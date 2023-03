SLIPPER INN: Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) blir det eneste mennesket som slipper forbi Fosen-demonstrasjonen.

Strid i kulissene før krisemøte om Fosen: Havnet på Støres bord

Det har helt frem til torsdag formiddag vært strid om hvor krisemøtet mellom sametingspresidenten og olje- og energiministeren skulle finne sted. Hele møtet sto i fare for å bli avlyst.

Til slutt ble statsminister Jonas Gahr Støre trukket inn i diskusjonen.

Torsdag klokken 15.00 skal olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ha møte med sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Men partene har over lengre tid slitt med å bli enige om hvor de skal møtes, og diskusjonen har havnet på statsministerens bord.

Møtet skulle opprinnelig bli avholdt i olje- og energidepartementet. Men på grunn av demonstrasjonen og sikkerhetshensyn ble det deretter foreslått flyttet til Kongens gate 18.

Denne adressen sto også i presseinnbydelsen til møtet onsdag ettermiddag.

PRESIDENT: Silje Karine Muotka støtter demonstrantene utenfor OED, og har holdt flere appeller til støtte for dem.

Men dette nektet Sametinget å akseptere.

Årsaken var at sametingspresident Silje Karine Muotka har lovet demonstrantene at når hun skal møte ministeren til det planlagte møtet, så skal hun bruke hovedinngangen.

– Jeg møtte aksjonistene, og ga dem et løfte. De sa det var viktig for dem at jeg brukte hovedinngangen, og de sa de ville oppheve barrikadene mens jeg skulle inn.

– Og det løftet har skal jeg holde. For disse ungdommene trenger noe og noen å tro på, og da bryter ikke jeg mitt løfte til dem.

– Var dere forberedt til å avlyse møtet om dere ikke fikk gjennomslag?

– Det er ikke til å komme utenom at det var noe vi var forberedt til. Hvis vi ikke engang ble lyttet til i valg av møtelokaler, hvordan skulle da det faktiske møte kunne gå for seg?

Muotka sier det var mye fram og tilbake med olje- og energidepartementet - og krevende å komme til enighet om møtested.

– Vi fikk mange ulike forklaringer til hvorfor det ikke lot seg gjøre å ha møtet i OED sine lokaler, legger hun til.

På Støres bord

Det endte med at hun tok direkte kontakt med statsminister Jonas Gahr Støre for å finne en løsning. De to hadde snakket sammen tidligere i løpet av uken - og da fortalte Støre at hun bare måtte ta kontakt «med stort og smått», i følge Muotka.

Og det gjorde hun. Hun sendte han først en sms, og sent onsdag kveld hadde hun en telefonsamtale med statsministeren hvor møtelokale var tema.

– Han ga uttrykk for at det var politisk vilje til å få det til, men at det var sikkerhetstjenestene og politiet som hadde vurderingsfullmaktene. Han ba meg sjekke med jentene bak demonstrasjonene om vi kunne bruke hovedinngangen på en ryddig måte, uten at det oppsto noen situasjoner.

SNAKKET SAMMEN: Støre og Muotka snakket sammen sent onsdag kveld.

SMK bekrefter samtaler

VG har bedt om en kommentar fra Jonas Gahr Støre. Hans statssekretær ved SMK, Kristoffer Thoner, bekrefter at Støre hadde en samtale med Muotka:

– Jeg kan bekrefte at statsministeren hadde en ny samtale med sametingspresidenten onsdag på telefon. Det var en god samtale og en tillitsfull dialog. Vi kommenterer ikke innholdet i en samtale mellom statsministeren og sametingspresidenten.

I samtalen gjorde Støre det klart at det ikke var han som traff beslutning om møtested.

Thoner sier til VG:

– Generelt når det gjelder adgang til ulike bygg, er det Departementenes sikkerhetsorganisasjon (DSS) og politiet som gjør vurderinger basert på sikkerhetsmessige forhold. Statsministerens kontor blir orientert, og statsministeren tar disse vurderingene til etterretning.

Klokken 12:49 - to timer før krisemøtet - sendte Olje- og energidepartementet ut en pressemelding med informasjon om at møtet var flyttet tilbake til Olje- og energidepartementet i Akersgata 59.

FIKK LØFTE: Elle Nystad er en av demonstrantene som fikk løfte av presidenten om at hun skulle bruke hovedinngangen.

Fikk løfte

En av aksjonistene Muotka ga løftet til var Elle Nystad. Hun var er en av de 13 første demonstrantene, og leder i NSRs ungdomsorganisasjon.

– Det er vi som har stengt OED – da er det vi som kan åpne det opp. Og vi velger kun å åpne det opp for én person, nemlig vår president. Hun skal slippe inn, og vi vil ønske henne velkommen.

– Hva med olje- og energiministeren som skal på samme møte?

– Han får finne seg en eller annen bakdør.

Nystad sier de har hatt dialog med myndighetene og forsikret om at de ikke vil ta seg inn i bygget når Muotka slippes inn.

Bekrefter flytting

VG har også bedt DSS om en kommentar. De viser til OED, hvor kommunikasjonssjef Arvid Samland opplyser i en e-post at møtet med Aasland og Muotka var avtalt før demonstrasjonene – og inngangene ved R5 ble stengt.

– Vi forventer stor medieinteresse for dette møtet, og med dagens situasjon ble det vurdert at det er for tungvint å få mange journalister og fotografer inn i R5. I går valgte vi derfor å flytte møtet til Kongens gate, der det er enkel tilgang både for møtedeltakere og presse, skriver han.

Og videre:

– Etter ønske fra Sametinget og dialog med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, er det besluttet å flytta møtet tilbake til R5.