IKKE DETTE HELLER: Brukte kondomer og truser har kommet flytende i kloakken, inn til driftsingeniør Jeanette Mosbæk.

Tamponger, bind og kondomer: Ikke kast dette i do

Bekkelaget renseanlegg er dritt lei.

Det største som har kommet flytende fra Oslos mange doskåler er et badehåndkle.

– Vi får inn leker, mobiltelefoner, sexleketøy, bankkort og truser. Og et gebiss, sier driftsingeniør Jeanette Mosbæk ved Bekkelaget renseanlegg.

– Ellers er det tamponger, bind og kondomer.

Hit kommer alt av vann fra byens mange kilder - fra regn, snøsmelting, dusj, badekar, oppvaskkum og kloakk fra do.

Alt det folk kvitter seg med i porselensskålen blir ikke en hemmelighet særlig lenge.

KUK I MASKINERIET: Det blir ikke borte bare fordi det kastes i do.

Det flyter opp i bassengene hos Bekkelaget Renseanlegg og setter seg fast i pumper og store visper, som rører rundt i gråvannet.

– Hva skaper størst problemer?

– Det er de våtserviettene, de danner sånne store klumper som setter seg fast i rør og pumper. Hvis det i tillegg kommer hår rundt disse ballene, så er det veldig sterkt.

Det skjer med omtrent to ukers mellomrom at de får en våtserviett-kake i maskineriet.

Hvorfor skaper små våtservietter så store problemer?

USLÅELIG DUO: Våtservietter viklet inn i hårstrå blir en slitesterk klump i pumpene.

– Det løser seg ikke opp i vann, sånn som dopapir gjør. Selv ikke de som er merket med at de skal gjøre det, sier Mosbæk.

Hun har testet. 24 timer i vann var ikke nok.

Driftsingeniøren sier at hun ikke kjøper at folk tror disse hører hjemme i do.

– Jeg er ganske sikker på at de fleste vet at dette ikke skal kastes i søppelet. Det er litt irriterende at man kaster det i do i stedet.

Bekkelaget har forsøkt å drive folkeopplysning gjennom sine egne kanaler. Dette innlegget postet renseanlegget i mai.

Det er dritt for dem, men det kan fort bli dritt for innbyggere også.

Hvis opphopningen av avfall skjer i rørene nærme hus og leilighetsblokker, kommer det fort i retur.

Da er det ikke regn og såpete dusjvann som presser seg opp gjennom rørene, men rein kloakk.

– Vi ser også at det kastes snusposer og endagslinser. Det skaper ikke så store problemer, men det er jo noe som ikke skal ut i havet.

– Hva skal egentlig i do?

– Tiss, bæsj og dopapir.

Bare så det er helt klart.

ANLEGG: Store basseng fylles med regnvann, dusjvann og kloakk hos Bekkelaget renseanlegg.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post