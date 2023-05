SPREDT: Tiltalebeslutningen i saken som går for Hordaland tingrett, er blitt spredt i sosiale medier.

Rettssaken ble stoppet da tiltalen ble spredt i sosiale medier: − Helt krise

Rettssaken der fem menn er tiltalt for alvorlige seksualforbrytelser i Bergen ble stoppet for andre dag på rad.

Kortversjonen Rettssaken hvor fem menn er tiltalt for gruppevoldtekter ble stoppet tirsdag, grunnet spredning av informasjon på sosiale medier.

Navn og personopplysninger til de tiltalte og fornærmede ble delt på sosiale medier.

Flere av bistandsadvokatene og forsvarsadvokatene har reagert i saken. Spredningen av tiltalebeslutningen er anmeldt.

Rettssaken ble også pauset mandag, da en tilhører filmet Vis mer

En rettssak der fem menn i 20-årene er tiltalt for flere overgrep går nå i Hordaland tingrett. Retten nedla forbud mot filming og opptak i retts­salen, ifølge Bergens Tidende.

Mandag måtte retts­saken pauses fordi en mann i tilhører­rommet filmet navne­listen i tiltalen og filmet fra retts­salen. Mannen har lagt ut videoer og kommentert saken på sosiale medier. En av disse videoene er tirsdag sett over 450.000 ganger.

Tirsdag måtte retten på ny pauses – denne gang fordi et skjerm­dump av tiltalen ble spredt på sosiale medier.

Info Dette er saken Mandag begynte en rettssak der fem menn er tiltalt for flere seksual­lovbrudd, i Hordaland tingrett. Det er satt av åtte dager til saken.

Tre menn i 20-årene er tiltalt for gruppe­voldtekt av en kvinne i 20-årene, i 2021.

En av disse, er sammen med to andre menn i 20-årene tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, i 2020.

En annen kvinne anmeldte senere en av mennene som er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, for en voldtekt i 2018. Vis mer

Flere medier, inkludert Bergens Tidende og Bergensavisen har omtalt saken.

Anmeldt forholdet

I tiltale­beslutningen står navn, fødsels­dato og adresse til de fem tiltalte mennene. I tillegg står fullt navn på kvinnene som er fornærmet i saken, og en beskrivelse av hva som har skjedd.

– Det er veldig problematisk at navnene til de fornærmede i en sånn straffe­sak kommer ut, sier Ingrid Aksnes, bistands­advokat for den ene kvinnen til VG.

Aksnes trekker frem at det allerede er svært belastende å delta i en slik retts­prosess for fornærmede.

– Det gjør det enda vanskeligere at navnet ditt blir spredt på den måten.

Aksnes opplyser at begge bistands­advokater har anmeldt forholdet.

– Kjempealvorlig

Hilde Cecilie Matre, som er bistands­advokat for de to andre kvinnene, sa til Bergens Tidende mandag at det var uakseptabelt at videoklipp fra rettssalen og navn på de tiltalte ble delt. Hun reagerer enda sterkere på informasjonen som ble spredt tirsdag.

– Dette er mye mer alvorlig, for nå blir de fornærmede navngitt. Dette er kjempe­alvorlig, det er helt krise, sier hun til BT.

Hun sier videre at dette vil føre til at folk vil vegre seg for å anmelde overgrep.

– Det kan få katastrofale konsekvenser.

Et rettssikkerhets­problem

Også forsvarerne i saken reagerer på spredningen av informasjonen. Etter at retts­saken begynte på ny etter pausen tirsdag, tok forsvars­advokat Ellen Eikeseth Mjøs, ordet.

– Vi må bare ta opp det som skjer nå. Tiltalen blir spredt på Snapchat, TikTok og Instagram, med fulle navn og adresser til de som sitter på denne siden, sa Mjøs ifølge Bergensavisen.

– Dette er et retts­sikkerhets­problem, la hun til.

I kommentarfeltene i sosiale medier skal også navnene på de fem mennene ha blitt delt. Flere av mennene har store profiler på sosiale medier.

Potensielt straffbart

Marie Vangen, første­amanuensis på det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, forteller at deling av en tiltale­beslutning potensielt kan være straffbart.

– Deling av en tiltale­beslutning der personene er identifisert og der grove seksuelle overgrep beskrives, tenker jeg potensielt kan være straff­bart etter straffe­loven paragraf 267. Denne rammer krenkelser av privat­livets fred.

