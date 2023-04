KLAR BESKJED: Siavash Mobasheri (Rødt) er ikke fornøyd med at hans budsjettpartnere i Ap har ansatt en eks-First House-lobbyist med hemmelige kundelister.

Ut mot skjulte kundelister på rådhuset: − Skandaløst samrøre

Rødt-boss Siavash Mobasheri mener Raymond Johansen har invitert skjulte pengeforbindelser inn i Oslos byråd - all den tid hans nye rådgiver har hemmelig First House-kundeliste.

– Er Raymond helt blind for svingdøra mellom PR og politikk? Og ser han ikke at han nå selv er med på å forsterke det skandaløse samrøret mellom politikk og PR?

De retoriske spørsmålene kommer fra Rødt-gruppeleder i Oslo, Siavash Mobasheri.

Han reagerer sterkt på at byrådsleder Raymond Johansens (Ap) ferske rådgiver, Stian Valla Taraldsvik, nekter å offentliggjøre sine kundelister. Taraldsvik jobbet nemlig i PR-byrået First House fram til november 2021.

Før det har han hoppet en rekke ganger mellom stillinger i Arbeiderpartiet og ulike PR-byrå.

ERFAREN PR-MANN: Stian Valla Taraldsvik har vært innom tre ulike PR-byråer. Nå jobber han for Oslos byrådsleder.

– Når folk går fram og tilbake mellom PR-bransjen og politikk, så skaper det problematiske bindinger. Det er en trussel mot demokratiet. At også det rødgrønne byrådet legger seg på denne linja er en skremmende utvikling. Det overrasker meg at de bidrar til dette samrøret.

Rødt er Johansen-byrådets faste budsjettpartner i Oslo-politikken.

Johansen selv mener det er etablert «gode rutiner» for å unngå tvil rundt habilitet. Se hans svar lenger nede i saken.

SAMRØRE: Siavash Mobasheri ber Raymond Johansen komme på banen.

Ber Raymond komme på banen

Mobasheri minner om at Oslo kommune både er en stor arbeidsgiver – og at de hvert år har enorme investeringsbudsjett, som ulike private aktører kan ha interesser av å påvirke.

– Da er det veldig problematisk at vi inviterer inn tidligere lobbyister med skjulte pengeinteresser til å sitte ved byrådslederens bord, hvor viktige beslutninger treffes.

– Offentligheten har ingen mulighet til å ettergå eventuelle habilitetskonflikter, når byrådslederens rådgiver nekter å offentliggjøre hvilke kunder han har hatt et interesseforhold til.

Rødt ber Raymond Johansen komme på banen - og reagerer på at byrådslederen har vært helt taus i denne saken.

– Vi krever at byrådslederen nå ta ansvar. Han må be Taraldsvik og First House om å være åpne om kundelistene. Det er den eneste måten de kan klare å skape tillit i denne saken.

– Det holder ikke å snakke om åpenhet i festtaler. Dersom byrådslederen ikke er interessert i å vise åpenhet om kundelistene til hans nærmeste rådgivere, så bidrar han selv aktivt til å svekke demokratiet og tilliten til de folkevalgte i Oslo.

Taraldvik har tidligere opplyst til VG at han selv vil ta ansvar for å orientere Oslo kommune om han mener det kan oppstå interessekonflikter.

«Skulle det oppstå situasjoner der jeg ønsker min habilitet vurdert, på grunn av tidligere kunder, vil administrasjonen på Byrådsleders kontor bistå meg med det.»

– En uting

Heller ikke Aps byrådspartnere SV og MDG er særlig begeistret for hemmelige kundelister.

– SV er mot hemmelige kundelister av prinsipp, sier SVs fungerende gruppeleder Sarah Lilleberg Safavifard til VG.

IKKE IMPONERT: Sarah Lilleberg Safavifard er gruppeleder i Oslo SV. Hun liker hemmelige kundelister dårlig.

– Det er en uting at first house tviholder på å ha hemmelige kundelister, det bør være offentlig kjent hvem som påvirker for penger.

Hun er tilbakeholden på å kommentere ansettelsen av Taraldsvik konkret.

– Jeg legger meg ikke opp i vurderinger som ligger bak Oslo Aps rekruttering men mener på et generelt grunnlag at svingdøra mellom politikk og PR sveiver litt for fort.

MOT HEMMELIGE KUNDELISTER: Eivind Trædal, her foran PC-en i et intervju med VG en tidligere anledning, er skeptisk til hemmelige kundelister.

MDG kritiske

MDG-gruppeleder Eivind Trædal er på samme linje.

– Vi er mot hemmelige kundelister. Politisk påvirkning bør ikke være til salgs.

– Jeg skal ikke blande meg inn i hvilke vurderinger Oslo A gjør, men generelt er det viktig å motvirke tendensen til at PR, lobbyisme og politikk blandes sammen, uttaler han.

SATT GRENSEN: Byrådsleder Raymond Johansen sier han setter grensen 18 måneder tilbake i tid, for å få vite om tidligere kunder.

– Har satt grensen

Byrådsleder Raymond Johansen er forelagt kritikken fra Rødt, SV og MDG.

Han sier til VG:

— Jeg mener at det er veldig viktig å ha gode prinsipper for å unngå at det skapes tvil om habilitet. Det finnes allerede i vårt system.

Byrådslederen viser også til karanteneloven, som han har tatt som utgangspunkt for hvor lenge lenge han ber om innsikt i tidligere kundelister.

– Karanteneloven fastslår at saksforbud ved særlig tungtveiende hensyn kan gjelde i inntil 18 måneder. Der har også jeg satt grensen. Jeg har fått vite hvilke kunder Taraldsvik har hatt de siste 18 månedene i First House. Det er kun Reitan Retail, hvor han senere også jobbet, sier Johansen.