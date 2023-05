KRAVKLARE: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski og SV-leder Kirsti Bergstø møter med en rekke konkrete krav når forhandlingene om revidert budsjett begynner tirsdag klokken 1300.

Revidert: SV vil ha økt barnetrygd – men sliter med å øke rikingskatt

SV forlenger sin kravliste foran forhandlingene om revidert budsjett: De vil øke barnetrygden for alle, øke sosialhjelpen og styrke sykehusene. Men ny økt skatt for de rikeste, får de trolig ikke til. Av praktiske årsaker.

Kortversjonen SV ønsker å øke barnetrygden, sosialhjelpen og vil styrke sykehusene i revidert budsjett.

Kravene presenteres før forhandlingene med regjeringen starter tirsdag klokken 1300.

SV vil også ha større investeringer i grønne arbeidsplasser.

Økt skatt for de rikeste er fortsatt på deres liste, men det blir trolig vanskelig å realisere. Vis mer

– Vi vil ha satsing på den brede velferden vår for å få ned forskjellene og motvirke økt fattigdom, gjennom å øke barnetrygden for alle, øke sosialhjelpen og styrke sykehusene. Så må vi få gjennomslag for større investeringer i grønne arbeidsplasser, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, til VG før forhandlingene med regjeringen om revidert budsjett innledes tirsdag.

– Vi vil både løfte trygdeytelsene for dem som har minst og å bidra med noe økt barnetrygd, for av avhjelpe de økte kostnadene norske familier for tiden opplever, sier Kaski.

Hun sier også at det er nødvendig å styrke sykehusenes økonomi.

– Hva blir topprioritet?

– Vi går ikke inn i forhandlingene med noe ultimatum. Helheten vil avgjøre, men vi vil ha en avtale som får Norge i riktig retning når det gjelder ulikhet og klima.

VIL IKKE BLI TATT FOR GITT: Kaski sier at de skal ha gjennomslag i forhandlingene de neste ukene, for å støtte regjeringens reviderte budsjett.

– Må gi oss reelle gjennomslag

Kommer SV til enighet med regjeringen i forhandlingene, er det sikret rødgrønt flertall for revidert budsjett som ble lagt frem 11. mai.

Enighet betyr at Høyre og de borgerlige partiene ikke får noen innflytelse over innholdet i revidert budsjett.

SV sikret på samme måte flertall med regjeringen for revidert budsjett i fjor og for 2023-statsbudsjettet før jul i fjor.

– Man kan tenke i retning av at regjeringen kan begynne å ta det for gitt at dere stiller opp?

– Vi tar i hvert fall ikke oss selv for gitt. Ap og Sp vet at de må gi oss reelle gjennomslag for at vi skal stemme for en budsjettavtale.

SV har tidligere offentliggjort at de stiller følgende krav til forhandlingene med regjeringen om revidert budsjett:

Skattekutt for folk med vanlige og lave inntekter, etter at pensjonistene fikk nesten 1,4 milliarder kroner i skattelettelser.

Øke skatten for de rikeste.

Jakte konkrete klimautslippskutt.

TREKLØVER TIL NY DYST: Forhandlingene innledes på Stortinget klokken 1300 tirsdag, hvor Kaski leder forhandlingene på vegne av SV, mens finanskomiteens leder Eigil Knutsen (i midten) leder forhandlingene for Ap og finanspolitisk talsperson Geir Pollestad gjør det for Sp. Slik de også gjorde i fjor vår.

Formuesskatt

– Å øke skatten for de rikeste i revidert budsjett er fortsatt planen, sier hun.

– Men særlig realistisk er det ikke: Det er praktisk vanskelig å endre skatte for en stor gruppe skattebetalere midt i året?

– Det er mulig, men vi legger inn krav om økt formuesskatt. Vi ønsker også å innføre et tredje trinn i formuesskatten, sier Kaski.

En regjeringskilde sier at slik endring er mulig, men ikke vanlig og hensiktsmessig, fordi formuesskatten fastsettes på grunnlag av verdien av skattyters samlede netto eiendeler per 1. januar i året etter inntektsåret. Slik systemet er innrettet vil eventuelle endringer i formuesskatten midt i inntektsåret altså måtte gis virkning for hele inntektsåret.

Kaski varsler allerede nå et krav de vil fremme i forhandlingene om neste års statsbudsjett til høsten:

– Å fjerne den midlertidige arbeidsgiveravgiften og i stedet øke selskapsskatten fra 22 til 23 prosent.