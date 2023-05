DRAMA: En nabo oppdaget husbrannen.

Varslet om ulmebrann under 17. mai-frokost: − Utenkelig

Mathilde Hvitsand (20) og Erik Sjøli (24) var borte på 17. mai-frokost da de fikk melding om at huset deres brant. Hjemme alene var hunden Evo.

Nasjonaldagen ble dramatisk for samboerparet i Steinkjer. Under frokosten med venner ble de oppringt av en kamerat.

– Han fortalte at røyken veltet ut av huset og at brannvesenet var til stede, sier Erik Sjøli til VG.

Trønder-Avisa omtalte hendelsen først.

– Gjensynsglede

24-åringen trodde først det var en spøk, men de kastet seg i bilen.

– Vi så ikke åpne flammer, men det var mye svart røyk da vi kom hjem, sier Sjøli.

Det var hunden han var mest urolig for.

– Jeg skulle til å sette husnøkkelen i døren, men ble stanset av en politimann. Hadde jeg åpnet, kunne flammene ha blusset opp, sier 24-åringen.

Aktiver kart

Etter noen nervepirrende minutter kom brannvesenet seg inn i eneboligen.

– De fant Evo i kjelleren. Da ble det gjensynsglede, sier Sjøli.

– Betyr veldig mye

Han har hatt den tre år gamle huskyen siden hunden var seks måneder gammel.

– Han betyr veldig mye for meg. Jeg var mer opptatt av ham enn huset.

Sjøli sier at hunden er i kjempeform, men samboerne må finne seg et annet sted å bo så lenge. Sotskadene er omfattende, særlig i første etasje.

– Det var utenkelig at det skulle brenne. Jeg har ingen forklaring, sier Sjøli.

Brannvesenet fikk kontroll over ulmebrannen klokken 12.10 onsdag. Politiet avhører naboer som oppdaget at det kom røyk ut et vindu og andre vitner.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post