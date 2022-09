TIDLIGERE DØMT: Mannen i 30-årene er tidligere dømt for å være i besittelse samme type maskinpistol som terrorsiktede Zaniar Matapour brukte under barskytingen mot Per på hjørnet og London pub i sommer. Maskinpistolen på bildet er den mannen ble dømt for å være i besittelse av.

Opplysninger til VG: Siktet etter barskytingene er tidligere dømt i våpensak

Søndag ble to personer til pågrepet for barskytingen i Oslo. Begge er kjent for politiet fra tidligere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Zaniar Matapour ble pågrepet like etter skytingen. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Fredag opplyste politiet at Arfan Bhatti er internasjonalt etterlyst og siktet for medvirkning til terror.







Søndag ble ytterligere to personer pågrepet og siktet for medvirkning til terror.

Dermed er til sammen fire personer siktet etter skytingen i Oslo natt til 25. juni. s

Grovt brudd på våpenloven

En av de pågrepne, en mann midten av 30-årene er tidligere kjent for politiet.

VG får opplyst at han er domfelt to ganger tidligere, blant annet for grovt brudd på våpenloven:

I 2019 ble han dømt i en våpensak for besittelse av samme type maskinpistol, en MP-40, som terrorsiktede Zaniar Matapour brukte under barskytingen mot Per på hjørnet og London pub i sommer.

1 / 19 forrige neste fullskjerm

MP40 er en fullautomatisk maskinpistol med stort skadepotensiale. Våpenet som ble undersøkt av Kripos den gang, stammer opprinnelig fra krigens dager. MP40 blir ofte kalt Schmeisser og er en tysk maskinpistol som ble hyppig brukt under andre verdenskrig.

Etter krigen overtok norske styrker våpnene som en del av krigsbytte. De fleste av disse våpnene skal ha blitt destruert da Forsvaret gikk over til MP5 på 80-tallet.

Mannen har samtykket til varetektsfengsling

Advokat Øyvind Bratlien forsvarer mannen i 30-årene. VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Bratlien.

Saken oppdateres!