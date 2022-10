IKT-LAPS: Dette er interiøret i Forsvarets nye P-8 overvåkningsfly, som nå fases inn. I en fersk rapport slår Riksrevisjonen fast at status for Forsvarets systemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling er svært kritikkverdig.

IKT-skandalen i Forsvaret: − Levd på sikkerhetsmyndighetenes nåde

Forsvarets IKT-systemer har levd på sikkerhetsmyndighetenes nåde i lengre tid, ifølge lederen i Norges Offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo. Både NSM og forsvarsledelsen bekrefter dette bildet overfor VG.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Svært mange ansatte i Forsvaret er glad for at Riksrevisjonen nå setter et kritisk søkelys på Forsvarets IKT-systemer. Mange har sagt tydelig ifra internt. Men dette er et så sensitivt område for Forsvaret og for rikets sikkerhet at det har vært for krevende for mange å varsle, sier Bongo til VG.

Gjennom mer enn 10 år som topptillitsvalgt i Forsvaret har Bongo deltatt i flere prosesser som handler om forsvarets datasystemer. Han bekrefter Riksrevisjonens overordnede funn, og deler konklusjonen:

– Dette er svært alvorlig. Mange av Forsvarets systemer er svært sårbare, utstyret er ofte aldrende og systemene snakker ikke sammen, sier forbundslederen.

Kan true rikets sikkerhet

Riksrevisjonen mener at manglene i Forsvarets informasjonssystemer er så alvorlig at de kan true rikets sikkerhet.

Men Bongo sier at problemene ikke er av ny dato, og at sikkerhetsmyndighetene har ropt varsko flere ganger:

– Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, og Forsvarets sikkerhetsavdeling, FSA, har flere ganger vurdert og truet med å trekke tilbake sikkerhetsgodkjenningen av noen av Forsvarets IKT-systemer. De har levd på sikkerhetsmyndighetenes nåde, sier Bongo til VG.

SKJØVET PÅ: Torbjørn Bongo, leder i LO-tilknyttede offisersforbundet sier at IKT-investeringer i Forsvaret stadig er blitt utsatt.

NSM-direktør Sofie Nystrøm går langt i å bekrefte det Torbjørn Bongo sier:

– Det er sårbarheter og mangler som gir grunn til bekymring, og som sikkerhetsmyndigheten har påpekt, skriver Nystrøm i en epost til VG.

Hun bekrefter at graderte informasjonssystemer skal godkjennes, og at NSM er godkjenningsmyndighet for blant annet forsvarssektoren. Forsvaret har en meget sentral rolle i beskyttelsen av nasjonale sikkerhetsinteresser og har behov for informasjonssystemer med høyt sikkerhetsnivå.

– NSM er kjent med utfordringer forbundet med sikkerhetsgodkjenning av slike systemer. Som Riksrevisjonen har påpekt, handler dette blant annet om mangel på oversikt og avhengigheter, og delvis gammelt og umoderne utstyr. Det har også tidvis vært nødvendig både med så vel midlertidige brukstillatelser som dispensasjoner, skriver NSM-sjefen.

SIKKERHETSMYNDIGHETEN: Sofie Nystrøm er sjef for NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

I brudd med sikkerhetsloven

Riksrevisjonen skriver i sin rapport at at Forsvaret har tatt i bruk systemer som ikke tilfredsstiller sikkerhetslovens krav til godkjenning.

Rapporten viser også at «Forsvaret i enkelte tilfeller har latt hensynet til operative behov veie tyngre enn risikoen ved å bruke systemer uten sikkerhetsgodkjenning», skriver Riksrevisjonen.

Og konkluderer slik:

Forsvarets manglende etterlevelse av sikkerhetslovens krav vil kunne få

store konsekvenser både i fred, krise og krig. Riksrevisjonen mener dette er

alvorlig.

Fikk ikke godkjenning

Forsvarsledelsen bekrefter også at NSM tidvis har underkjent IKT-systemer:

– Forsvaret drifter et stort antall IKT-systemer. Godkjenningene er tidsbegrenset, derfor er det en kontinuerlig dialog med NSM om dette. Noen ganger får vi ikke opprettholdt godkjenningen, og må jobbe sammen med sikkerhetsmyndighetene for å nå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, sier Trond Nilsen, brigader og sjef for IKT-avdelingen i Forsvarsstaben, til VG.

Avdelingen er nyopprettet som en direkte følge av tidlige funn i Riksrevisjonens gransking av IKT-systemene i Forsvaret.

Skjøvet på investeringer

Torbjørn Bongo sier at det har vært for lett for forsvarsledelsen - og politisk ledelse i Forsvarsdepartementet - å skyve på IKT-investeringer. Dette til tross for at IKT skulle være en stor satsing i Solberg-regjeringens langtidsplan for Forsvaret for 2017–2021.

– Når de økonomiske rammene overskrides, er det alltid lettere å skyve på en IKT-investering enn å kjøpe færre F-35 kampfly, eller kutte investeringene i CV90 kampvogner eller artilleri, sier forbundslederen.

Mast og Mime

Nå står Forsvaret midt oppe i to milliard-investeringer i IKT: Mast som står for militære sky-systemer, og Mime som er programvare for taktisk ledelse av Forsvarets ulike våpengrener og systemer.

– Disse systemene er planlagt i tett samarbeid med leverandører utenfor Forsvaret. Private selskaper utenfor Forsvaret kan levere og videreutvikle disse systemene. Men vi er sterkt kritisk til at Forsvaret skal lagre høygradert informasjon i private datasentre utenfor Forsvaret, sier Bongo.

Han får langt på vei Riksrevisjonens støtte for dette. Riksrevisorene har notert seg at programmene allerede er forsinket. De stiller også spørsmål ved at selskaper utenfor Forsvaret skal håndtere Forsvarets behov for IKT-støtte i krise og krig.

«Flere sentrale spørsmål som har betydning for gjennomføringen og leveransene fra programmene står dessuten ubesvart.

Riksrevisjonen mener dette utgjør en risiko for ytterligere forsinkelser og

mangelfull gevinstrealisering, skriver Riksrevisjonen i rapporten til Stortinget.