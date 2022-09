Eivor Evenrud trekker seg som gruppeleder for Rødt Oslo

Evenrud trekker seg som gruppeleder med umiddelbar virkning.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver hun på Facebook:

– Long story short; Jeg har nettopp trukket meg som gruppeleder for Rødt Oslo, med umiddelbar virkning.

Det var Aftenposten som meldte Evenruds avgang først, og skriver at hun tidligere i år varslet at hun ikke tar gjenvalg.

Avisen skriver videre at det skjer samme dag som Evenrud gikk hardt ut mot Rødts nominasjonskomite, som innstilte Siavash Mobasheri som hennes arvtager.

– Det er sjokkerende og veldig spesielt, sa Evenrud til Avisa Oslo tidligere torsdag om innstillingen.

Avisen skriver at Evenrud og Mobasheri er unige om hvilken linje Rødt skal legge seg på.

– Det er ingen hemmelighet at jeg og fylkesleder (Mobasheri, red.anm.) har hatt et anstrengt samarbeid. Vi representerer to forskjellige retninger, sa hun.