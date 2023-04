FORNYELSE: Ida Lindtveit Røse (30) er valgkomiteens kandidat til å bli 2. nestleder i KrF lørdag. Hun koste seg på Oslo Mikrolekeri sammen med sønnen Sølve August (1) før landsmøtehelgen.

Er blitt et gamlis- og miniparti – Ida (30) vil fornye KrF-familien

HAMAR/OSLO (VG) KrF har stupt fra 20.000 til drøyt 15.000 medlemmer siden 2019. Snittalderen ligger på rundt 60 år. Ida Lindtveit Røse (30) insisterer på at partiet er relevant for unge folk.

Landsmøtet startet med regjeringens kutt i KrF-merkesaken kontantstøtten og en blytung stortingsmåling på 2,8 prosent fra Dagbladet som bakteppe.

Stadig færre vil stemme KrF. Med bare 2,8 prosents oppslutning ville KrF som nå har syv representanter på Stortinget, sittet igjen med to folkevalgte på Løvebakken hvis det hadde vært stortingsvalg nå.

Samtidig dør mange i den aldrende medlemsmassen ut.

Ved inngangen til 2022 hadde KrF 17.413 medlemmer – et tall som sank til 15.624 ved årets utgang.

Av 2.838 som ble meldt ut av partiet bare i 2022, skyldtes 318 dødsfall, alder og sykdom, viser årsmeldingen.

Info Medlemsutviklingen Medlemsutviklingen i KrF etter det politiske retningsvalget i 2018: 2019: 20002 medlemmer.

2020: 18588 medlemmer.

2021: 17413 medlemmer

2022: 15624 medlemmer.

KrFU hadde en medlemsvekst på 450 i 2022.

Rogaland KrF, som er et av partiets største fylkeslag, har en snittalder blant medlemmene på 60 år.

Det er ikke registrert noen gjennomsnittsalder på medlemmene på landsbasis. (Kilde: Fung. generalsekretær Erling Ekroll i Kristelig Folkeparti) Vis mer

Ida Lindtveit Røse (30) vil heller snakke om potensial enn om sperregrense-kamp og medlemsnedgang.

– Det jeg opplever som veldig positivt i KrF, er at det er et parti med en kultur som tør å satse på unge, og gi unge viktige posisjoner. Det mener jeg er utrolig viktig, sier Røse til VG.

PÅ FØRSTE BENK: Ida Lindtveit Røse sitter ved siden av partileder Olaug Bollestad og eks.partileder Kjell Ingolf Ropstad i landsmøtesalen på Hamar.

– Hva tenker du om at snittalderen er på rundt 60 år?

– Jeg tenker jo at det er kjempebra at vi har mange 60-åringer som er engasjert i partiet. Så har jeg lyst til å bidra til at flere unge også velger å melde seg inn og være engasjert, sier Røse.

Selv om hun blir utfordret av Jorunn Gleditsch Lossius (43) under nestledervalget lørdag, så ligger det an til at Ida Lindtveit Røse blir andre nestleder og Dag-Inge Ulstein (42) 1. nestleder.

ALVORLIG UTVIKLING: Hadle Rasmus Bjuland (22) er leder av KrFs ungdomsorganisasjon.

Hadle Rasmus Bjuland (22) er leder i Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon, KrFU.

Han representerer det nye blodet i partiet – og var på høyresiden da partiet tok det splittende retningsvalget i 2018.

– Vi må fornye politikken vår slik at vi har svar på de utfordringene som folk kjenner på i dag. Mental helse er den viktigste saken for unge, viser UngData-undersøkelsene. Det er en sak vi har eierskap til. Vi vil for eksempel ha utsatt skolestart til klokken ni hver dag – slik at unge får mer søvn. Det mener jeg er en god sak, sier Bjuland til VG.

Barriere

Han har et inntrykk av at mange har en barriere mot å stemme KrF fordi de tror man må være personlig kristen for å være medlem.

– Vi har nok heller ikke hatt svarene på hvordan vi kan nå unge velgere – og forklare at familiepolitikk er noe mer enn søkonomisk støtte til barnefamilier. Vi har ikke vært gode nok til å lage gode svar. Familiepolitikk er også å finne løsninger på strømkrisen, illustrerer ungdomslederen, som er åpen for kjernekraft i Norge.

– Hvordan er det å være ungdomsleder i et parti mange oppfatter som et gamlisparti?

– Det er givende, fordi vi har en helhetlig politikk for alle livets faser. Det er også i min interesse at mine besteforeldre og deres generasjon har det bra. Mange unge er nok også opptatt av de sakene som ofte kan karikeres som gamlis-saker, sier Bjuland.

Han er ydmyk og selvransakende om den siste partimålingen på 2,8 prosent.

– Det er jo ikke godt nok. Det er åpenbart at det er noe vi ikke lykkes med. Dette er sammensatt, det handler ikke minst om hvordan vi skal forklare hvilke problemer som står på agendaen i 2023.

GJEST OG ÆRESMEDLEM: KrF-nestor, tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik i hyggelig passiar med landsmøtegjest og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Mangeårig partileder og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (75) er æresmedlem i KrF – og var til stede på landsmøtets første dag som en av flere med grått hår.

Han sa fra talerstolen at det var viktig for et partimedlem som for en fotballsupporter å holde seg til favorittlaget i både gode og onde dager.

Til VG sier Bondevik om partiets aldersutfordring og manglende foryngelse:

– Det handler om å være relevant om det yngre velgere er opptatt av – som klima, det digitale samfunnet og den fattige verden. Man kan ikke favne alle unge, men ved å favne flere unge enn i dag, så gir det vekstmuligheter.

– For dårlige målinger

– Målingene for KrF er for dårlige. Vi har vel vært under sperregrensen i snitt over en tid. Men ser vi firetallet og kommer over sperregrensen i fylkesvalget til høsten, så gir det håp for stortingsvalget to år deretter. Da er vi inne igjen med en større gruppe.

– Sliter KrF fortsatt med ettervirkninger av det politiske veivalget i 2018?

– Ja, det gjør en nok. Det er klart at med et splittende veivalg for et parti som lå langt nede fra før, så går du enda lenger ned. Det tar tid å bygge det opp igjen.

BONDEVIK JUNIOR: Simen Bondevik (22) meldte seg ut av KrF etter retningsvalget i 2018 – der han sto på Knut Arild Hareides side.

Kjell Magne Bondeviks barnebarn, Simen Bondevik (22), var en av flere som forlot partiet etter det nevnte veivalget. Han er nå kandidat for det nye partiet Sentrum i Oslo.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor KrF sliter. Men de mistet i hvert fall meg ved å befeste posisjonen sin på høyresiden av norsk politikk etter retningsvalget i 2018, fastslår Simen Bondevik overfor VG.

Han legger til at det er flere andre partier han hadde valgt – fremfor å komme tilbake til Kristelig Folkeparti.

UTFORDRER: Jorunn Gleditsch Lossius (43) til høyre – fikk en god klem av partileder Olaug Bollestad i landsmøtesalen fredag. Lossius utfordrer Ida Lindtveit Røse under valget om å bli andre nestleder lørdag.

Ida Lindtveit Røse (30) ønsker uansett Simen Bondevik fra «nabolaget» i Follo tilbake til partiet når han måtte ønske.

Selv er hun svært klar for å bruke enda mer tid i politikken etter å ha født tre barn på fire år.

Info Ida Lindtveit Røse Ida Lindtveit Røse er gruppeleder i Viken og sentralstyremedlem i KrF.

Tidenes yngste statsråd: Vikarierende barne- og familieminister da Kjell Ingolf Ropstad avviklet foreldrepermisjon sommeren 2020.

KrFU-leder fra 2015–2017.

30 år og trebarnsmor. Vis mer

For noen år siden ble hun tidenes yngste statsråd som vikar for daværende barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Lørdag blir hun trolig ny nestleder på tross av utfordreren, Jorunn Gleditsch Lossius.

– Jeg tenker det er kult at det er flere kandidater som stiller. Det viser at det er attraktivt å være nestleder i KrF. Og så skal vi jo sammen jobbe for et sterkt parti fremover, sier Røse til VG.