DYRT: Monica og Jan Tore Svendsgård kom tirsdag til Gardermoen etter 14 dager i Kroatia, Bosnia og Montenegro. Ferien som for fire år siden var ganske billig, var ikke det i år.

Nå er euroen over 12 kroner: − Gruer oss til Danmarkstur

GARDERMOEN (VG) Den norske kronen blir svakere og svakere. Blant de reisende på Gardermoen er det fortvilelse å spore.

Kortversjonen Tirsdag ettermiddag passerte euroen en milepæl og kostet 12 kroner ved 16-tiden.

Reisende opplever ferier i utlandet som dyrere på grunn av dårlig valutakurs og økte priser på mat og drikke.

Sjeføkonomer mener en svakere kronekurs vil føre til at færre nordmenn reiser til utlandet og flere turister kommer til Norge.

Fremtidig utvikling av kronekursen er vanskelig å spå, men situasjonen kan potensielt bli verre. Vis mer

– Vi hadde denne turen for fire år siden også, det var absolutt billigere. Det er billige land å reise til, men nå var det ikke så billig, forteller Monica Svendsgård fra Ørnes til VG.

Sammen med mannen Jan Tore, har de reist 14 dager i Kroatia, Bosnia og Montenegro.

– Prisene har gått opp i de landene vi har vært i. Så blir det selvfølgelig også dyrt når man snakker om valutakursen slik den er nå, forteller Jan Tore.

For kronesvekkelsen bare fortsetter. Euroen er nå på et av sine dyreste nivåer mot kronen noensinne.

Tirsdag ettermiddag passerte den en milepæl, og kostet 12 kroner ved 16-tiden.

– Det er overraskende. Derfor skal vi økonomer være forsiktig med å si at det skyldes sånn og sånn. Det overrasker oss alle og det er ikke så lett å finne en god forklaring, svarer sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, på spørsmål om kronekursen.

Blant de mange reisende på Gardermoen er også Jack Nilsen (69). Han har vært en måned i sitt hus i Spania, og er brun og blid, i alle fall frem til VGs reporter spør ham om kronekursen.

– Hva skal jeg si, jeg må si det er forferdelig, svarer Nilsen.

– Har du fått regningen for oppholdet?

– Ikke enda.

– Gruer du deg?

– Ja.

PRISOPPGANG: Jack Nilsen er tilbake på norsk jord, etter én måned i Spania. Ikke bare er kronen svekket, prisene har gått kraftig opp i Spania også.

Både han og ekteparet Svendsgård forteller at utenlandsoppholdet er blitt dyrere. Både på grunn av valutakursen, men også på grunn av prisstigning.

– Vi ser at prisene på det vi kjøper har gått opp, det er nesten norske priser, selv i disse landene. Både mat og drikke har blitt betydelig dyrere enn det var for få år siden, forteller Jan Tore Svendsgård.

– Et lite glass øl, det kostet for ett år siden 1,8 euro, nå er det oppe i 3 euro. Så må du gange opp, forteller Jack Nilsen.

Dette er første gang siden mars 2020, helt tidlig under coronapandemien, at euroen bikker 12 norske kroner. Den gang da var det restriksjoner som begrenset folks ferier.

Nå vil kronekursen gjøre det samme, forteller sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen.

– Det er helt klart at en svakere kronekurs gjør at færre drar til utlandet, og flere kommer til Norge. Dette har vi sett på tallene før, dette virker. Men det virker ikke for de som har bestilt feriebillettene i fjor eller i vinter, sier Andreassen.

DYSTER LESING: Denne informasjonsskjermen på Flytoget kan være dyster lesing om du er på vei utenlands.

Kollega og (etter) navnebror Andreassen, Jan Ludvig i Eika, forteller at det er vanskelig å spå hvordan kronekursen vil utvikle seg, men det kan bli verre.

– Med de utfordringene vi har i Kina, med råvaremarkedene. Så vil alle råvarevalutaer kunne få enda større problemer i tiden fremover. Så det er på ingen måte gitt at dette er bunnen, forteller Andreassen.

For ekteparet Svendsgård, som akkurat er tilbake fra ferie, er det dårlig nytt:

– Gruer dere, dere til å sjekke nettbanken?

– Vi gruer oss nesten mest til at vi skal en uke til Danmark i juli, forteller Monica lattermildt.

– Det blir hjem og spare nå, skyter Jan Tore inn.