Leilighet i Oslo brant: Kvinne ble reddet ned fra balkong

26 personer ble evakuert etter brann i et leilighetsbygg i Oslo. En lettere skadet kvinne er fraktet til Ullevål sykehus.

Brannvesenet rykket mandag kveld ut med syv biler til en brann i et leilighetsbygg i Kingos gate i Oslo sentrum.

En leiligheten i bygget var helt overtent og det sto flammer ut av vinduene.

En kvinne ble tatt ut av leiligheten med stigebil. Hun hadde fått i seg røyk, men er lettere skadet, ifølge helsevesenet på stedet.

Det ble tidligere meldt at en person var alvorlig skadet.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli opplyser til VG ved 17.30-tiden at brannen i den aktuelle leiligheten er slukket, og at brannvesenet har kontroll.

Innsatsledere fra nødetatene møtte pressen rundt 18.15 på den aktuelle adressen.

– Når vi kommer til stedet, observerer vi en person på en balkong i leiligheten som brenner. Brannvesenet var raskt på stedet og får evakuert henne ned, noe som trolig har reddet hennes liv, sier innsatsleder i politiet Monica Engebretsen.

Hun opplyser at 26 personer ble evakuert fra bygningen, som har 64 registrerte beboere.

– Når vi får løftet henne ned, observeres hun som hardt skadet, men det viser seg at hun er lettere skadet og ikke har noen brannskader. Hun er bevisst og hun snakker, sier Jørgensen.

Kvinnen er fraktet til Ullevål sykehus.

– Snakker om sekunder

Innsatsleder i brannvesenet, Knut Halvorsen, sier det var snakk om sekunder før kvinnens liv gikk tapt.

– Når vi kommer til stedet står flammene flere meter ut av vinduet. Damen som bor der sitter sammenkrøllet på balkongen. Vi snakker om sekunder før hun brenner opp, sier Halvorsen.

Han legger til at mye lå til rette for at de kunne handle raskt.

– Ofte møter vi biler som parkerer i veien for oss, eller hekker som er overgrodde. Her lå det meste til rette så stigebilen kom frem og reddet livet til damen i løpet av få minutter. Det var avgjørende, sier Halvorsen.

Leiligheten totalt utbrent

Politiet opplyste først at 13 personer ble evakuert. Senere opplyser politiet at totalt 26 personer ble evakuert.

Leiligheten er ifølge politiet totalt utbrent. I tillegg har en eller to andre leiligheter fått røykskader.

– Vi er i etterslukkingsfase hvor vi kontrollerer og etterslukker, sier Syvertsen i brann- og redningsetaten.