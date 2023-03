TIL NORDMARKA: Marianne Vik, ektemannen Andreas Vik (til høyre) og Attila Sparre tok toget søndag morgen fra Ski til Oslo for å komme seg opp i Nordmarka.

Problembarnet Follobanen åpnet på nytt: − Vi får håpe det holder nå!

OSLO –> SKI –> OSLO (VG) Søndag morgen, klokken 07.24, suste de første og ivrigste passasjerene gjennom den sagnomsuste Blixtunnelen på vei fra Ski til Oslo.

Alt gikk etter planen på den første avgangen, ifølge Bane NOR.

Klokken 07.36 var toget fremme på Oslo S, altså bare 12 minutter etter avgang. Ikke 22 minutter slik som før.

Hvem skulle trodd?

VG var til stede på en av de første avgangene fra Oslo til Ski. Skulle vi få følelsen av et knirkefritt Japan; Tokyo til Kyoto på Shinkansen?

Passasjerene på Oslo Sentralstasjon tidlig søndag morgen er en herlig blanding av spreke skientusiaster i teknisk tøy og personer med store pupiller som enda ikke har rukket å bli fyllesyke.

Blant de spreke i teknisk tøy er Grete Holmsen (67) fra Holmlia i Oslo. Sammen med den dansk-svenske gårdshunden Jossa er de på vei til hytta i Fredrikstad.

– Nå er jeg spent på om jeg kommer gjennom, sier hun med et glimt i øyet.

Hun har fulgt prosessen rundt Follobanen og synes det virker som at det ofte er dårlig prosjektledelse innen norsk jernbane. Men hun har troen på at det skal bli bra fremover.

– Nå skal jeg bare bruke én time og ett minutt til Fredrikstad, og nå går det jo fort her, sier hun på vei gjennom den lange tunnelen.

PÅ VEI TIL HYTTA: Grete Holmsen (67) fra Holmlia i Oslo tok toget til Fredrikstad, hvor hun har hytte.

11. desember i fjor var første forsøk på åpning av Follobanen. På 07.24-avgangen denne desembermorgenen smilte passasjerene fra øre til øre. Norske flagg vaiet på Ski stasjon og i togvognen.

Men gleden ble kortvarig.

Bare én uke senere, 19. desember, måtte prosjektet til 36,8 milliarder kroner stenge.

Årsaken var dramatiske branner – både i tunnelen og i et koblingshus på Ski stasjon.

Nye forsinkelser og økt reisetid satte sinnene i kok hos allerede utålmodige pendlere. Medietrykket mot Bane NOR ble så stort at kommunikasjonsrådgiverne der fikk tilbud om gratis massasje.

Problemene fortsatte i januar. Igjen begynte det å brenne på Ski stasjon. Igjen ble åpningen av det 13 år gamle prosjektet utsatt.

Det er ikke sikkert hva som er årsaken til brannene, men Bane NOR peker på «kvalitetsavvik på skjøting av kabler» og feil på jordingen på returstrømanlegget, ifølge Aftenposten.

Etter intense uker med å rette feil og mangler, 600 testturer, suste toget udramatisk gjennom Ekebergsåsen, i den 19,5 kilometer lange Blixtunnelen mot Ski og Østfold, søndag morgen.

Om bord sitter ekteparet og småprater med Attila Sparre. Alle skal på ski i Nordmarka.

– Vi får håpe det holder nå! sier Andreas Vik med et smil.

– Ja, vi krysser fingrene for at det blir problemfritt fremover, sier kona Marianne.

– Det er jo vanlig med oppstartsproblemer på norsk jernbane. Jeg husker jo det også var lekkasjeproblemer med Romeriksporten, sier Sparre.

Før 19. desember var ekteparet Vik togpendlere. De siste månedene har de måttet ty til elbilen. De rakk én tur i den nye tunnelen før den stengte. Nå har de planer om å bruke toget igjen.

– Jeg synes det er veldig merkelig hvordan det kan gå så galt, at man ikke har klart å avdekke slike feil tidligere og at prosjektet kan bli så utrolig mye dyrere enn det man hadde tenkt, sier Andreas Vik.

I 2014 ble det nemlig anslått at prosjektet skulle koste 26 milliarder, ikke nesten 37. Alle tre er imidlertid veldig glade for at reisetiden inn til hovedstanden blir så mye kortere fremover.

– Ski blir jo en bydel til Oslo, sier Marianne Vik.

I samme vogn sitter ekteparet Marianne og Thomas Aulin. De hadde kjørt til Ski stasjon ens ærend for å ta jomfruturen til hovedstaden.

TOMMEL OPP: Ekteparet Aulin gir første tur i Blixtunnelen terningkast 6.

Og dommen?

– Terningkast seks. Det er ikke så mye å se på lenger, men det går jo virkelig unna.

– Hva tenker dere om prosessen?

– Det virker jo litt amatørmessig.

På perrongen på Oslo S møter VG overkonduktør i Vy, Gorm Jøraholmen (36). Han synes det er deilig at ting endelig er på plass. Han innrømmer at de siste ukene har vært kjipe.

– Den har jo ikke akkurat vært heldig, denne starten, men i dag fungerte alt bra, vi kom oss hit i rute, sier han.

– Men det er morgendagen vi er spente på! 4–450 reisende i hvert tog. Da får vi virkelig testet, sier han.

FORNØYD: Overkonduktør Gorm Jøraholmen på perrongen på Oslo S.

I en pressemelding sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, at han er glad for at de endelig kan ønske passasjerene tilbake til Follobanen fra søndag av, skriver NTB.

– For Bane NOR som organisasjon og for meg som konsernsjef og øverste ansvarlig, har dette vært en svært vanskelig situasjon. Det er over to måneder siden vi ble nødt til å stoppe trafikken, noe som har gått ut over pendlerne, andre togpassasjerer og togselskapene.