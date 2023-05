GLADMELDING: Meteorologen kommer med en gladmelding til de som liker sol og varme.

Blir 20 grader flere steder i landet

Nå kommer varmen – i hvert fall for noen dager.

Til helgen bør du finne fram både solstolen, badedrakten og solkremen. Da kommer sola og varmen, og flere stedet i landet vil gradestokken krysse grensen fra 10-tallet til 20-tallet, forteller meteorologen.

– I dag var det ingen som passerte den magiske grensen. Aurskog var nærmest med 19,5 grader, men i helgen ser det ut til at det vil bli 20 grader og sol mange steder i Sør-Norge – det inkluderer også Trøndelag, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til VG.

Meteorologen sier at vi har pent vær i vente i stort sett hele Sør-Norge både lørdag og søndag.

– Det er kanskje noen som har sett på værmeldingen at det kanskje vil bli rundt 25 grader enkelte steder. Akkurat nå så er det litt lite sannsynlig at temperaturene vil bli så høye, men de kan godt bli rundt 22–23 grader i helgen.

Men dessverre er det ikke alle som får tatt del i finværet denne helgen.

– De som får minst glede av høytrykket er den nordlige delen av landet. Der ser det ut til at det vil bli gårvær og litt nedbør, sier Haga og legger til at dette ikke kommer som en overraskelse.

– Det er egentlig ganske typisk at når vi får et høytrykk i den sørlige delen av landet, blir det mer regn, gråvær og kjøligere i den nordlige delen. Overgangssonen mellom høytrykket og lavtrykket vil ligge i sørlige del av Nordland, så nordenfor Saltfjellet vil man nok ikke se mye til sola, sier Haga.

Meteorologen legger til at det ikke er snakk om et kraftig høytrykk, og at finværet dermed trolig vil svekkes litt på mandag. Det igjen gjør været for neste uke, også inkludert nasjonaldagen, litt mer usikkert. noe som været for neste uke litt mer usikkert. Hagas kollega har tidligere sagt det kan være lurt å ha en plan B på 17. mai.

– På nasjonaldagen ser det ut til det vil mest sannsynlig bli opphold enn regn på Sørlandet og Østlandet. Det gjelder også Vestlandet sør for Stadt og Trøndelag også. På Nord-Vestlandet er det litt mer usikkert, men blir mest sannsynlig oppholdsvær der også, kan Haga betrygge.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post