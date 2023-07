MÅKE-MIDDAG: Da Even Kristiansen tok seg en tur til byen, ble han møtt av dette synet.

Fikk sjokk da han så måken gå til angrep: − Jeg har aldri sett noe lignende

Even Kristiansen fra Tromsø ble vitne til det groteske måltidet forrige torsdag.

– På fortauet like ovenfor Nerstranda, vis-à-vis Eurospar, så jeg en måse drepe en due og begynne å spise fra ryggen dens. Jeg har aldri sett noe sånt før, det var forferdelig, sier han.

Kristiansen dokumentere hendelsen med telefonen.

– Jeg har aldri sett måke ta en annen fugl før. Jeg har sett dem hakke på duer og sånt, men ikke noe slikt, sier han.

Se video:

Einar Mellomgård, som leder ettersøksringen i Tromsø kommune og har ansvaret for skadet vilt, forteller at selv om det ikke skjer ofte i Tromsø sentrum, så er det en kjent sak at måsen tar andre fugler.

– Måken er en altetende åtselfugl, som tar det han finner for maten sin del. Det kan hende at duen var skadet, men det vet jeg ikke, sier han.

Ifølge Mellomgård tar måken også rotter og andre små pattedyr.

– Det er fisken som er hovedbyttet, men er det ikke fisk eller annen mat, så går den etter det som kan spises. Det er maten som trigger den og det er konkurranse om maten. Sånn er det i dyreriket, sier Mellomgård.

– HATER MÅKER: Even Kristiansen forteller at han ikke har noe til overs for bymåkene i Tromsø. – Det er flygende rotter, jeg hater dem, sier han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post