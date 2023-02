NESTEN ALENE: Ikke veldig folksomt i den ene av kantinene på Campus i Alta. Siste års lærerstudent Alice Irene Ruud (27) er en av få som er igjen på grunnskolelærerstudiet.

Lærerkrisen: Fire studenter igjen på lærerutdanning i Alta

ALTA/OSLO (VG) Sisteårs lærerstudent Alice Irene Ruud (27) har god plass rundt seg. Hun er én av fire registrerte studenter som fullfører utdanningen for grunnskolelærere (1.-7. trinn) i Alta. Lærerkrisen bare vokser.

– Med tanke på at vi har vært så få, og hvor stadig flere har valgt å forlate studiet, er jeg stolt over at vi som er igjen, snart har gjennomført et femårig studium og har holdt ut, sier Alice Irene Ruud fra Alta til VG.

Hun beskriver at de som er igjen av 14 ved oppstart - har hatt god kontakt med hverandre og jobbet tett. Men at det ikke var selvsagt at de fullfører.

– Det spørs om vi hadde kommet oss gjennom dersom vi ikke hadde hatt så god kjemi, sier sisteårsstudenten.

KOMPLEKST YRKE: Læreryrket er krevende, komplekst og passer ikke for alle. Men lønnen er for lav etter fem års utdanning, mener Alice Irene Ruud.

I snart fem år har de gjenværende snakket mye om hvorfor de ble så få. Alice Irene har vært bekymret for frafallet.

– Læreryrket er komplekst og det passer ikke for alle. Derfor er det naturlig at det alltid vil være et visst frafall ved dette studiet. Fordi vi fra start av har vært såpass få, er prosentandelen frafall ganske stor. Det er bekymringsverdig når konsekvensene blir flere ufaglærte i skolen, sier lærerstudenten fra Alta.

Karoline (24): Fra elever til fisk

I Tromsø sitter Karoline Pedersen (24), også hun fra Alta. Hun er en av dem som sluttet på lærerutdanningen i hjembyen. Etter tre år fikk hun nok. Nå er hun midt i andre året på Fiskeri og havbruksvitenskap i Tromsø.

SKIFTET UTDANNING: Karoline Pedersen (24) fra Alta er en av mange som har sluttet på lærerstudiet i hjembyen. Hun fikk nok etter tre års studier. Nå er hun i full gang med fiskeri- og havbruksvitenskap i Tromsø.

– Jeg fant ut at som lærer så får du ikke undervist så mye som jeg trodde. Dessuten er det dårlig betalt etter fem års høyere utdanning, sier Pedersen til VG.

Hun legger til:

– Dette at lærerne streiker nærmest annethvert år, var jeg heller ikke så tiltrukket av.

Karoline satser nå heller på et yrke i oppdrettsnæringen etter tre- eller fem års utdannelse i Ishavsbyen.

– Jobbmulighetene er store både i Tromsø og ellers i landsdelen. Og lønnen er solid, sier studenten som stortrives som student i Tromsø.

– Lærerproduksjon på lavmål

Lærer Thomas Nordgård i Tromsø er leder for Utdanningsforbundet Troms og Finnmark. Han minner om at den utdanningen som grunnskolelærer som Alice Irene Ruud er i ferd med å fullføre, er den lærerutdanningen det er aller mest behov for i skolene.

– Mye tyder på at «produksjonen» av nye lærere i hele landet er på et lavmål i nyere norsk historie. Vi er ikke i nærheten av å dekke behovet. Det er svært alvorlig, sier Nordgård til VG.

BEKYMRET: Lærer og leder Thomas Nordgård i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark.

I hans egen landsdel, Nord-Norge, er mangelen på kvalifiserte lærere dramatisk. Eksempelet fra Alta med kun fire studenter (av 14) som fullfører utdanningen for grunnskolelærere (1–7) i år, er han likevel overrasket over.

– Jeg er overrasket over det, ja. Når bakteppet er lavere opptakstall og mange ledige studieplasser på lærerutdanningene i landsdelen, så er dette svært alvorlig, sier den lærertillitsvalgte.

– Elevene som taper

Tall fra Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet, viser også at blant de 59 som startet på 1-7-lærerutdanningen ved UiT i Tromsø høsten 2018, er det nå 33 registrerte studenter igjen.

Les også Studentministerens tips: Dette er utdanningene for fremtiden Ikke bruk for lang tid på å tenke på hva du skal bli, råder «studentminister» Ola Borten Moe (Sp).

Lærerstudent Alice Irene Ruud minner om hvem den kritiske situasjonen egentlig rammer:

– Til syvende og sist er det elevene det går utover. Å ha en ufaglært lærer, betyr at eleven ikke har de samme forutsetningene for tilpasset opplæring, at man ikke nødvendigvis får undervisning som fremmer og støtter læring.

HOLDER UT: Alice Irene Ruud er i ferd med å avslutte sitt femte studieår på grunnskolelærerutdanningen i Alta.

Siw Skrøvset er instituttleder for lærerstudiene ved Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet. Hun er også urolig for utviklingen.

– Det er svært bekymringsfullt at vi sitter igjen med 20 studenter på de to grunnskolelærer-studiene i Alta, sier hun til VG.

Det er totalt 20 som nå ser ut til å bli ferdig utdannede lærere i Alta til våren, ifølge Skrøvset: Fire på 1–7. trinn-utdanningen og 16 på 5-10. trinn-utdanningen.

Krevende økonomisk

Hun og lærerutdannerne på UiT lurer veldig på hvorfor så mange slutter. De har kontaktet alle som har sluttet for å finne årsakene.

– Mange av studentene er voksne mennesker som er i jobb med familie, bolig og økonomiske forpliktelser. De vil bygge på kompetansen sin. Derfor er det krevende økonomisk og tidsmessig å delta på et fulltidsstudium med samlinger i Alta. Kanskje spesielt med dagens flypriser og kostnadsbilde, svarer instituttlederen.

Les også Student Kevin (23) jobber minst 20 timer i uken: – Får det akkurat til å gå rundt Alt har blitt skamdyrt for student Kevin Heiberg (23). En fersk undersøkelse viser at studenter jobber over 20 prosent…

– Hva gjør dere med frafallet?

– I første omgang går vi noe ned på antall fysiske samlinger i Alta. Men vi ser jo at dette ikke akkurat gjør en anstrengt rekrutteringssituasjon for lærere i landsdelen lettere. Nord-Norge mangler lærere fra før, det gjør for så vidt hele landet. Men denne lærermangelen blir jo bare forsterket i vår region, sier Siw Skrøvset til VG.

Opptakskrav

Asle Holthe, dekan for lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet, vil at myndighetene revurderer sine opptakskrav for lærerstudentene.

– Da man gikk fra 4 til 3 i mattekrav, har det vært vanskelig å kommunisere at skolepoengkravet gikk opp til 40. Denne typer endringer i opptak er svært vanskelig å få tydelig ut til søkere, påpekte Holthe overfor utdanningsnettstedet Khrono sist høst.

– Det søkertallene viser, er at det er langt flere enn de som får plass, som faktisk har lyst til å bli lærere. Hvorfor slipper vi de ikke til? spurte han.