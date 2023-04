SKUTT: Fire ulver i Letjennareviret ble tatt 1. januar 2020.

Har brukt en million på å stoppe ulveskyting: − Problematisk

NOAH kvesser klørne før nok en runde i retten med staten. Til nå har de brukt over en million kroner for å stoppe felling av ulv i ulvesonen.

Tirsdag til torsdag møter de staten i Høyesterett.

– Det er en skremmende tanke å ikke skulle vinne saken. Også fra et økonomisk perspektiv, sier leder for NOAH, Siri Martinsen til VG.

I to rettsrunder har de vunnet fram og fått slått fast at vedtaket om skytingen av Letjenna-ulvene utenfor Elverum i 2020 var ugyldig.

De har derfor med seg en viss selvsikkerhet i Høyesterett.

– Det er jo i seg selv problematisk at ideelle organisasjoner er nødt til å bruke store summer for at staten skal bli tatt i å gjøre noe ulovlig, mener Martinsen.

– Vi følte at vi ikke hadde noe valg. Vi kan ikke la myndighetene behandle kritiske truede dyr på denne måten – midt i naturkrisen.

Hun forteller at mange er engasjerte i saken, og at de takket være blant annet donasjoner øremerket formålet kan kjøre sak mot staten.

Fellingen fortsetter

Mens sakene har gått for retten, har fellingen av ulv i ulvesonen fortsatt.

– Det gis ikke oppsettende virkning. Staten fortsetter å skyte flere flokker i ulvesonen med lignende begrunnelse, mens denne saken går for retten, hevder Martinsen.

KVESSER KLØRNE: Siri Martinsen i NOAH håper saken fører til et bedre vern av ulver i ulvesonen.

Da saken gikk i lagmannsretten i fjor hadde den ideelle organisasjonen allerede brukt en million kroner på rettssakene.

Ifølge egen advokat hadde de brukt over 1,3 millioner kroner. Men staten mente det var for mye, og de ble kun tilkjent en million i sakskostnader.

Bakgrunnen for saken er et ulvepar og to valper som ble skutt 1. januar 2020. Men NOAH er klar på de håper resultatet vil skape en presedens for ulvesonen.

– Vi håper at en dom i Høyesterett betyr at vi endelig får gitt ulven det vernet som loven faktisk gir dem.

Hun viser til både Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, som Norge har signert.

– Vi vil at staten skal følge loven, og ikke vanne ut konvensjonen. Vi mener at et kritisk truede dyr, ikke skal holdes kritisk truet av staten, sier Martinsen til VG.

– Holder ulven truet

Staten mener at fellingen er del av en forsvarlig og kontrollert forvaltning – og innenfor loven.

Bestandsmålet er et eksakt mål, og ikke et minimumsmål, hevdet staten i Borgarting lagmannsrett.

– Regjeringen ser på det som et maksimumsmål for å holde ulven kritisk truet. Det henger ikke i hop med et verneformål, sier Martinsen.

Norges nasjonale bestandsmål for ulv er tre årlige valpekull innenfor ulvesonen.

– Det er ikke staten som har brakt denne saken inn for domstolen. Men når det først skjedde, så er staten ikke enig i de vurderingene som ble gjort av Borgarting lagmannsrett, sier statssekretær Kjersti Bjørnstad i en uttalelse sendt til VG.

– I tillegg omhandler denne saken prinsipielle spørsmål om ulveforvaltningen som staten mener det er viktig å få avklart i Høyesterett. Lagmannsrettens dom ble derfor anket, og ankeutvalget har funnet grunnlag for å ta inn saken til behandling i Høyesterett.