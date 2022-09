UTDANNINGSDIREKTØR: Bente Barton Dahlberg er fungerende direktør i Utdanningsdirektoratet.

Rapport om streikefølger: Daglig forverring – bekymring for elevers helsetilstand

Følgene av lærerstreiken forverrer seg daglig for barn og unge, ifølge Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Det er stigende bekymring for noen av elevenes helsetilstand.

Publisert: Nå nettopp

Molde kommune er en av kommunene som på eget initiativ har avlevert rapport til Statsforvalteren om alvoret i streikesituasjonen for barn og unge som møter streikestengte skoler.

I rapporten, som VG har fått innsyn i, fremholdes også flere barns helsetilstand som forverret i løpet av streiken som nå er fem uker inne i skoleåret.

Sykehusinnleggelser

Molde kommune melder om at de har mottatt informasjon om følgende forhold:

Flere eksempler på at ungdom helt ned i 13-års alder har debutert med illegale rusmidler.

Ungdom rapporterer om angst, redsel og bekymring knyttet til «arrangerte slåsskamper» og at dette berører stadig flere.

Flere henvendelser til fastleger, helsesykepleiere og barne- og ungdomspsykiatrien knyttet til selvskading og selvmordstanker.

Behov for helsehjelp som følge av ensomhet, isolasjon, spiseforstyrrelser og depressive symptomer.

Innleggelser på sykehus, inkludert ungdomspsykiatriske avdelinger.

Statsforvalteren har også mottatt bekymringsmelding fra kommunelegen i Molde knyttet til helsemessige konsekvenser for barn og unge.

Han omtaler situasjonen som kritisk.

STREIKESTAND: Et vanlig syn ved stadig flere skoler i Norge. Bildet er av streikende lærere i Lillestrøm.

Planlegger for tiden etter streiken

Fungerende direktør i Utdanningsdirektoratet, Bente Barton Dahlberg, forteller også om flere alvorlige konsekvenser av lærerstreiken i rapportene som er innsendt fra statsforvalterne i landets fylker.

– Vi er i løpende dialog med statsforvalterne om konsekvensene av streiken. Vi vurderer det vi hittil har fått rapportert om som alvorlig, sier Dahlberg til VG fredag ettermiddag.

– Hvilke alvorlige konsekvenser vil du trekke frem?

– Det er en alvorlig situasjon for mange elever at de mister deler av opplæring de har krav på, og må være borte fra skolehverdagen, sier Dahlberg til VG.

Hun understreker at kontakten med statsforvalterne for å undersøke streikens følger, ikke er avsluttet.

– Vi er i tett dialog med statsforvalterne fremdeles.

– Kan rapportene bli brukt som et eventuelt grunnlag i regjeringens vurdering av å nedsette tvungen lønnsnemnd og avslutte streiken?

– Vår oppgave som sektormyndighet er å belyse konsekvensene for elevene av streiken, og når streiken er over blir en viktig oppgave å følge opp, slik at konsekvensene for elevene blir minst mulig, svarer utdanningsdirektøren.

– Hva betyr en stadig lenger streik for vurderingsgrunnlag, progresjon i læringen og likeverdig undervisningstilbud for f.eks. avgangselever som skal opp til eksamen?

– Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser streiken kan få for eksamen. Det er stor variasjon i hvordan streiken påvirker, og skoleeierne og skolene er nærmest til å vurdere hvilke tiltak som bør settes inn når streiken er over. Vi vil støtte skoleeierne i dette arbeidet, svarer Dahlberg.

DØDT PÅ SKOLEN: Østersund ungdomsskole i Fetsund, Lillestrøm kommune var preget av laber aktivitet og svært få elever til stede da VG besøkte den streikerammede skolen i august.

Hun har tidligere vært klar på at bestillingen av rapportene som direktoratet nå får inn, opprinnelig kommer fra Kunnskapsdepartementet.

Dahlberg og direktoratet har hittil ikke gitt VG innsyn i alle rapportene fra statsforvalterne med begrunnelse i at dokumentene inngår i intern saksbehandling.

Hvor går grensen?

Men i rapporten fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal som VG har fått innsyn i, så beskrives flere av de samme konsekvensene for elever av streiken som statsforvalteren i Vestland fortalte VG om fredag.

Molde kommune, som har flere streikerammede skoler, melder til Statsforvalteren at ettersom ukene går så øker bekymringen for elevenes tap av faglig utvikling samt sosiale og helserelaterte konsekvenser.

Kommunen stiller spørsmål om: «Hvor går grensen for at streiken truer helt vitale samfunnsinteresser?»

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, som driver videregående skoler som er streikerammet, peker også på flere følger av streiken:

Tapt læring for alle berørte elever.

Streiken rammer skjevt på skolene, i fylket og i forhold til elever i andre fylker.

Mange elever og foreldre er urolige for eksamen og videre skolegang, på skolene, i fylket og i forhold til andre fylker.

I rapporten fra Statsforvalteren pekes det også på at streiken kommer etter flere år med coronarestriksjoner av ulik grad. Men i den perioden hadde barn og unge likevel oppfølging av lærerne sine.

– I den situasjonen vi står i nå, har ikke elevene en slik oppfølging, heter det i rapporten fra fylkeskommunen i Møre og Romsdal til Statsforvalteren/Utdanningsdirektoratet.

Partene i lærerstreiken ble fredag hasteinnkalt til et møte hos kunnskapsministeren. Det medvirket til at Riksmekleren gjenopptar kontakten med partene etter noen dagers stillstand – lørdag morgen.