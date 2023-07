Her stjeler Rødt-leder Bjørnar Moxnes solbrillene

For første gang kan VG vise overvåkningsvideoen av Bjørnar Moxnes der han tar med seg Hugo Boss-brillene ut av flyplass-butikken.

Overvåkningsvideoen som VG har fått tilgang til, viser at Rødt-lederen først prøver solbrillene og legger dem i bagasjetrallen, før de til slutt ender opp i jakkelommen hans med lukket glidelås.

Videoen viser hvordan Moxnes og kjæresten er inne i butikken da han prøver brillene, før de begge går sammen ut av butikken.

Mandag bekreftet Rødt at Moxnes er sykmeldt. Partiet har hatt ekstraordinært landsstyremøte om sykmeldingen mandag kveld, og det ble der uttrykt full tillit til partilederen, opplyste fungerende leder Marie Sneve Martinussen etterpå.

Dette har skjedd

Det har stormet rundt Rødt-lederen etter at Romerikes Blad fredag sprakk nyheten om at Moxnes hadde stjålet solbrillene til 1199 kroner for om lag to uker siden.

Politiet har bekreftet overfor VG at de mottok videoen og bilder sammen med anmeldelsen.

Det var på bakgrunn av bilder fra overvåkningsvideoen at politiet gav Moxnes et forelegg på 3000, som han godtok.

Lørdag formiddag beklaget han en rekke ganger under en pressekonferanse i Oslo sentrum. Etter å ha høstet mye kritikk for å ikke ha lagt alle kortene på bordet umiddelbart, sa han lørdag at han nå fortalte hele historien. Etter dette endret han deler av historien igjen.

Dette har han sagt:

Fredag sprakk nyheten om tyveriet. Moxnes sprakk nyheten om tyveriet. Moxnes sa da at han han glemte at han hadde tatt med seg brillene, at det senere kom bort en vakt og at han framfor noen bortforklaringer tok konsekvensene. Han sa det ikke var med hensikt.

Senere samme kveld at han fikk panikk da han oppdaget at han hadde brillene, som han på et tidspunkt hadde puttet i lommen. Han rev selv av prislappen og la dem i bagasjen, i stedet for å returnere til butikken med dem. Da en vekter kom bort og spurte om dem sa han at han ble utrolig flau, og at det ikke var rom for bortforklaringer. bekreftet Moxnes til VG at han fikk panikk da han oppdaget at han hadde brillene, som han på et tidspunkt hadde puttet i lommen. Han rev selv av prislappen og la dem i bagasjen, i stedet for å returnere til butikken med dem. Da en vekter kom bort og spurte om dem sa han at han ble utrolig flau, og at det ikke var rom for bortforklaringer.

Under pressekonferansen lørdag beklaget Moxnes og sa at han nå fortalte historien fra A til Å.

Samme ettermiddag fikk VG opplysninger om at Moxnes ikke hadde gitt fra seg brillene med en gang da han ble konfrontert av en vekter.

Søndag kveld meldte meldte Aftenposten at Moxnes hadde lagt brillene i jakkelommen og deretter lukket glidelåsen på jakken før han gikk ut av butikken. Om dette sa Moxnes til avisen at han ikke husker detaljer om glidelåsen.

Vil selv at det skal publiseres

Ifølge Rødts partisekretær ønsker Moxnes at overvåkningsbildene skal ut.

– Nå har Bjørnar fortalt sin historie og han har sagt at han ønsker at bilder og video skal publiseres, så jeg er trygg på at historien som er ute er sann, sa partisekretær Reidar Strisland på NRKs dagsnytt 18 mandag.

Til TV 2 sier Moxnes selv at han ønsker at bildene fra Gardemoen skal publiseres.

– Ja, jeg vil bidra til åpenhet. Selv om overvåkingsbilder sikkert kan se litt mer suspekte ut, er min oppfatning at de vil bekrefte forløpet som jeg har forklart det, uttalte Moxnes mandag ettermiddag