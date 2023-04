Pietro De Bernardini (25) døde fredag morgen av skadene han pådro seg i skredet på Kavringtinden for en uke siden.

Pietro (25) omkom etter skredet på Kavringtinden

Dermed har de tre ulike snøskredene i Troms fredag forrige uke krevd totalt fem menneskeliv.

Det var fredag for en uke siden at Pietro De Bernardini (25) og fire andre kamerater fra Vicenza i Italia var på skitur på Kavringtinden i Lyngen. Rett før klokken 15.00 ble skifølget tatt av et skred.

Matteo Cazzolo (35) omkom i skredet, mens De Bernardini ble flydd til Universitetssykehuset Nord-Norge med en kritisk hodeskade.

– Faren til Pietro ringte meg og fortalte om dødsfallet. Jeg snakket så med moren til Pietro. Hun fortalte at de trodde han var på bedringens vei etter en operasjon, at de ventet på å se hvordan han responderte på behandlingen, men så fikk han en plutselig, systemkollaps i morges. Det kom brått på og gikk veldig fort.

Det forteller borgermester i den italienske kommunen Isola Vicentina, Francesco Gonzo, til iTromsø.

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Matteo Cazzolo (35) og Pietro De Bernardini (25) omkom i skredet. De var en del av et italiensk turfølge på fem. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og ble hentet ut med helikopter. Reinøya: Lisbeth Annie Albertsen (67) og ektemannen Rolf Harald Albertsen (67) mistet livet da et gårdsbruk med flere bygninger ble feid på havet. Nordreisa: En person ble tatt av et skred på Storslett i Nord-Troms, og er bekreftet omkommet. Turfølget var fra Slovenia. Vis mer

Pietro De Bernardini var utdannet innen anvendt matematikk og dataanalyse ved Det polytekniske universitet i Milano. Han flyttet til Delft i Nederland for å gjennomføre en masterutdanning innen statistikk.

Han var på skiferie i Lyngen da skredet rammet turfølget.

– Dette er nyheten jeg håpet jeg ville slippe å gi, sier borgemester Gonzo.

Dermed omkom totalt fem personer i tre ulike snøskred i Troms fredag forrige uke.

Totalt to personer omkom i et snøskred i Lyngen forrige uke.

De fem italienerne var en del av et større reisefølge på åtte. Tre av dem ble igjen på hytta.

Den italienske avisen Il Giornale di Vicenza omtalte dødsfallet først.

Ifølge avisen var Cazzolo, De Bernardini og de tre andre en del av et større reisefølge på åtte italienere fra Vicenza. Tre av dem, Christian Reato, Roberto Ceretta og Stefano Rappo, ble igjen på hytta på ulykkesdagen.

De ble varslet om skredet på meldingstjenesten WhatsApp. «Hjelp, et snøskred, hjelp», skrev en av kameratene til Rappo. Han skjønte med en gang alvoret, ringte etter hjelp og fikk delt posisjonen til turgruppa med nødetatene.

Gjengen hadde vært i Lyngen i nesten en uke, og hadde med seg fjellguide. Turen på Kavringtinden skulle være den siste før de reiste hjem dagen etter.