Brønnøysund: Brann har spredt seg - syv boliger evakuert

En brann i Brønnøysund er ute av kontroll.

Fredag kveld fikk politiet i Nordland melding om brann i et verksted i Brønnøysund.

– Det er ikke kontroll på brannen. Ikke meldt om personskader per nå, skriver politiet.

Operasjonsleder Veronica Nylund sier at de ikke har fått klarhet i hva slags type verksted det dreier seg om.

– Det er en brann som har spredt seg. Det brenner i terrenget rundt, og det er fare for spredning til et hus. Brannvesenet er i innsats og har ikke kontroll. Vi har evakuert syv boliger i området rundt, sier Nylund til VG klokken 22.19.

Hun forteller at området ikke er tettbygd, men at det er en sikkerhetsavstand på 300 meter. Nylund legger til at de har oppfordret nærliggende beboere til å lukke vinduer på grunn av røyk.

