GUTTA PÅ TUR: Usman Mushtaq og Raymond Johansen er på Tøyen torg av en grunn: Hele 52 prosent av barn i alderen 0–17 år i delbydelen Nedre Tøyen vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Snittet for Oslo er på 17,2 prosent.

Oslo-byrådet lover krafttak mot ulikhet: − Har ikke gjort nok

Raymond Johansen (Ap) har snart styrt Oslo i åtte år. – Vi må gjøre mye, mye, mye mer, sier hans byrådskollega Usman Mushtaq (Ap) om de store forskjellene i hovedstaden.

– Oslo er en delt by, men det er ingen naturlov som sier at det må være sånn. Store forskjeller er gift for et samfunn, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Johansen og Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, forteller VG om byrådets nye ulikhetsstrategi.

– I 2030 skal Oslo være en mindre delt by, og forskjellene skal gå ned. Vi skal ikke bare demme opp for det som øker ulikheten, vi skal snu trenden, sier Mushtaq.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG setter nå klare mål for hvordan de skal endre Oslo i løpet av dette tiåret – som de forventer å bli målt på.

Hvis de får beholde makten i lokalvalget i september.

STOVNERGUTT: Usman Mushtaq har vært rådgiver for helseministeren i Pakistan under coronapandemien og jobbetfor Verdens helseorganisasjon (WHO). Så flyttet han hjem til Oslo for å bli byråd.

– Ikke gjort nok

– Nå har Arbeiderpartiet & co. styrt Oslo i åtte år. Dere har jo ikke oppdaget ulikheten i byen først nå. Så hva er det som gjør at denne store offensiven kommer nå?

– Vi har gjort veldig mye for å utjevne sosiale ulikheter i Oslo, sier Mushtaq.

Han peker på billigere barneskole, gratis delplass på Aktivitetsskolen (AKS), økt sysselsetting i de fattigste områdene i byen og på sysselsetting og gratis skolemat.

– Men når vi ser på summen av alle de viktige tiltakene, så ser vi at vi har ikke gjort nok. Vi må gjøre mye, mye, mye mer, sier han.

TVEITAGUTT: Raymond Johansen holdt ut under tre år på Adamstuen sentralt i Oslo, før han flyttet østover igjen. Nå bor han på Ammerud i Groruddalen.

– Det er alvor

Byrådsleder Johansen sier det er folk bak hvert siffer i statistikken:

– Tall fra Folkehelseinstituttet viser at den prosenten som tjener minst, lever i snitt 14 år kortere enn den prosenten som tjener mest, sier han og fortsetter:

– Det er 14 lykkelige år du kan leve sammen med dine barn og barnebarn, og som noen ikke får på grunn av forskjellene i samfunnet. Det er alvor.

Målet med strategien er å løfte blikket og peke ut veien fremover, mener Johansenog Mushtaq.

– Store forskjeller betyr mindre tillit, og det øker motsetninger og konfliktnivå. Det svekker alles trygghet. En by med små forskjeller er bedre for alle. Det tror jeg de aller fleste i Oslo er enig i, sier byrådslederen.

KONER OG MENN: Raymond Johansen og Usman Mushtaq passerer skulpturen «Konene ved vannposten» på Tøyen torg. Slik var livet før innlagt vann og toalett – i noen gårder i Oslo for bare 50 år siden.

– Det virker

Mushtaq forteller at de aller viktigste tiltakene de har for å jevne ut forskjellene er arbeid, utdanning og bolig.

Byråden bekymrer seg særlig for de 18.600 i Oslo mellom 18 og 30 år, som hverken er i jobb eller utdanning.

– Det er mange som har gitt opp, sier han.

Nå har Oslo kommune begynt med oppsøkende arbeid.

– I stedet for at folk skal komme til NAV, noe disse folka ikke gjør, så må NAV og bydelen ut og besøke dem der de er. Vi har brukt nesten 60 millioner kroner på dette arbeidet, og vi ser at det virker.

– De trenger den lille ekstra oppfølgingen: å få dem inn i et utdanningsløp, inn i vår sommerjobbsatsing eller annen direkte jobbsatsing, vi skaffer dem noe på CV-en og får dem inn, sier han og fortsetter:

– Da får de litt tro på seg selv. Og de har jo lyst til å tjene penger på riktig måte, så det hjelper.

STERKERE LUT: Raymond Johansen (Ap) og Usman Mushtaq (Ap) har satt mål for hvordan Oslo kan bli en likere by.

– Ikke gjort god nok jobb

Mushtaq er også spesielt opptatt av å få førstegenerasjons innvandrerkvinner inn i jobb.

– Det er mange som har vært hjemme og tatt vare på mange barn. Veldig mange har levd sine voksne liv uten språkferdigheter i Norge. Jeg må være ærlig og innrømme at vi ikke har gjort en god nok jobb for å få dem inn i arbeidslivet.

Løsningen er lavterskeltilbud tilpasset disse kvinnene, så de kan lære seg språk og ferdigheter de kan få bruk for, mener han.

– Dette er kanskje ikke kvinner som kommer på å ta en bachelorgrad, men som kan gjøre andre viktige jobber. Vi har for eksempel prosjekter der innvandrerkvinner lager mat til de lokale barnehagene og vi har et kjempebehov i eldreomsorgen.

Mens skolene på Oslo vest får toppscore, er læringsutbyttet mye lavere på østkantskolene.

Dette er problemet, ifølge Mushtaq:

– Situasjonen nå er at den du er når du begynner på skolen, er de skoleresultatene du får, sier han.

Byråden mener løsningen er å koble bydelen tettere på alle de sosiale problemene.

– Jo mer energi og ressurser lærerne må bruke på det, jo mindre tid blir det til læring.

BYGGE I LENGDEN: Stovnertårnet er ikke Norges høyeste – men landets lengste.

Ja takk, begge deler

Et av de åtte områdene i strategien er byutvikling og nabolag.

– Jeg er fra Stovner, og jeg vet hvordan det så ut for ti år siden og hvordan det ser ut nå. Det er nye parker og nye grøntområder, det er utrolig mye finere.

– Det i seg selv utjevner jo ikke direkte ulikheten. Men det sørger for at utgangspunktet blir bedre for nabolaget.

Også folk i de mest utsatte bydelene fortjener å få både og, mener Mushtaq. Det har han sagt når han møter folk som er kritiske til at kommunen brukte 24 millioner kroner på Stovnertårnet i stedet for ungdom.

– Det skal ikke være sånn at vi må velge mellom å bo på et fint sted med fine ting eller å satse på ungdom, sier han.

Info Dette er målene: Arbeid og sysselsetting: I Oslo skal alle som kan og ønsker det få mulighet for å arbeide. Øke sysselsettingsandelen betydelig i bydeler og delbydeler der den er særlig lav.

Øke sysselsettingsandelen betydelig blant grupper av befolkningen hvor den er særlig lav.

Bidra til et seriøst arbeidsliv. Oppvekst og utdanning: I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter og møte like god kvalitet i tjenestene uavhengig av foreldrenes inntekt, utdanningsnivå eller bosted. Øke deltagelsen i barnehager der den er særlig lav og styrke språkarbeidet i barnehager.

Øke deltagelsen i aktivitetsskolen der den er særlig lav.

Forbedre læringsutbyttet på grunnskoler i skoler og grupper der den er lav.

Øke fullføringsgraden på videregående opplæring der den er lav. Bolig og boforhold: Alle i Oslo skal ha et godt sted å bo i gode bomiljø. Bidra til at flere har mulighet til å kjøpe egen bolig.

Bidra til betydelig økt stabilitet og forutsigbarhet i leiemarkedet der eierandelen er lav.

Etablere betydelig flere kommunale boliger til vanskeligstilte grupper med større geografisk spredning.

Forbedre bo- og oppvekstmiljø i levekårsutsatte områder. Byutvikling og nabolag: Bolig- og byutvikling skal bidra til sosial bærekraft og utvikling i alle deler av byen. Byutvikling skal legge til rette for en variert boligsammensetning og sikre sosial bærekraft.

Det skal sikres attraktive, gode og trygge nabolag i hele byen.

Områdesatsingen skal videreutvikles for å bidra til like muligheter og sosial utjevning. Kultur, idrett og frivillighet: Alle skal ha tilgang til et bredt tilbud innen kultur, idrett og frivillighet i Oslo. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle som bor her, uavhengig av deres inntekt og bosted.

Alle barn og unge skal ha reell mulighet til å delta i idrettslige aktiviteter, på egne premisser i nærheten av der de bor.

Flere barn og unge skal sikres tilgang til kommunale idrettsanlegg.

Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet, uavhengig av inntekt og bosted.

Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo, særlig i levekårsutsatte områder av byen. Helse og livskvalitet: Reduserte forskjeller i sosial ulikhet i helse og livskvalitet mellom innbyggerne. En mer likeverdig fordeling av forhold som påvirker helse og livskvalitet i befolkningen og i ulike deler av byen. Klima- og miljø: Det skal arbeides med utjevning av sosiale forskjeller og redusert sårbarhet knyttet til klima- og miljøendringer. Utjevne sosiale forskjeller og redusere sårbarhet knyttet til klima- og miljøendringer.

Bedre kunnskapen om gruppers sårbarhet for klimaendringer.

Bedre forståelsen av hvordan ulike klima- og miljøtiltak treffer ulike grupper.

Økt sirkulær økonomi og flere grønne jobber, særlig i levekårsutsatte områder. Kunnskapsutvikling: Det skal tilrettelegge for kunnskapsutvikling og bedre utnyttelse av eksisterende kunnskap. Skaffe bedre kunnskap om sosiale forskjeller fordelt på geografi og grupper.

Bedre utnyttelsen av eksisterende kunnskap.

Vurdere kommunens fordelingssystem på bydelene. Vis mer