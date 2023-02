SNU(S)OPERASJON: Sps Geir Pollestad vil ikke ha nye tobakksforbud. Her med hjertestarter på Arendalsuka i 2022.

Klar tobakksbeskjed til egen regjering: Uaktuelt med forbud

Senterpartiets stortingsgruppe vil ikke godta hverken generasjonsforbud mot tobakk eller forbud mot smakstilsatt snus. Det sier parlamentarisk nestleder Geir Pollestad (Sp) til VG.

– Det er uaktuelt for Senterpartiets stortingsgruppe å gå inn for noe forbud mot snus og tobakk, sier Pollestad til VG.

Torsdag ettermiddag skrev VG at regjeringen har diskutert å forby smakstilsatt snus og vurderer å nekte fremtidens nordmenn å kjøpe tobakk – livet ut.

– Norge har vært et land som satt seg i førersetet i folkehelsearbeidet. Det er viktig for oss å stramme opp rammene og retningen, sa helsepolitisk talsperson og stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold (Sp) til VG.

Han varslet en «oppstramming» av norsk tobakkspolitikk i Folkehelsemeldingen, som helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) legger frem i mars.

HELSETOPP: Hans Inge Myrvold er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Forbudslinje

Pollestad er parlamentarisk nestleder parlamentarisk nestlederParlamentarisk nestleder vil si nestleder for et politisk partis stortingsgruppe. i Sp, og sier at stortingsgruppa motsetter seg to av de mulige tiltakene som VG omtalte:

Et generasjonsforbud mot tobakk, altså at de som er født etter en viss dato aldri vil kunne kjøpe røyk eller snus. I 2022 vedtok New Zealand en lov om at de som er født etter 2008, aldri vil aldri kunne kjøpe tobakksprodukter, ifølge BBC . Ifølge VGs opplysninger vurderer regjeringen dette tiltaket.

Et forbud mot smakstilsatt snus. Kreftforeningen foreslår i sitt innspill til Folkehelsemeldingen at «karakteristiske smaker som har appell til unge» blir forbudt. VG fikk opplyst at det er denne typen smaker regjeringspartiene har diskutert et forbud mot.

Men nå får regjeringen klar beskjed fra egne rekker:

– Det er ønskelig å redusere tobakksbruken i samfunnet. Tiltak for dette skal presenteres i folkehelsemeldingen, men en forbudslinje sier Senterpartiets stortingsgruppe klart nei til, sier Pollestad til VG.

KAN BLI FORBUDT: Regjeringen har også diskutert å forby smakstilsatt snus. Disse to er smaksatt med bergamot og rosenolje, ifølge produsenten.

Ifølge VGs opplysninger vurderer også regjeringspartiene å innføre flere røykfrie steder i samfunnet.

I 2004 ble det forbudt å røyke innendørs på serveringssteder. Den såkalte røykeloven var kontroversiell da den ble vedtatt, men var en stor suksess: Antallet som røyker daglig har stupt fra én av tre i 2001 til syv prosent i 2022.

Siden 2004 har det vært flere innstramminger i hvor det er lov å røyke i Norge.

Denne måneden ble det kjent at Finland vurderer å forby røyking på uteserveringer og hjemme for dem som bor i leilighet. I 2022 innførte de forbud mot røyking på lekeplasser og offentlige strender.

Et eventuelt forslag om flere røykfrie soner vekker ikke like sterke reaksjonene hos Pollestad og stortingsgruppen:

– Jeg vil ikke ta stilling til konkrete forslag, utover å slå fast at forbud ikke er aktuelt, sier han.