Mer EU-press på gasspriser: Slik svarer Norge

EU-kommisjonen legger ytterligere press på Norge for å få tilgang til billigere naturgass, som igjen kan få ned kraftprisene. Men regjeringen fastholder sitt nei til å gripe inn politisk i gassmarkedet, ifølge olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Han ber EU-kommisjonen finne kommersielle løsninger med selskapene som selger gassen.

– Jeg tror EU har lyst å finne en løsning med Norge. Men hvis vi kan finne en løsning innenfor det kommersielle sporet, hvor det er selskapene som i utgangspunktet håndterer det, så tror jeg det er det kloke, sier Aasland til VG.

EU-landenes energiministere er enige om at det skal legges en høypris-skatt på selskapene som produserer fornybar energi og som har enorme merinntekter med de høye strømprisene i Europa. Et lignende grep har Støre-regjeringen foreslått i skattepakken som ble lagt fram sist onsdag.

Men EU har ikke klart å pønske ut noe grep som kan dempe de høye gassprisene, drevet opp av Russlands krig i Ukraina og enorm etterspørsel etter naturgass.

– Gassleveransene til Europa kommer med en enorm risikopremie, sa EU-kommisjonær for energi, Kadri Simson, etter et møte med EU-landenes energiministere fredag ettermiddag.

– Det er avgjørende å begrense denne risikopremien, men det kan ikke gjøres ensidig. Det krever dialog og forhandlinger med partnere vi stoler på, og som har maksimert sine gassleveranser for å møte EUs etterspørsel, la hun til.

«Partnere vi stoler på» betyr Norge.

Nei til pristak

Selv om 15 EU-land ønsker pristak, har EU-kommisjonen ikke støttet denne ideen.

– Det tror jeg er fornuftig, sier Aasland.

Norge og EU diskuterer nå mulige tiltak i en felles arbeidsgruppe. Men Norge stiller seg helt avvisende til å begrense fortjenesten på gass for å komme EU i møte og tilby EU-landene billigere naturgass:

– Vi har i øyeblikket store olje- og gassinntekter, fordi vi har høy skattlegging av vår olje og gass-sektor. Så kan vi alltid vurdere om Norge skal bidra mer, men vår modell er bygget på at vi forvalter verdiene langsiktig. Den modellen har stått seg godt over lang tid, og er for et lite land viktig å ivareta for å unngå politisering av petroleumsinntektene, sier Terje Aasland.

Bidrar betydelig

– Det er et stadig gjentatt krav fra flere EU-ledere at Norge derfor bør bidra mer?

– Vi kommer til å bidra betydelig til Europa, til gjenoppbygging av Ukraina, til deres forsvar og til forsvarsmateriell, er noe av det vi bidrar til med midlene vi har til rådighet, svarer Aasland.

EU-landenes toppledere møtes i Praha denne uken for å fortsette diskusjonen om tiltak for å få ned energiprisene og samtidig sikre kritisk forsyning inn i vintersesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er invitert til et alleuropeisk toppmøte i EU-regi i Praha torsdag.

Støre har tidligere sagt at regjeringen er åpne for å diskutere alle forslag som EU kommer opp med.

Både den britiske avisen Financial Times og magasinet The Economist har nylig kritisert Norge for å tjene stort på de ekstremt høye gassprisene mens våre allierte i Europa sliter tungt.

Ingen enkle løsninger

– Norge har sagt nei til pristak på naturgass. Hva kan Norge si ja til?

– Vi har sagt at vi er for dialog for å finne konstruktive løsninger. Noe av det vi har pekt på, er langsiktige kontrakter som kan være med å danne en ny normal i en utfordrende situasjon, og som olje- og gasselskapene er åpne for. Det er vanskelig å finne en motpart på selskapsnivå, men viljen til å tenke langsiktige kontrakter er til stede, sier olje- og energiministeren.

– Hva kan Norge legge på bordet for å avhjelpe den kritiske situasjonen nå?

– Vi må være ærlige om at det ikke finnes enkle quick fix løsninger her, svarer olje- og energiministeren.

– Det viktigste nå som vi kan bidra med, er å opprettholde en størst mulig grad av stabilitet, og sørge for at man får gass inn til Europa. Jeg er stolt av den jobben selskapene og de ansatte i olje og gass-sektoren gjør nå. Så må vi forsøke å finne en løsning innenfor det kommersielle. Å finne løsninger som en kan tenke på politisk, det er ganske krevende, når det er innarbeidede markedsmekanismer som har tjent oss godt i 50 år. Så er vi villig til dialog, men løsninger må ligge innenfor det som Norge også mener er akseptable.