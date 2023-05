FANGST: Her har revene fått fangst utenfor forsvarssjef Eirik Kristoffersens bolig på Akershus festning.

En revefamilie hjelper til på Akershus Festning: − Holder det rent

Rever hjelper forsvarssjefen med å holde rottebestanden nede på Akershus festning.

«Effektive rottejegere» skrev forsvarssjef Eirik Kristoffersen på Facebook mandag, sammen med bilder av revene utenfor huset der han bor på Akershus festning.

Forsvarets forum omtalte revene først.

Festningsforvalter Hanne Berg forteller at revene som har slått seg ned på Akershus festning bringer med seg positive ringvirkninger.

– De spiser rotter og vi er jo glade for det. Det er rotter i hele bykjernen i Oslo, men revene holder det rent og pent hos oss når de spiser rottene.

I fjor holdt en revefamilie på seks til i nærheten av Høymagasinet på festningen.

– Da merket vi at rotteantallet gikk ned i det området rundt der, sier Berg.

Nye beboere

Hun tror at det nå er en ny revefamilie som har slått seg ned på festningen.

– Nå har vi sett en mor og to unger. Det er jo mulig moren er en av ungene fra i fjor, men det vet vi ikke helt.

Med sine 187 kvadratmeter med uteareal, har festningen et stort område hvor revene ferdes. Berg er ikke helt sikker på hvor revene har valgt å slå seg ned i år.

– Men vi har jo nå sett dem ved forsvarssjefens bolig, så mulig de bor i området rundt der.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til Forsvarets forum at det ikke er første gang revene får fangst.

– Revefamilien ser jeg flere ganger i uken. Så langt har jeg sett at de har båret rundt på minst tre rotter som de har fanget. Det er viktig at folk hverken mater dem eller går for nære. De skaffer seg tydeligvis nok mat fra dyrelivet på festningen.

Hold avstand

Hvis man er heldig kan man få en glimt av revene som tusler rundt på festningen. Berg er likevel tydelig på at revene er ville dyr, og hverken skal klappes eller mates.

– Det er viktig at revene ikke blir for tamme. Vi har mange barn som er innom festningen, og vi ønsker ingen uheldige møter mellom rev og barn, sier Berg.

Foreløpig holder revene seg litt på avstand opplyser Berg.

REVER: I fjor skrev forsvarsbygg et innlegg på Facebook om revene på Akershus festning. I ett av bildene tester en av revene elsparkesykkel.

