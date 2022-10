BYENS MEKTIGSTE MANN: I syv år har Raymond Johansen styrt Oslos rødgrønne byråd.

Raymond Johansen til VG: Vil ha fire nye år som byrådsleder i Oslo

Raymond Johansen (Ap) tar gjenvalg, og vil fortsette som byrådsleder i hovedstaden. Det bekrefter han overfor VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Oslo er nå en mer levende by med større muligheter og mindre forskjeller, og pandemien har for meg løftet frem veldig mange uløste utfordringer. Oslo har tatt mange steg på de syv årene, men det er langt fra nok, sier Raymond Johansen til VG.

– Politikk handler om alltid om det som gjenstår, derfor vil jeg søke renominasjon som Oslos byrådslederkandidat, fortsetter han.

Fristen for å svare nominasjonskomiteen var på fredag. Johansen bekrefter at han har brukt mer tid enn dette – og at han ga sitt svar på søndag.

– Jeg skulle svare innen lørdag, og jeg skulle snakket med deg i morges, sier han til VG.

– Jeg har brukt den tiden, for det fortjener tiden og det fortjener jeg. Jeg mener vi har fått på plass en slagkraftig valgkamporganisasjon som situasjonen krever. Jeg er motivert innstilt på si ja til å være kaptein på den båten.

SYV ÅR SIDEN: I 2015 gikk Ap, SV og MDG i byråd. Her er Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap), og Marianne Borgen (SV).

– Ingen synes synd på Oslo

Johansen mener at byrådet har gjort Oslo til en grønnere og varmere by – men at stor økonomisk uro fremover gjør at hovedstaden trenger trygg styring.

– Det gir meg en veldig motivasjon til å fortsette jobben for Oslo, hjembyen min, som jeg er veldig glad i. Jeg pleier å si at jeg er fra Oslo, jeg er fra Arbeiderpartiet, og jeg holder med Vålerenga. Det er ingen som synes synd på Oslo, det er ingen som synes synd på Ap, det er ingen som synes synd på Vålerenga, sier han og fortsetter:

– Men det betyr ikke at Oslo også trenger sterke talspersoner, det er den byen hvor de aller fattigste og de aller rikeste bor.

GJENVALG: Ap tok makten i 2015 etter 18 år med Høyre-styre. I 2019 ble det fire nye år. Her ved oppstarten av byrådsforhandlingene for tre år siden. Fra venstre: Frode Jacobsen (Ap), Rina Mariann Hansen (Ap), Inga Marte Thorkildsen (SV), Kamzy Gunaratnam (Ap) Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) Omar Samy Gamal (SV). Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen, Einar Wilhelmsen (MDG) og Hanna E. Marcussen (MDG).

Syv år som sjef

Johansen har vært byrådsleder i hovedstaden siden 2015. De siste syv årene har han styrt Oslo sammen med SV og MDG – med Rødt som støtteparti.

– Det blir ikke enkelt, og å vinne tre ganger er ikke enkelt. Men jeg vil gi full rulle, sier Johansen.

Johansen tror det blir en tøff kommunevalgkamp om knapt ett år.

Hovedmotstanderen blir Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

– De vil ha mye penger til å drive valgkamp for. De vil kutte eiendomsskatt og fordeles annerledes enn vi gjør. Det motiverer meg å jobbe for å hindre at det skjer, sier han.

GAMMEL TRAVER: Raymond Johansen har lang erfaring i Oslo-politikken. Her fra et VG-intervju i 1993, der Johansen foreslo bilfri Karl Johans gate. Da var han Oslos byråd for miljø og samferdsel – og representerte SV.

Det har vært knyttet stor spenning til Johansens svar – og stort hemmelighold.

Byrådslederen er 61 år, og er oppvokst på Tveita i Oslo. Hans politiske karriere begynte i SV, der han var både byråd i Oslo og leder i Sosialistisk Ungdom.

Johansen meldte seg inn i Ap i 1997, og var statssekretær i Utenriksdepartementet i begge Stoltenberg-regjeringene.

Fra 2009 til 2015 var han partisekretær, en av de mektigste posisjonene i Ap. I dag sitter han i Aps sentralstyre.

– Aps makt er truet i en rekke store, norske byer. Forrige uke kom regjeringen med en ny kraftskatt, som går utover budsjettene til Oslo og andre kraftkommuner. Får dere nok drahjelp fra regjeringen?

– Vi lever i ekstremt urolige økonomiske tider. Jeg er overbevist om at alle ønsker å bidra, sier Johansen.

Forrige uke kritiserte han regjeringens forslag til kraftskatt, som blant annet rammer Oslo på grunn av kommunens eierskap i Hafslund.

Han sier at alle i Ap er opptatt av offentlig eierskap, men understreker at et slikt eierskap må være lønnsomt.

– Det er ikke sånn at vi er helt enige i alle tiltak, men retningen er vi enige i. Så har jeg selvtillit til å tale Oslos sak, selv om noen i partiet ikke er fornøyd, sier han.

– Den rette mannen

Frode Jacobsen, leder av Oslo Ap og stortingsrepresentant, er strålende fornøyd med Johansens ønske om gjenvalg.

– Jeg er overbevist om at Raymond er den rette mannen for å lede Oslo i fire nye år. Han vil lede et byråd med forhåpentligvis et sterkt Ap i front, for å ta Oslo videre i kampen mot sosial ulikhet og for å løse klimautfordringene, sier han til VG.

– Det har vært viktig for meg at det ble hans konklusjon. Jeg har stor respekt for at han har trengt tid, og har hatt gode samtaler underveis. Det er riktig for ham, det er riktig for Ap og det er riktig for Oslo.

Jacobsen sier at han ikke har lagt skjul på hva han mener er riktig konklusjon i samtalene:

– Mitt råd har vært tydelig: Han har mer å gi, Ap ønsker ham sterkt på topp og han evner også å ta Oslo videre og lede an i det viktige arbeider som trengs for byen vår de neste årene, sier Jacobsen til VG.

SØKTE RÅD: Oslo Ap-leder Frode Jacobsen og byrådsleder Raymond Johansen har hatt gode samtaler underveis, forteller førstnevnte. Her i forkant av stortingsvalget 2021.

Gjenvalgsliste utsatt

Oslo Arbeiderparti skulle etter planen offentliggjøre listen over hvilke av dagens Ap-representanter i byrådet og bystyret som ønsker gjenvalg til neste år denne mandagen.

Men dette er nå utsatt – og Ap-laget skriver på sine nettsider at det har blitt en forsinkelse og at nominasjonskomiteen vil komme tilbake med fullstendig liste så raskt som mulig. Komiteen møtes uansett klokken 17 i dag.

Nominasjonskomiteens sekretær, Helge Stoltenberg, bekrefter forsinkelsen overfor VG.

– Vi håper på å få lagt ut listen i morgen, sier han.

VG kjenner til at en del av årsaken er at ikke alle som skulle svare på om de ønsker gjenvalg, svarte innen det innen fristen, som var midnatt fredag.