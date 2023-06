FRYKTER STORT OMFANG: Kjersti Toppe (Sp) har tidligere sagt at det ikke kan utelukkes at ulovlige adopsjoner til Norge har vært svært omfattende.

Skal granske norske adopsjoner fra alle land

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) krever at alle steiner skal snus: Nå skal et granskingsutvalg bruke opp til to år på å undersøke norske utenlandsadopsjoner.

Kortversjonen Et granskingsutvalg skal bruke opp til to år på å undersøke norske utenlandsadopsjoner etter flere avsløringer om at adopsjoner har vært ulovlige.

Utvalget skal undersøke adopsjoner fra alle land Norge har samarbeidet med og hvordan norske myndigheter har håndtert adopsjoner.

Jusprofessor Camilla Bernt skal lede utvalget, og arbeidet begynner over sommeren. Vis mer

Allerede i januar annonserte statsråden at hun ville ha en ekstern gransking av utenlandsadopsjoner. Fem måneder senere er mandatet klart.

– De skal jobbe i to år og undersøke adopsjoner fra alle land Norge har samarbeidet med, sier Toppe til VG.

Utvalget skal også se på hvordan norske myndigheter har håndtert adopsjoner. Det betyr blant annet at Toppes eget departement skal granskes.

Jusprofessor Camilla Bernt skal lede utvalget som skal granske norske adopsjoner for alle land. Arbeidet begynner over sommeren.

– To år er lang tid, men det er nødvendig for at dette blir så grundig som nødvendig, fortsetter statsråden.

KJENT POSITUR: Barne- og familieminister Kjersti Toppe har måttet svare på spørsmål om adopsjon flere ganger det siste halvåret. Denne gangen var det hun selv som hadde invitert VG.

Uttalelsene kom etter at VG har avdekket flere historier om ulovlig adopsjon:

Info Disse sitter i granskingsutvalget Camilla Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen

Torunn Kvisberg, dommer i Eidsivating lagmannsrett

Rudolf Christensen, statsadvokat ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Anne Balke Staver, forsker ved OsloMet

Ketil Eide, professor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge Det vil også opprettes en referansegruppe for utvalget. Vis mer

Statsråden har bedt utvalget levere minst en delrapport, trolig i løpet av det første året.

– Det sitter mange og venter på svar, særlig fra landene Ecuador og Sør-Korea som VG har skrevet om. Det er naturlig at utvalget vil prioritere dette og ha det klart i delrapporten, sier Toppe.

SKAL OGSÅ GRANSKES: Departementet Kjersti Toppe har ansvar for, Barne- og familiedepartementet, skal også granskes av utvalget.

Oppfordrer adopterte til å ta kontakt

Når utvalget begynner sitt arbeid, oppfordrer statsråden adopterte til å ta kontakt.

– Alle som har informasjon de sitter på eller bekymringer bør ta kontakt med utvalget. Alt de kan få av informasjon og pekepinner er veldig viktig.

Toppe understreker at utvalget ikke vil kunne hjelpe den enkelte adopterte med å finne ut hva som skjedde i adopsjonen deres – da er det Bufdir BufdirBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er riktig sted å henvende seg.

KIDNAPPET: Camilla Marie Austbø ble kidnappet som barn og adoptert til Norge.

Skal inn i enkeltsaker

Flere andre land har allerede gjort granskinger av utenlandsadopsjoner, deriblant Sverige. Der fant granskerne opplysninger om ulovlige adopsjoner i alle landene de har undersøkt, kunne Dagens Nyheter melde søndag.

Mandatet til det norske granskingsutvalget ble vedtatt i Kongen i statsråd i dag, tirsdag. Der står det at utvalget, i tillegg til å undersøke systemet for adopsjon, skal se på enkeltsaker.

– De må inn i enkeltsakene om de for eksempel skal finne eksempler på falske papirer, sier Toppe.

– Betyr det at utvalget kan ta kontakt med biologiske foreldre og andre i utlandet, som for eksempel moren til Camilla Austbø?

– Jeg skal ikke detaljstyre hva utvalget gjør eller ikke, men det er jo en sak det opplagt vil være aktuelt å se nærmere på.