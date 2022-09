Næringslivet rasende på regjeringens skattegrep – SV fornøyd

BLAAFARVEVÆRKET, MODUM/OSLO (VG) Reaksjonene på regjeringens skattebombe onsdag morgen lot ikke vente på seg: Regjeringen slakter Norges viktigste fremtidsnæring, mener Sjømat Norge.

– Med dette slukker Senterpartiet og Ap lysene i vinduene langs kysten og tvinger arbeidsfolk til å henge arbeidsdressen på kroken, freser administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til VG.

Reaksjonen kommer etter at regjeringen skal hente inn 33 milliarder kroner med økt skatt på havbruk, vindkraft og vannkraft. Det ble varslet på en pressekonferanse på Blaafarveværket på Modum onsdag morgen.

– Det de gjør er å slakte Norges viktigste fremtidsnæring. Dette er en gavepakke til våre konkurrenter i utlandet og vil resultere i færre norske eiere og flere utenlandske fondsbaserte eiere, sier Sjømat Norge-sjefen, som organiserer store deler av norsk oppdretts- og fiskerinæring.

SINT: Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Bransjen har slåss hardt mot en såkalt grunnrenteskatt på havbruk i flere år. Grunnrenteskatt er en slags «eiendomsskatt», der bedrifter som bruker av fellesskapets naturressurser betaler en skatt for dette.

Regjeringen sender nå et forslag på høring, der det settes en skatt på 40 prosent på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Forslaget sendes på høring i dag med frist 3. januar 2023.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum frykter ikke de konsekvensene Sjømat Norge trekker opp:

– Jeg er helt uenig i den analysen. De bør lese forslaget. Nesten 70 prosent slipper økt grunnrenteskatt. Det som var lønnsomt før, er lønnsomt også nå, men du får litt mindre av profitten, for du deler den med staten, sier Vedum.

– Unødvendig

Også energibransjen advarer:

– Det regjeringen gjør nå er unødvendig, uheldig og bør vurderes nøye. Grunnen til at det er unødvendig er at vi allerede har en grunnrenteskatt som sikrer staten ekstraordinære inntekter på 70 milliarder. Grunnen til at det er uheldig er at dette vil skape usikkerhet i investering i fornybar energi, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge, til VG.

Han mener dette vil gjøre det vanskeligere å få frem ny vannkraft, ny vindkraft og de klimaløsningene Norge trenger i det grønne skiftet.

– I tillegg går staten inn og fratar kommuner og fylkeskommuner viktige inntekter. Vi vil nå se nærmere på de forslagene som kommer for å sikre at de får minst mulig negative konsekvenser for den grønne omstillingen Norge skal gjennom, sier Kroepelien.

GLAD: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er fornøyd.

– Positivt

Regjeringens budsjettpartner, SV, er glade for skatteøkningene.

– Dette er positivt og nye takter fra regjeringen. SV har lenge kjempet for at verdier skapt av fellesskapets ressurser skal komme folket til gode, skriver SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en sms til VG.

– Å skattlegge bruken av naturressurser mer, gir mer til utdanning og helse, mer til folk og lokalsamfunn i krisetid. Det er rett og rimelig, legger han til.

Han sier at han må se nærmere på forslaget før han kan gi det sin fulle støtte.

– Vi kommer selvsagt ikke til å gi støtte til dette over bordet. Vi skal se på det, og komme med vår linje til forhandlingene om statsbudsjettet, skriver han.

Skal få inn 33 milliarder

Regjeringen skal hente inn 33 milliarder på skatteendringene som ble varslet onsdag morgen. Det innføres altså grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, mens grunnrenteskatten på vannkraft økes. Det innføres også en ekstraordinær avgift på vann- og vindkraft som følge av de høye strømprisene.

Dette vil etter planen øke skatteinntektene med rundt 33 milliarder kroner årlig, ifølge regjeringen.