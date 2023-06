«Sam» (27) brukte ikke anførsels­tegn. Nå kan han bli kastet ut av landet. Straffet for fusk

«Sam» brukte ikke anførselstegn: Kan bli kastet ut av landet

«Sam» kom til Norge fra Ghana for å ta en mastergrad. På eksamen oppga han kildene, men brukte ikke anførselstegn. Nå risikerer han å bli kastet ut av landet.

Høsten 2022 begynte «Sam» på mastergraden ved Høgskolen Innlandet (HINN).

27-åringen hadde en bachelorgrad fra University of Ghana, som ligger i hovedstaden Accra. Utdanningen fra Norge ville gi bedre jobb, høyere lønn og større mulighet for ham til å ta vare på en syk mor og yngre brødre.

I april i år hadde han den skjebnesvangre hjemmeeksamen som skulle snu livet hans på hodet.

– Han siterte en rekke kilder, men han glemte å sette anførselstegn rundt tekstene han henviste til, sier advokaten hans Magnus Stray Vyrje.

Det samme skriver sensoren i en rapport VG har sett:

– Referansene er inkludert i teksten, men teksten i seg selv er identisk til publisert arbeid, uten anførselstegn.

Sensor konkluderer med at siteringsreglene er brutt. Dermed har «Sam» fusket.

«Sam» risikerer å bli kastet ut av landet for feil i kildehenvisninger på eksamen.

Advokat: Utlendinger rammes ekstra hardt

Halfdan Mellbye er den eneste advokaten som har hatt en fuskesak i Høyesterett siden 60-tallet. Han mener utlendinger rammes ekstra hardt i disse sakene på grunn av språk og kulturforskjeller.

– Fuskesaker handler ikke om hvorvidt du har gjort noe galt, men om du har brutt en regel. Dermed tar studiestedene mange studenter som kan være faglig svake, for eksempel studenter som ikke er gode i norsk, sier han, og legger til:

– Vi straffer folk som gjør en tabbe – slik vi alle gjør på jobb hele tiden.

Advokat Halfdan Mellbye

– Følte meg trygg på oppgaven

Høgskolen Innlandet har, slik loven om fusk gir rom for, vedtatt sine egne regler om hvordan studentene skal benytte kilder. De reglene brøt altså «Sam».

Det var nok til at skolen anklaget ham for fusk, og etter hvert vedtok å straffe ham med utestengelse fra alle studier i Norge ut året.

Prorektor ved HINN Stine Grønvold sier at reaksjonen er basert på forvaltningspraksis i Felles klagenemnd og rettspraksis fra domstolene.

– Vi kan på grunn av taushetsplikt ikke gå inn på detaljer i saken.

– Jeg ble glad da jeg så oppgaven på hjemmeksamen, fordi jeg følte meg trygg på at jeg kunne svare godt på spørsmålene, sier «Sam» til VG.

– Derfor forstod jeg ingenting av brevet jeg fikk der de anklaget meg for fusk. Jeg kan fortsatt ikke skjønne at jeg skal straffes så hardt.

«Sam» er dypt fortvilet over situasjonen han har havnet i.

«Sam»

For 27-åringen får nemlig utestengelsen fra HINN helt andre konsekvenser enn for studenter flest.

Må forlate landet

«Sam» kom til Norge på et utdanningsvisum. Det betyr at han får være i landet så lenge han er innskrevet ved en studieinstitusjon, og følger forventet progresjon i det faget han studerer.

Hvis han ikke lenger gjør det, opphører oppholdstillatelsen, og han må forlate landet.

Advokaten hans, Vyrje, sier til VG at Utlendingsdirektoratet (UDI) har opplyst at «Sam» må forlate landet innen 31. august dersom han ikke er tilbake på høyskolen til da.

Men «Sam» er utestengt til 31. desember.

Kritisk til skolens regler

Vyrje har ved flere anledninger de siste ukene uttalt seg kritisk om utdanningsinstitusjoners forskrifter om fusk – særlig om plagiat-reglene ved HINN.

Advokat Magnus Stray Vyrje

– Høyskolens forskrift rammer all bruk av kilder som ikke gjøres med «tilstrekkelig» henvisning. På denne måten kan det også regnes som fusk hvis studentene gjenbruker tekst fra egne forelesningsnotater og kollokviegrupper, sier Vyrje.

Han er også kritisk til straffenivået i fuskesaker som gjelder gjenbruk av egne og andres tekster. I dag straffes studenter med inntil ett års utestengelse og annullert eksamen.

– Institusjonene og Felles klagenemnd drar til og bruker lovens maksimalstraff, som er utestengelse i to semestre, sier Vyrje.

Daglig leder Martin Twist og advokat Magnus Stray Vyrje i advokatfirmaet Stray Vyrje.

Nylig foreslo regjeringen å øke straffen til to år i særlig alvorlige tilfeller.

– Helt sprøtt

Advokat Snorre A. Kristiansen har selv ført flere saker for retten der studenter har sitert kilden, men ikke brukt anførselstegn. Tingretten har i alle tilfeller opprettholdt vedtaket fra studieinstitusjonen og Felles klagenemnd om utestengelse.

– Det er helt sprøtt. Feil bruk av siteringsmal bør i noen tilfeller gå utover karakteren, men skal ikke føre til utestengelse.

Kristiansen legger til:

– Loven er streng, men praksisen er enda strengere.

Sover på gulvet hos venn

Advokat Vyrje har gått en ekstra runde med skolen og bedt dem ta hensyn til de sterke menneskelige sidene ved saken til «Sam».

– Høgskolens brutale svar var at klagenemnda «ikke fant rom for å tillegge private forhold vekt ved reaksjonsfastsettelsen», sier han til VG.

Studenten får ikke lenger bo på skolens internat. Han kan ikke logge seg inn på hjemmesiden for å se hva pensum er, og får dermed ikke lest på egen hånd.

– Nå sover jeg på gulvet hos en kamerat, og jobber for Foodora så mye jeg kan, forteller han.

«Sam»

HINN skriver til «Sam» at han er velkommen tilbake etter utestengelsen.

– Det kan jeg ikke. Hvis jeg må forlate Norge, vil jeg aldri ha penger til å kunne komme hit igjen.

Har lånt 150.000 kroner

«Sam» har en alvorlig syk mor, og tre yngre brødre som han betale skolegang for hjemme i Ghana.

For å få råd til utdanningen i Norge måtte moren hans låne 13.000 euro – omtrent 150.000 kroner – av venner og familiemedlemmer.

– Arbeidsgiveren min lovet meg en bedre jobb og høyere lønn hvis jeg klarer mastergraden, forklarer «Sam».

Uten den jobben kan ikke moren betale tilbake lånet, og brødrene hans må slutte på skolen.

Høgskolen Innlandet, Lillehammer

Hver dag snakker han med moren på telefon. Hun sier at hun er stolt av sønnen, og glad for at han skal ta vare på familien når han kommer hjem igjen.

27-åringen orker ikke fortelle henne at han er blitt kastet ut av skolen. Derfor stiller han ikke opp med navn i VG. Han er redd ghanesere i Norge kan kjenne ham igjen, og fortelle moren hva som har skjedd.

– Det tror jeg ikke hun ville tåle. Hun er allerede veldig syk. Og hva vil de hun har lånt penger av gjøre hvis de får vite det?

Advokat Vyrje påpeker at det kommer mange utenlandske studenter til Norge hvert år.

– De låner penger og legger ned en masse arbeid i studiene. Så møtes de av et system der de risikerer å bli kastet på dør hvis de glemmer en fotnote.

Han mener det er mye urettferdighet i dette systemet.

– I strafferetten skal det svært mye til før domstolene ilegger maksimalstraffen. Slik er det ikke i fuskesakene.