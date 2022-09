KRISTISK: Aps Ubah Aden mener Frps Erlend Wiborg setter flyktninggrupper opp mot hverandre.

Reagerer på Frps utspill om somaliere i Norge

Somaliere er ikke en dørmatte man kan tråkke på for å markere sin posisjon i samfunnet, sier politiker Ubah Aden (Ap) etter utspillet til Erlend Wiborg (Frp).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag møtte Frps innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, til debatt i politisk kvarter. Her diskuterte han og Tor Brekke, som er konsernsjef i HERO, den største aktøren i Norge som driver asylmottak, behandlingen av ukrainske flyktninger opp mot andre flyktninger.

Blant annet viste Brekke til at de ukrainske flyktningene har fått tilbud om gratis buss og tog. I tillegg til at private og kommuner behandler disse flyktningene annerledes enn andre.

Ifølge Frps innvandringspolitiske talsperson er det forskjeller på flyktninger generelt, og flyktninger fra Ukraina er likere nordmenn kulturelt. Det har noe å si for hvordan man klarer seg i det norske samfunnet, mener Wiborg.

– Dette handler om at en ukrainer har helt andre behov og forutsetninger for å klare seg i det norske samfunnet, enn for eksempel om du kommer fra landsbygda i Somalia, sa Frps innvandringspolitiske talsperson i debatten.

Reagerer på Frps fremstilling

Utspillet om at noen har andre behov og forutsetninger for å klare seg i det norske samfunnet, får Ubah Aden (Ap) til å reagere

Hun er bystyrerepresentant i Oslo og har selv somalisk bakgrunn. Hun mener at somaliere ofte blir brukt som noe negativt i integreringsdebatten.

– Det at han setter ulike minoriteter og ulike grupper mot hverandre synes jeg er upassende, sier Aden til VG.

– Vi har blitt syndebukken for hva som har gått galt i integreringsfeltet. Samfunnet endrer seg, og det å bli integrert tar tid. Men hvis man tror at somaliere var late for ti år siden, så er det ikke det samme i dag, sier hun.

Inntrykket hun sitter igjen med er at Wiborg ser på hennes gruppe som annenrangs.

– På en måte så signaliserer han at den ene gruppen er bedre enn den andre. De er vant til å svartmale somaliere, men de har ikke skjønt at somaliere ikke er en dørmatte du kan tråkke på for å markere sin posisjon i samfunnet, sier hun.

Mener forutsetningene er forskjellige

Erlend Wiborg mener derimot at han ikke er med på svartmale somaliere.

– Nei, det er bare sludder og vås. Det er jo åpenbart at en person som for eksempel kommer fra Ukraina, som har et levesett som er ganske likt vårt, raskere og lettere vil kunne bli en del av det norske samfunnet, enn om du for eksempel kommer fra landsbygda i Somalia, sier Wiborg til VG.

Det handler mye om at folk har forskjellige forutsetninger, ifølge Wiborg.

– Men hvorfor skal en ukrainer «klare» seg bedre enn noen andre?

– Det er fordi det er lettere fordi de kommer fra et samfunn som er likere vårt. Det er det samme som at det er lettere for meg å kunne bosette meg i Sverige, enn Somalia på grunn av at det er kulturelt likere, sier han.

Ubah Aden i Arbeiderpartiet, mener Frp bruker somaliere som et negativt eksempel for å markere sin posisjon i samfunnet. Dette reagerer Wiborg på.

– Dette blir nesten for dumt til å ta seriøst. Det at hun ikke er villig til å innse realitetene med at Norge for eksempel har store problemer med å klare å få integrert somaliere. Det er ikke uten grunn at for eksempel somaliere er en av de gruppene som har lavest yrkesdeltagelse i Norge.

– Det viser at Norge har utfordringer med å integrere og det krever andre virkemidler å integrere for eksempel somaliere, enn å få integrert en som kommer fra Europa, sier Wiborg.

Men han er klar på at alle har muligheter for å klare deg i Norge uansett hvor i verden man kommer fra.

– Det er mange som klarer seg veldig bra, men det er ikke til å stikke under stol at yrkesdeltagelsen til Somaliere er ekstremt lav og at de topper veldig mange uheldige statistikker.

Forsker: – Sysselsetting øker med botid

Fafo-forsker Hanne Kavli har forsket mye på innvandring og integrering. Hun forteller at det er store individuelle forskjeller på hvor godt folk integreres.

– Flyktninger har ulike behov, og nøkkelen til å få til en god integrering er nettopp å anerkjenne det. Det følger ikke nødvendigvis landbakgrunn eller hva slags type flyktning det er, men det er mer individuelt enn så, sier hun.

Hun forteller at forskningen viser at sysselsettingen øker med botid, men også at veien inn til arbeidslivet er lettere om man kommer til Norge med utdanning.

– Hvis vi ser på sysselsetting, så er det ganske store forskjeller mellom flyktninger fra ulike land. Samtidig er det sånn at sysselsettingen generelt øker med botid. Det handler blant annet om at det tar tid å lære språk, få et nettverk inn mot arbeidslivet og – for noen – skaffe seg den formelle kompetansen som trengs for å få innpass i norsk arbeidsliv, sier hun.

Når det gjelder det å klare seg i samfunn, så tar det tid å finne ut av om noen klarer seg i det nye landet.

– Flyktninger fra Ukraina har i utgangspunktet mer utdanning med seg enn en del andre flyktninggrupper Norge har tatt imot de senere årene. Det kan gjøre veien inn i arbeidslivet lettere.

Hun legger til at vi foreløpig vet lite om hvordan deltagelsen i arbeidslivet vil utvikle seg for denne gruppen, og at en derfor skal være forsiktig med å slå fast at integreringen her vil gå lettere enn for andre flyktninger.