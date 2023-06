PÅ HYTTA: Jonas Gahr Støre har plantet prestekrager utenfor hytta på Kilsund.

Støre om Ap-støtten: − Et vendepunkt for meg

KILSUND (VG) Trampeklappen på Ap-landsmøtet i mai var et vendepunkt Jonas Gahr Støre. Nå mener statsministeren at Arbeiderpartiet er i en slags utfordrerposisjon flere steder - under 80 dager før valget.

– Her har jeg kommet for å samle energi. Her kan jeg virkelig være meg selv, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre mens han styrer båten inn mot bryggekanten og viser VG hytta på Kilsund, som har vært i hans familie siden 1950.

Før turen over sundet dro han innom den lokale butikken han sier han har handlet i hver sommer i 60 år, for å kjøpe inn brødmat og jordbær til helgen – der han skal lade opp til valgkampens siste måneder.

1 / 3 Støre plukker med seg noen jordbær på butikken På vei inn i den lokale matbutikken i Kilsund slår han av en prat med Hege Araldsen Støre kjøper brødmat, juice og jordbær. forrige neste fullskjerm Støre plukker med seg noen jordbær på butikken

I 2019 fikk Arbeiderpartiet 24,8 prosent av stemmene. Da hadde de gått ned 8,2 prosentpoeng fra forrige valg. Nå sliter ligger partiet enda lavere enn det på målingene, mens Høyre ligger an til å gjøre et brakvalg.

LO har vært klare på at de må sikte høyere.

Men Støre understreker at han ikke vil sette et konkret mål for hva Ap må oppnå i dette valget.

– Men tror du dere kan slå forrige valgresultat?

– Det må vi ha ambisjon om. Jeg har stor tro på at vi kan og vil heve oss. I det store bildet ser jeg at vi har snudd nedgang til forsiktig oppgang.

På vei fra handleturen roper en guttegjeng til Støre på brygga og spør om å få ta et bilde

– Vendepunkt

Torsdag klokken 11 holder Støre regjeringens halvårlige oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg.

De siste ukene har vært preget at to habilitetssaker i regjeringen, der Anette Trettebergstuen (Ap) har trukket seg som statsråd etter å ha gitt verv til to venner, og Tonje Brenna har måttet svare kontrollkomiteen etter å ha gjort en habilitetsfeil.

– Hvordan er det å gå inn innspurten av valgkampen med sakene fra de siste ukene bak seg, legger det en demper?

– Jeg er topp motivert til å fortsette valgkampen og snakke om de viktigste sakene for lokalvalget, som handler om trygghet og muligheter for barn, voksne og eldre over hele landet.

VG snakket først med Støre på hytta før disse sakene kom opp, men han sier han går inn i valginnspurten med de samme refleksjonene som han gjorde seg da.

– Utfordrerposisjon

På hytta sa Støre at han går inn i valgkampen med sterk tro og pågangsmot.

– Vi har mange viktige posisjoner vi skal kjempe om. Men fordi målingene er for lave, opplever jeg akkurat nå at vi er i en slags utfordrerposisjon flere steder, sier Støre

– Utfordrer til hva?

– En utfordrer til høyresiden, som har høye målinger nå. Det er tallenes tale, men når jeg bryter det ned på saker mener jeg mye står på spill i dette valget.

– Burde dere ikke ha større ambisjoner enn å være en utfordrer når dere har statsministeren og styrer halve landets kommuner?

– Vi har store ambisjoner, men når jeg sier utfordrer er det i forhold til målingene som fortsatt er for lave. Men vi skal jo forsvare hver eneste posisjon.

1 / 2 Støre kjører i sin ukrainskproduserte båt fra hytta og inn til brygga i Kilsund, og hilser på hyttenaboene. Støre kjører i sin ukrainskproduserte båt fra hytta og inn til brygga i Kilsund, og hilser på hyttenaboene. forrige neste fullskjerm Støre kjører i sin ukrainskproduserte båt fra hytta og inn til brygga i Kilsund, og hilser på hyttenaboene.

Der har han et klart råd til Aps kommunepolitikere:

– Jeg har erfart som partileder at de kandidatene som lykkes, er de som klarer å samle flertall, sier han, og fortsetter:

– For noen år siden var det sånn at Ap styrte alene i landet, og alene i kommunen. Men nå er det annerledes. Vi sitter i regjering med andre, og samarbeider med andre i kommunene. Vi har kommet i veldig mange interessante posisjoner fordi vi klarer å være en del av et flertall.

Støre kaller landsmøtet Ap hadde i mai for et vendepunkt.

– Det var et vendepunkt for meg. Det var en veldig samle laget-følelse, og samtidig et alvor over at vi har målinger, men en forståelse for at vi har ansvar i en tid der det er inflasjon, krig i Europa og renter som går opp. Jeg opplever at de som kom på vårt landsmøte forstår hva som er utfordringene våre, og nå er jobben å brette opp ermene.

– Har ingen plan om å gi meg

På landsmøtet tidlig i mai valgte Ap også to nye nestledere: Jan Christian Vestre (36) og Tonje Brenna (35). Det er Støre svært godt fornøyd med.

– Har du lagt en plan for hva som skjer den dagen du selv skal gi deg?

– Nei, for jeg har ingen plan om å gi meg. Men når du spør tenker jeg at jeg kan si med veldig senkede skuldre, at når den dagen kommer en gang blir det ikke noe problem for Ap, sa Støre på hytta.

– Står det ved lag, etter habilitetssaken om Tonje Brenna?

– Ja, det står ved lag. Tonje har gjort feil som er alvorlige, og som hun har beklaget. Jeg mener at Tonje har utvist full åpenhet og selv har tatt initiativ til å rydde opp. Jeg tror på henne, og jeg har tillit til henne både som statsråd og nestleder, sier han i dag.

1 / 2 Veden på hytta kommer fra skogen på tomta I et av bedene på hytta dyrker statsministeren poteter forrige neste fullskjerm Veden på hytta kommer fra skogen på tomta

Støre har vært Ap-leder i ni år, siden 2014.

– Den dagen noen skal overta er det mange som kan gjøre det. Det var noen år der det manglet noe i en generasjon, men nå har vi to nestledere som tilhører den generasjonen, og vi har ledere med stort politisk ansvar i Stortinget som tilhører den generasjonen. Så her er det nok å ta av

– Kan du se for deg en av de to som ny Ap-leder?

– Det kan jeg. Det er jo ikke gitt i Ap at nestlederen er den neste lederen, men skulle partiet velge det, så er det godt innafor.

– Tydelige veivalg

Støre sier det er store ting som står på spill i dette kommunevalget, selv om de lokale sakene varierer i ulike deler av landet.

– Det er noen ganske tydelige veivalg i hvilket ansvar fellesskapet skal ta for oppvekst og eldreomsorg, hvor vi møter en høyreside som budsjetterer med store innsparinger. Det kan bare komme ved å kutte i ansatte, lønn og pensjon.

Han viser til eldremeldingen som ble lagt frem fredag, som sier at det vil være dobbelt så mange 80-åringer i 2040 som i dag.

– Jeg er en av dem, for jeg blir 80 i 2040. Jeg vil understreke at de valgene vi tar nå får stor betydning.

Han sier den norske velferdsstaten har en kombinasjon av private ideelle, og offentlige løsninger.

– Men styringen og hvordan vi bruker de store ressursene, hvordan vi utdanner og bruker helsepersonell, helsefagarbeidere, sykepleiere og leger, det må være et offentlig ansvar.

– Har dere tatt en venstrevri der?

– Nei. Det er bra hvis for eksempel private ideelle sykehjem kan bidra til å løser oppgavene, men hvis målet skal være en kommersiell satsing som skal hente ut overskudd og profitt, som er helt innafor i veldig mange andre sektorer i økonomien, så er ikke dette en sånn sektor.

– Litt urolig

Statsministeren sier man ikke må glemme at det har skjedd store endringer de siste årene. Han viser til at det var nullrente og en prognose på 1,3 prosent prisstigning da hans regjering inntok kontorene.

– Vi har en usikkerhetsfaktor som vi bare må gjenta for oss selv og forstå, som er at det er krig i Europa. Det er et stykke unna kommunevalgkampen, men det er en del av omgivelsene våre, sier han.

Støre serverer jordbær på hytta, mens han snakker om tiden som gjenstår frem til valget.