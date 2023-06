BARNEVERNSAKTØR: Den tidligere fosterfaren eide to firma som drev innen privat barnevern da han ble tiltalt for seksuelle overgrep mot den tidligere fostersønnen sin.

Tidligere fosterfar dømt for seksuelle overgrep mot fostersønn

Mannen er dømt til to år og to måneder i fengsel for gjentatte ganger å ha forgrepet seg på sin tidligere fostersønn, samt for et annet overgrep.

VG omtalte historien til fostersønnen, Amir, i november 2021.

Mannen er også dømt av Oslo tingrett til å betale 240.000 kroner i oppreisning til familien til den tidligere fostersønnen.

Den tidligere fostersønnen Amir døde i januar 2021 – kort tid før saken mot fosterfaren opprinnelig skulle opp i retten. Etter dødsfallet ble saken først henlagt, før riksadvokaten beordret videre etterforskning etter en klage fra bistandsadvokaten.

I dagens dom ble den tidligere fosterfaren også dømt for å ha forgrepet seg på en jevnaldrende i ungdomstiden. For dette overgrepet fastslår dommen at han må betale oppreisning på 120.000.

Mannens forsvarer, Thomas Randby, opplyser til VG at han vil anke dommen.

MØTTE ALDRI I RETTEN: Etter at rettssaken mot den tidligere fosterfaren hans hadde blitt utsatt to ganger, døde fostersønnen Amir to måneder før den på nytt var berammet.

Stor aktør i barnevernet

Mannen ble opprinnelig tiltalt for overgrepene mot Amir i februar 2019.

Den overgrepstiltalte eks-fosterfaren har i flere år drevet to barnevernselskap. Disse har solgt tjenester til det offentlige barnevernet for nesten 200 millioner kroner i perioden den tidligere fosterfaren var inne som eier.

I november 2021 avslørte VG hvordan det offentlige hadde fortsatt å kjøpe tjenester for millioner etter at han ble overgrepstiltalt, selv om det var barnevernstjenesten i Oslo som sto for anmeldelsen.

VG dokumenterte også hvordan mannen selv jobbet direkte med barn i barnevernet mens han var tiltalt – på tross av at han da ikke hadde gyldig politiattest.

– Barnevernsaktøren har etter vårt syn unndratt myndighetene informasjon og aktivt lurt systemet, sa regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Barne-, ungdoms- og familieetaten etter avsløringen.

