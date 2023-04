Aktiver kart

Ny person tatt av skred i Troms: − Ikke gjort rede for

To utenlandske turgåere fortalte at de savnet en kamerat og at han var tatt av skred. Personen er ikke gjort rede for, forteller politiet.

Nødetatene ble varslet om hendelsen klokken 16.17.

Det er iverksatt en redningsaksjon i svært bratt terreng på Kvaløya i Tromsø.







– Vedkommende er ikke gjort rede for, skriver politiet på Twitter.

– Vi fikk telefon fra en person som hadde truffet på to utenlandske turgåere. De fortalte at de savnet en kamerat som hadde blitt tatt av skred. Skredet skal ha gått 14.15 i dag, opplyser operasjonsleder i Troms politidistrikt, Eirik Kileng, til VG.

Det er ukjent hvorfor de to utenlandske turgåerne ikke tok direkte kontakt med politiet.

Utfordrende forhold

Operasjonsleder Eirik Kileng forteller at det er særdeles bratt og krevende terreng i området.

– Vi må opp i lufta for å lokalisere skredet, men det er ikke mulig nå. Vi har helikoptre i området, men det er ikke flyvær. Det er for bratt for scootere i området, sier Kileng.

Redningsmannskapene var i området i forbindelse med et annet redningsoppdrag.

– De var akkurat ferdig med å hente ut en skiløper fra Skittentinden da de måtte reise videre til Middagstinden som ligger lenger vest, forteller Olav Bjørgaas ved Hovedredningssentralen til VG.

– Det er litt utfordrende værforhold og såpass med snøbyger at det er vanskelig å komme til stedet, fortsetter Bjørgaas.

Ifølge varsom.no er det moderat snøskredfare og betydelig snøskredfare flere steder i Troms og Finnmark fylke.

Saken oppdateres.

