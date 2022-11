1 / 2 BRANN: Nødetatene på plass i Kingos gate i bydel Sagene i Oslo tirsdag kveld. BRANN: Nødetatene på plass i Kingos gate i bydel Sagene i Oslo tirsdag kveld. forrige neste fullskjerm BRANN: Nødetatene på plass i Kingos gate i bydel Sagene i Oslo tirsdag kveld.

Full overtenning i leilighetsbygg i Oslo sentrum

Det drives livreddende innsats på stedet. Én person er alvorlig skadet, ifølge politiet.

Brannvesenet rykket mandag kveld ut med syv biler til en brann i et leilighetsbygg i Oslo sentrym. Oslo politidistrikt meldte på Twitter at det var full overtenning i en eller to leiligheter.

– Vi er akkurat kommet frem og driver innsats på stedet. Det er observert åpne flammer i en leilighet i sjette etasje, sier vaktoperatør Pål Kristian Syvertsen i Oslo brann- og redningsetat til VG.

Syvertsen sier til VG at det ble satt i gang livreddende innsats på stedet.

– Det innebærer fullt fokus på å redde eventuelt flere.

– Vi driver med søk i leiligheten og kontroll av leiligheten over, legger han til.

– Det drives livreddende innsats på stedet. En person er tatt ut av en leilighet med stigebil, alvorlig skadet, skrev politiet på Twitter klokken 17.20.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli opplyser til VG like etter klokken 17.30 at brannen i den aktuelle leiligheten er slukket, og at brannvesenet har kontroll.

Ifølge Stokkli er vedkommende som ble reddet med stigebil bevisst.

EVAKUERING: Brannvesenet har hentet ut én person fra leiligheten som det brant i, med stigebil.

Politiet opplyser at én person er brannskadet.

Rundt 13 personer ble evakuert, ifølge politiet. Det er store materielle skader i leiligheten og noe røykskader i en eller to andre leiligheter.

– Vi er i etterslukkingsfase hvor vi kontrollerer og etterslukker, sier Syvertsen.