«LAGT PÅ IS»: Ål kommune har nesten 3.000 hytter. Høyre frykter at det vil ramme lokalt næringsliv hardt dersom folk dropper hytta i vinter.

Flere vil «fryse ned» hytta – Høyre-lag vil gi dem fastpris

Høyre i Ål frykter for det lokale næringslivet hvis hyttefolket uteblir. De vil hanke dem inn igjen ved å tilby alle i kommunen fastpris på strøm.

Mange hytteeiere frykter at de går en dyr vinter i møte på grunn av de høye strømprisene

For å få bukt med strømregningene velger noen å melde flytting til hytta. Andre dropper hytteturen, mens noen «fryser ned hytta» for vinteren.

Flere rørleggere VG har snakket med i hyttekommunen Ål forteller at de blir kontakt av hytteeiere som vil undersøke hvordan de kan tappe alt vann fra hytta, slik at hytta kan «fryses ned».

Også i hyttekommunen Trysil har rørleggerfirmaet Løken VVS fått noen slike henvendelser.

– Hvis man skal fryse ned hytta må alle rør og alt som er tilknyttet vann i hytta tømmes helt, slik at det ikke fryser i stykker, sier rørleggermester Lars Erik Støbak i Løken VVS til VG.

Han sier det er stor forskjell på hvor komplisert dette er, ut ifra hvilken hytte det er snakk om.

– Det spørs om det er en hytte med flere etasjer og mye skjult montasje, eller om det er en eldre hytte der alt er åpent, da er det enklere, sier Støbak.

INGEN STRØMSTØTTE: Rørleggere i Ål og Trysil opplever at hytteeiere tar kontakt for å undersøke muligheten til å koble vannet ut for vinteren.

– Alvorlig

Ingen bruk av hytta, betyr også mindre inntekter til det lokale næringslivet i hyttekommuner.

Gruppeleder og ordførerkandidat for Høyre i Ål, Jørund Li, mener situasjonen er alvorlig.

– Krisen vi står overfor nå kan bety knekken for veldig mange. Det er mer alvorlig enn under pandemien, sier han til VG.

Ål kommune har rundt 4700 innbyggere og i underkant av 3000 hytter, ifølge SSB.

– Hvis bruken av hyttene halveres, så blir også det de legger igjen i lokal handel halvert. Det går bare ikke, sier Lie, som betegner problemet som «kolossalt».

Info Fakta om strømstøtten: Husholdninger får nå dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime. Dette er uten momsen på 25 prosent. Ved en spotpris på 70 øre, blir utgiften for forbruker dermed 87,5 øre. Støtten gjelder et forbruk på opptil 5000 kilowattimer per måned.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det rundt 445 000 hytter og fritidsbygg i Norge, men hytter kvalifiserer ikke til å få strømstøtte. Det gjør derimot sekundærboliger. Vis mer

Vil tilby fastpris på 40 øre

Ål kraftverk, som er heleid av kommunen, har i dag en ordning der de dekker 10 prosent over gjennomsnittlig spotpris over 70 øre, opplyser daglig leder i Ål kraftverk, Geir Tretterud.

Sammen med den statlige strømstøtten på 90 prosent betyr det at husholdninger i praksis får dekket 100 prosent over 70 øre.

De har en tilsvarende støtte til næringslivet som dekker 80 prosent over 60 øre gjennomsnittlig spotpris.

For å løse hytte-utfordringen vil Høyre og Lie gi en enda rausere ordning, til fastboende så vel som hytteeier og næringsliv.

– Vi foreslår en fastpris på 40 øre kilowattimen til fastboende, deltidsinnbyggere og næringsliv, sier han.

FRIR TIL HYTTEFOLKET: Ordførerkandidat Jørund Li fra Høyre vil holde på hyttefolket med fastpris.

Tokke kommune i Telemark har en fastpris på 37 kroner, mens innbyggere og næringsliv i Lærdal i Vestland fylke tilbyr en fastpris på 50 øre.

Tretterud sier Ål kraftverk jobber med å legge frem et forslag til hvordan en fastpris på 40 øre kan gjennomføres, og hvor mye det vil koste. Til slutt skal det behandles i kommunestyret. Da er Jørund Li sikker på at det får flertall.

– Jeg tror alvoret begynner å sige inn og at vi får flertall for dette, sier Li.

Skeptisk

Men Ål-ordførerens stemme får han ikke.

– I utgangspunktet er jeg veldig skeptisk til det. Jeg forstår at mange er bekymret for situasjonen de er i, og at en gjerne skulle støttet flere. Men vi har ansvar for det totale bildet og jeg mener at det ikke er riktig å bruke pengene sånn, sier ordfører Solveig Vestenfor (Ap).

– Ideelt sett bør det som går på strømpris og pristak være noe som staten regulerer, legger hun til.

SKEPTISK: Ordfører Solveig Vestenfor (Ap) i Ål. Bildet er tatt fra en annen anledning.

Vestenfor peker på at det er stor usikkerhet i kommunen før statsbudsjettet.

I tillegg er ordføreren mindre bekymret for at hyttefolket skal droppe hytta i vinter, enn sin utfordrer fra Høyre.

– Jeg håper folk kommer uansett, vi ønsker jo at folk skal bruke hyttene sine. Det er flott for næringslivet, men det er en balanse, vårt lokalsamfunn kan ikke basere seg på hytte-ålingene alene, sier hun.

Prioriterer «nødvendighetsgode»

Både Frp og Norges Hytteforbund mener at fritidsboliger bør inkluderes i strømstøttordningen.

På spørsmål fra VG om regjeringen vurderer å gi strømstøtte til fritidsboliger, skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en e-post:

– Regjeringen er opptatt av å hjelpe der det trengs mest. Selv om mange har tilgang på en hytte, mener vi husholdningsforbruket må prioriteres da dette er et nødvendighetsgode. Vår jobb er hele tiden vurdere hvordan vi bruker fellesskapets midler på en best mulig måte for samfunnet.

PRIORITERER HUSHOLDNINGER: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Aasland skriver at regjeringen skal legge frem en evaluering av strømstøtteordningen i statsbudsjettet som legges frem torsdag 6. oktober.

– Dette vil gi grunnlag for en mer helhetlig diskusjon om ordningen og behovet for eventuelle endringer, skriver han.

Her kan du lese alt om strømpris- og støtte.