LANDER FOR GODT? Her går et Flyr-fly inn for landing på Gardermoen en vakker kveld i mai.

Flyrs skjebnedag: Dette bør du gjøre og ikke gjøre

Ikke avbestill flybilletten din med Flyr med mindre den er helt refunderbar. Og husk at alle som har kjøpt billett med kort – debet eller kredit – har krav på refusjon hvis selskapet går konkurs.

Det er Forbrukerrådets klare råd til alle reisende som nå sitter og lurer på hva de skal gjøre.

Flyr prøver som kjent å hente inn friske penger for å holde seg i luften, og fristen for kriseemisjonen kriseemisjonenNår et selskap er på jakt etter penger for å redde selskapet gjennom utstedelse av nye aksjer til en fastsatt pris. – kapitalutvidelsen – løper ut klokken 16.30 tirsdag. I ytterste konsekvens kan selskapet gå konkurs.

– Du bør ikke avbestille flybilletten selv med mindre den er avbookbar og helt refunderbar. Hvis du avbestiller en økonomibillett får du bare skatter og avgifter tilbake, men hvis selskapet skulle gå konkurs eller må massekansellere har du krav på å få billettprisen din tilbake, sier Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet, til VG.

Rett på refusjon med kort

Har du brukt ditt vanlige betalingskort til å gjøre opp for flyreisen, er du ifølge juristen også trygg på å få pengene tilbake.

– Har du betalt med kort, både debet og kreditt, så har du rett på refusjon fra kortutsteder hvis flyet blir kansellert - uansett grunn, sier Iversen og peker på at det står i kortavtalen du en gang signerte.

– Men, og det er et men her. Disse rettighetene i forhold til kort gjelder kun summen du betalte for flybilletten. Hvis du har bestilt en reise med Flyr og må kjøpe deg en ny billett for å komme hjem må du legge ut selv. Er den dyrere enn den opprinnelige billetten, må du kreve differansen av Flyrs eventuelle konkursbo. Og sjansen er da liten for å få pengene tilbake, sier Iversen.

Det samme gjelder hotell og leiebil som eventuelt går fløyten. Reiseforsikringen dekker ifølge Iversen normalt ikke kostnader som oppstår som følge av en konkurs.

– Det er utfordringen ved en konkurs. Det er sjeldent mange vinnere, oppsummerer juristen.

Han oppfordrer alle til å ha is i magen og ikke gjøre noe før man vet litt mer om Flyrs fremtid, noe vi trolig får vite i løpet av dagen.

Forbrukerrådets tips

– Men jeg har et lite tips for å gjøre livet enklere hvis du har en planlagt reise med Flyr om noen uker og er redd for at de kommer til å gå konkurs. Da går det an å bestille en ny billett med et annet selskap men med avbookingsmulighet, for eksempel en fullt fleksibel billett. Den er dyrere, men da har du en billett og det er ikke noe i veien for å avbestille den og så booke økonomibillett senere, sier Iversen.

Flyr iverksatte kapitalinnhentingen i forrige uke. Emisjonskursen er satt til kun ett øre. Selskapet trenger 430 millioner kroner for å berge selskapet gjennom en tøff vinter. Dette er den tredje kriseemisjonen for flyselskapet på et drøyt år og det er ikke sikkert det stopper her.

Selskapet, som ble grunnalgt i 2020, har nemlig intensjoner om å foreslå en påfølgende reparasjonsemisjon – ytterligere kapitalinnhenting - mot eksisterende aksjonærer som ikke er i stand til å delta i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen kan potensielt gjøre at selskapet henter ytterligere 100 millioner kroner.

Skjebnedøgn

Storaksjonær Jan Petter Sissener skal tirsdag ha møte med selskapet. Han hadde i formiddag fortsatt ikke bestemt seg for om han vil være med videre på reisen.

BLI ELLER DRA? Jan Petter Sissener hos forlaget Cappelen Damm i september i fjor.

– Vi er fortsatt på gjerdet. Vi må vite om det har nok penger, sier Sissener til E24 i en kort kommentar tirsdag morgen.

Flyanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank vil ikke spekulere i om Flyr overlever eller ei, så nøye har han ikke fulgt det norske flyselskapets jakt på frisk kapital.

– Men selskapet er selvsagt i store vansker selv om det ble etablert i et mulighetsvindu i flyindustrien, sier Pedersen og legger til at dette vinduet lukket seg i forbindelse med spredningen av omikronvarianten av coronaviruset.

– Men etterpå har europeiske flyselskap rapport solide, positive tall og passasjerene er i stor grad tilbake. I denne industrien er Flyr et godt eksempel på at størrelse er viktig, sier Pedersen og peker på at Norwegian har gjenvunnet mye av sin styrke

Norwegian har som kjent vært i hardt vær og måtte blant annet søke konkursbeskyttelse etter enorm turbulens under pandemien.

– Det faktum at drivstoffprisene har gått i taket har heller ikke gjort det lettere (for Flyr, red. anm.) sier Pedersen.