppdatering natt til mandag at 40 personer ble evakuert, og at kommunen har opprettet et evakuertsenter for disse.

Like før klokken 07.00 mandag melder operasjonsleder i Trøndelag Politidistrikt at 52 personer er evakuert.

Ytterligere én bolig ble evakuert etter at kommunen meldte om 37 evakuerte først. Det er ikke meldt om personskade.

Jordraset er 50 meter bredt. Kommunal teknisk vakt er på stedet, og det vurderes evakuering av beboere.

– Vi får hjelp av Hovedredningssentralen, det er foreløpig ganske uoversiktlig, fortalte operasjonsleder Kamilla Engen til VG tidligere natt til mandag.

– Det er et helt nytt byggefelt her, og det har vært oransje farevarsel for området.

Redningshelikopteret fløy over byggefeltet for å få oversikt over vannet som renner gjennom boligfeltet.

VG meldte først at det var evakuerte etter et ras over fv. 723 i Åfjord. Det er ikke riktig. Dette raset er mindre, og Vegtrafikksentralen har sendt ut entreprenør for å rydde veien.