TAR KAMPEN: Freddy Øvstegård (SV) ber regjeringen bli enige med Sametinget om ny opplæringslov.

SV og regjeringen på kollisjonskurs om samisk­opplæring: − Historieløst

Sametinget og regjeringen brøt samtaler om samisk språkopplæring. Nå vil Støre forsøke på nytt - hvis ikke vil han møte kvist hos SV.

VG omtalte nylig at Sametinget har brutt samtalene med regjeringen om en ny opplæringslov. Opplæringsloven er loven om som definerer hvilke rettigheter elever har i skolen - deriblant hvilke krav samiske elever har til språkopplæring.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) fortalte nylig i VG at Sametinget opplever å ikke få gjennomslag i møte med regjeringen, i konsultasjoner som omhandler revidering av opplæringsloven.

– Det oppleves tøft å få våre forslag avvist ett etter ett, og at regjeringen ikke vil gjøre selv enkle grep for å styrke samisk språk, sa han til VG.

BRØT SAMTALER: Mikkel Eskil Mikkelsen, her sammen med sametingspresident Silje Karine Muotka, krever større gjennomslag for samisk språk i ny opplæringslov.

Freddy Øvstegård (SV) gir nå full støtte til Sametinget – og ber regjeringen gå tilbake til forhandlingsbordet med Sametinget.

– Jeg reagerer sterkt på at Sametinget har sett seg nødt til å bryte samtalene med regjeringen om ny opplæringslov. Særlig når vi husker på at skole og opplæring har vært de viktigste arenaen for fornorskningspolitikken historisk. Det er veldig alvorlig, sier han på telefon til VG.

Regjeringspartiene Ap og Sp har ikke flertall på Stortinget. Nå varsler deres foretrukne samarbeidspartner SV at de vil forsøke å finne annet flertall på Stortinget for å styrke samisk språk, dersom de ikke får med seg regjeringen.

Konkrete krav

Sametinget krever blant annet:

Lovfeste rett til samiske læremidler i samisk skole

Legge til rette for at flere elever skal få hospitere hospitere Besøke over en viss tid i samiskspråklige miljøer

Legge til rette for at flere samiske elever får opplæring i og på samisk, også i andre fag

Gjøre at flere byer enn de som gjør det i dag forpliktes til å gi et samisk skoletilbud

Øvstegård sier at de stiller seg bak alle Sametingets forslag – og forventer at de får betydelig mer gjennomslag når den nye opplæringsloven skal vedtas i Stortinget.

Striden om opplæringsloven står samtidig med at Sannhets- og forsoningskommisjonen Sannhets- og forsoningskommisjonenEn gruppe som gransker fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. er helt i innspurten av sitt arbeid. De skal legge frem sin rapport 1. juni, der de ventes å felle en hard dom om fornorskingspolitikken - som ifølge utvalgsleder Dagfinn Høybråten fortsatt pågår.

HAR LYTTET: Jonas Gahr Støre sier at han har lyttet til innspill mens han besøkte Karasjok nylig.

Vil forsøke på nytt

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at regjeringen vil forsøke å gå nye runder med Sametinget for å komme til enighet.

– Jeg tar det til etterretning at vi ikke kom til enighet, sier han til VG.

Statsministeren var nylig i Karasjok og møtte sametingspresidenten – og talte til Sametinget.

– Jeg har lyttet når jeg har hørt på Sametinget, og tar det tilbake til regjeringen for å se om det er mulig å få sluttført dialogen på en god måte. Jeg har ikke gitt opp.

– I denne saken dreier det seg ikke om motvilje fra oss. Men vi ønsker å vedta en lov som blir fulgt opp i praksis, og ikke bare har masse ord. Men dette skal jeg følge opp.

– Må tas på alvor

Øvstegård i SV mener regjeringen ikke kan være bekjent med at det skal være konflikt med Sametinget om ny opplæringslov.

– Regjeringen må begynne å ta Sametingets bekymringer på alvor. Det er godt dokumentert at elever med rett til undervisning på og i samisk ikke får rettighetene sine innfridd, sier Øvstegård.

Øvstegård er også bekymret over frafall fra samisk språkundervisning i utdanningsløpet.

– Språk er kulturbærende. Når frafallet fra samisk språkopplæring er så høyt som det er i både ungdomsskolen og på videregående, så må det gå en alarm.

Øvstegård mener at regjeringen mangler forståelse for alvoret i saken.

– Eller så vitner det om manglende respekt for historien om hvordan opplæring og skoleverket er brukt til fornorskning. Da hviler det et ansvar på oss om å sikre god nok opplæring. Jeg synes regjeringens håndtering av denne saken så langt har vært historieløs, sier han.

Vil ber komiteen kontakte Sametinget

Øvstegård sier at han vil ta initiativ til at utdanningskomiteen på egen kjøl skal opprette dialog med Sametinget, for å lytte til deres forslag.

SV-politikeren håper oppmerksomheten etter Fosen-demonstrasjonene kan bidra til å legge press på regjeringen.

– Jeg håper oppmerksomheten bidrar til en oppvåkning for storsamfunnet, og ansvaret vi må ta. Det gir meg håp. Samtidig er det noe bittert over at disse konfliktene fremdeles foregår etter så mange opprivende prosesser.