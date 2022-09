FIRE PROTESER: Gry Hege Henriksen (51) måtte amputere begge beina og armene etter at hun fikk blodforgiftning i 2016.

Gry Hege (51) mangler armer og bein – fikk avslag på handikap-parkering

Gry Hege Henriksen har fått avslag på handikap-parkeringskort fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, som oppfordrer henne legge ærend til andre tider på døgnet.

Publisert: Nå nettopp

Da ingeniøren og foredragsholderen oppdaget at parkeringstillatelsen for forflytningshemmede (HC-kortet) hennes hadde gått ut på dato, håpet hun det skulle være lett å få innvilget et nytt.

Særlig fordi hun for fire år siden var gjennom en runde med avslag, klaging og til slutt innvilget HC-kort fra Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Denne gangen ble hun møtt følgende svar fra kommunen:

«Dersom det er vanskelig ved et apotek, en butikk eller ett bestemt kjøpesenter, kan man velge et annet hvor parkeringssituasjonen er bedre. I utgangspunktet er det også mulig å legge handlerunden til en tid på døgnet hvor det er mindre trafikk, og dermed også lettere å parkere nær bestemmelsesstedet», står det i avslaget, som VG har sett.

Ordlyden er ifølge Henriksen den samme hun fikk i det første avslaget fra kommunen for fire år siden. Det viser også en kopi av klagen som VG har sett.

Svaret fikk tenåringsmoren til å se rødt.

I et Facebook-innlegg som har gått viralt tar Henriksen et kraftig oppgjør:

– Diskriminerende

– For SERIØST – er det ikke diskriminerende at jeg som har stive proteser på beina ikke kan handle, gå på kafé med venner eller gjøre andre ting som både du som leser dette og de ansatte i bymiljøetaten tar som en selvfølge, hvor og når jeg vil? Skal jeg avbryte jobben eller handle sent på kvelden, kanskje kjøre et sted langt av gårde? spør Henriksen i innlegget.

Facebook-innlegget er mandag kveld delt 4900 ganger og har 642 kommentarer.

– Jeg blir irritert. Å ikke kunne parkere der jeg vil er et irritasjonsmoment. Men denne saken er større enn meg, understreker Henriksen i et telefonintervju med VG.

– Det er så mange som sender meg melding som har det mye verre enn meg. Det hjelper ikke om jeg får HC-kort om Oslo kommune fortsetter å sende ut de diskriminerende brevene sine.

VG har vært i kontakt med Bymiljøetaten i Oslo kommune som viser til at de ikke kan uttale seg i enkeltsaker, men at det gjøres en helhetsvurdering av om søker har et særlig behov for parkeringslettelser, og om en parkeringstillatelse vil løse problemet ved stedene søker har oppgitt som steder hun har behov for parkeringstillatelse.

FØLER SEG DISKRIMINERT: Gry Hege Henriksen (51) kan gå fra 0 til 500 meter. – 500 er bare på en god dag. Ofte har jeg blåmerker og gnagsår som gir smerter og gjør at jeg må holde meg hjemme, sier hun.

Måtte amputere flere ganger

For seks år siden var Henriksen en frisk og rask mamma med ingeniørjobb i oljebransjen. Hun slet litt med lungebetennelser, men hostet dem stort sett av seg. Inntil julen 2016.

– Jeg skulle ha foreldrene mine på ribbe en søndag, våknet og var uggen i kroppen. Jeg trodde jeg hadde fått influensa og ble dårligere og dårligere. Da foreldrene mine hadde reist hjem, gikk jeg og la meg, forteller Henriksen.

Samboeren kommenterer at hun er blå på leppene og ser dårlig ut. Han velger å ringe etter ambulanse. Det siste Henriksen husker er at hun går ut ytterdøren støttet av ambulansemannskapet. Så blir alt svart.

– Fire uker senere våknet jeg opp på Ullevål sykehus.

SUPERHUNDEIER: Gry Hege Henriksen (51) var med i første sesong av NRK-serien «Superhundene». Siden da har schæfertispen Kia (7) vært fast hjelper og følgesvenn.

Beskjeden er brutal: Henriksen har hatt en lungebetennelse som har gått i blodet. Kombinasjonen blodforgiftning og streptokokkinfeksjon gjør at legene må amputere armer og bein.

– Jeg trodde først at det var en spøk. Dårlig humor, minnes Henriksen.

– Hendene holdt det å amputere én gang, men beina måtte de amputere flere ganger fordi sårene ikke ville gro.

Trenger svingplass

Etter rehabilitering og opptrening på Sunnaas sykehus, vendte hun tilbake til hverdagen. I dag jobber Henriksen fremdeles som ingeniør i oljebransjen, men holder i tillegg motivasjonsforedrag og malekurs gjennom eget foretak. Både som ingeniør og næringsdrivende reiser hun mye rundt til kunder.

– Jeg kommer meg ikke inn og ut av bilen uten at jeg får åpnet bildøren helt. Jeg kan ikke smyge meg ut! Jeg har ikke bevegelse i ankelen og må kunne svinge meg ut av bilen og sette beina ned, forklarer Henriksen.

– Flere ganger har jeg stått på parkeringsplassen til et kjøpesenter og ventet på at personen som eier bilen ved siden av meg skal komme og kjøre ut så jeg kan klare å komme meg inn i egen bil.

Hun tror avslaget fra Bymiljøetaten i Oslo kommune denne gangen trolig skyldes at hun ikke har lagt ved erklæring fra arbeidsgiver, kun legeerklæring og forklaring om at hun trenger handikapparkering for å kunne utøve jobben som næringsdrivende.

INGEN UTSIKT TIL BEDRING: – Jeg kan ikke gro nye armer og bein, påpeker Gry Hege Henriksen galgenhumoristisk om avslaget hun har fått på HC-parkeringskort.

Kritisk til dokumentasjonskrav

51-åringen reagerer også på krav om å dokumentere timeavtaler hos lege og legge frem kvitteringer den siste tiden.

– Sist ga jeg dem det, men jeg nekter å legge ved slike kvitteringer denne gangen. Jeg reagerte sist også. Hvor jeg reiser, er privat.

– Det er dessuten frekt at de ber meg om å legge handlerunden til en annen tid på døgnet. Si at jeg skal på foreldremøte på skolen til sønnen min. Om det ikke er ledig på en ende der jeg får åpnet døren nok, kommer jeg meg ikke ut.

– Hvilken reaksjoner har du fått?

– Mange takker meg for å ta opp kampen. Mange er helt fortvilet og skriver at de ikke orker å ta kampen selv, de har ikke energien. Jeg har fått melding fra flere titalls personer med lignende historier.

VG har sett en melding 51-åringen har fått fra en fastlege i Oslo, som skriver at han «altfor ofte» opplever at pasienter må bekrefte og dokumentere diagnoser som vil vedvare livet ut.

Oslo kommune: – En helhetsvurdering

Susanne Lyng, sjef for juridisk avdeling i Bymiljøetaten, svarer VG på e-post via kommunikasjonsavdelingen i Oslo kommune. Her er hennes svar på VGs spørsmål:

– Hvordan kan Oslo kommune vurdere en kvinne som mangler både armer og bein og er avhengig av ikke mindre enn fire proteser som ikke funksjonshemmet nok til å få innvilget HC-parkeringskort?

– Vi kan ikke uttale oss om enkeltsaker. På generelt grunnlag kan vi opplyse om at søkere ifølge forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede må oppfylle to vilkår for å få tildelt en parkeringstillatelse; nedsatt gangevne og særlig behov for parkeringslettelse, skriver Lyng i sitt svar til VG.

– Først vurderes det av søkers lege om søker har en nedsatt gangevne. For å oppfylle vilkåret om nedsatt gangevne er utgangspunktet at man ikke kan gå, eller har store vansker med å gå kun få meter. Deretter foretas en helhetsvurdering av om søker har et særlig behov for parkeringslettelser, og om en parkeringstillatelse vil løse problemet ved stedene søker har oppgitt som steder hun har behov for parkeringstillatelse.

Info HC-kort Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Formålet er å gi forflytningshemmede med reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud.

Kommunen kan trekke tilbake gitt parkeringstillatelse ved misbruk eller ved endrede forhold som gjør at kravene i denne forskrift ikke lenger er tilfredsstilt.

Den som har fått parkeringstillatelse etter denne forskrift, har plikt til å underrette kommunen om endrede forhold som kan ha betydning for tillatelsen. Vedtak om å trekke tillatelsen tilbake kan påklages etter reglene om klage i § 3 tredje ledd. KILDE: Lovdata.no Vis mer

– Begrunnelsen som gis er at Henriksen kan parkere et annet sted om hun ikke kommer nær nok, men hennes problem er jo at hun er avhengig av god plass når hun skal komme seg ut og inn av bilen, noe hun ofte ikke vil få på vanlige parkeringsplasser. Hva må til for at Oslo kommune skal synes at hun er funksjonshemmet nok?

– Retningslinjene for tildeling av HC-kort er en nasjonal forskrift, ikke en vurdering kommunen gjør. Søkere som mener at kommunen har fattet feil vedtak kan klage på saken, og vil få en uavhengig nemdsvurdering av saken sin, svarer Lyng.

– Facebook-innlegget har gått viralt. Hva vil Oslo kommune si og gjøre for å gjenopprettet Henriksen og andre handikappedes tillit til kommunens vurderingsevne?

– Vi har en klagenemnd som skal sikre at vi er forutsigbare og ikke fatter vedtak på feil grunnlag. Vi håper at søker benytter seg av klageordningen hvis hun føler at vurderingene som er gjort er feil.