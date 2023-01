DØDE: Gutten ble funnet på bakken utenfor Kongsvinger brannstasjon.

Døde av allergisjokk – kommunen mistenkt for systemsvikt

11-åringen tålte ikke melkeproteiner. Likevel fikk gutten i seg en bolle på skolekjøkkenet. Kort tid etter døde han av allergisjokk.

Kongsvinger kommune har av politiet fått status som mistenkt, etter at sjetteklassingen Vasilios Oskar Tosounidi døde 5. november.

– At han spiste av en bolle, var et uhell. Men vi mener det skjedde en systemsvikt i etterkant, sier politiadvokat Henning Klauseie til VG.

Kommunen kan bli ilagt foretaksstraff, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld etter tragedien på Langeland skole.

– Vi tar stilling til en siktelse når den endelige obduksjonsrapporten foreligger og etterforskningen er avsluttet, sier Klauseie.

POLITIADVOKAT: Henning Klauseie

– Skulle svært lite til

Politiadvokaten sier at avdøde hadde en svært vanskelig allergi mot melkeproteiner, som finnes i kumelk og andre melkeprodukter.

Fredag 4. november hadde sjetteklassen faget «Mat og helse». Elevene var delt inn i grupper som bakte boller.

– På guttens gruppe var det råvarer han tålte, sier Klauseie.

Men bollene fra en annen gruppe hevet ikke på stekebrettet. Da fikk noen ideen om at barna skulle smake på ødelagte boller.

– Det var da gutten fikk i seg deler av en slik bolle. Vi vet ikke hvor mye, men det skulle svært lite til før han fikk en allergisk reaksjon.

ELEV: 11-åringen gikk i sjette klasse ved Langeland skole i Kongsvinger.

– En aktsom gutt

Klauseie mener ingen er å klandre for uhellet. Både medelever og lærere var godt kjent med 11-åringens sterke matallergi.

– Han visste selv veldig godt hva han tålte og ikke tålte og var veldig påpasselig. Han har vært en aktsom gutt, sier politiadvokaten.

Kort etter utbrøt en elev at «Oskar hadde fått i seg bolle med melk i.»

– Læreren valgte da å observere ham en halvtimes tid, men han fikk ingen reaksjon på skolen, sier politiadvokaten ved Øst politidistrikt.

Så var skoledagen over og elevene dro hjem.

Fikk hjertestans

11-åringen gikk hjemover alene og falt om ved brannstasjonen. Forbipasserende og brannmenn utførte hjerte- og lungeredning.

– Det var en allergisk reaksjon som førte til at han fikk puste- og hjertestans, sier Klauseie.

Ambulansepersonell kom raskt til stedet. Helikopter brakte gutten til Rikshospitalet i Oslo, hvor han dagen etter ble bekreftet død.

Klauseie opplyser at gutten hadde en sent innsettende allergi.

– For ham kom den allergiske reaksjonen halvannen til to timer etter at han fikk i seg noe han ikke tålte. Det hadde moren fortalt skolen.

– Systemsvikt

Klauseie sier denne informasjonen aldri gikk videre til læreren i «Mat og helse»-faget, som sendte ham hjem alene etter en halvtime.

– Vi mener det skjedde en systemsvikt i etterkant, ved at skolen ikke nyttiggjorde seg og delte informasjonen fra foresatte.

– Hva kunne vært gjort annerledes?

– Skolen kunne kontaktet foreldrene, slik at de kunne hentet ham. Eller varslet legevakten, som kunne fulgt opp, sier politiadvokaten.

Skolen hadde en adrenalinsprøyte, som kan redde liv når en allergiker får kraftig blodtrykksfall, pustevansker og i verste fall hjertestans.

– Men pennen skal brukes når reaksjonen kommer, ikke forebyggende, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Familien informert

Etterforskningen kom i gang etter anmodning fra de etterlattes bistandsadvokat, Kjetil Moe Løvberg.

11-åringens familie ønsker ikke kommentere saken før politiet har avsluttet etterforskningen, opplyser han til VG.

– De registrerer det og tar det til etterretning, men har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, sier bistandsadvokaten.

Kommunen: – Tragisk hendelse

Ordfører i Kongsvinger Eli Wathne uttrykte sin medfølelse, da tragedien ble kjent:

– Det er en utrolig trist dag. En pult står tom, det er stor sorg i kommunen, sa Wathne.

Fredag henviser ordføreren til kommunedirektør Lars A. Uglem for kommentar.

– Det er en meget tragisk hendelse, og det er selvfølgelig viktig for alle berørte, også kommunen, at den er så godt opplyst som mulig, skriver kommunedirektøren i en e-post til VG.

– I denne sammenheng er det naturlig at politiet undersøker kommunens rutiner og kontrollsystemer. Kommunen medvirker til å opplyse saken, og bidrar til politiets etterforskning, fortsetter han.

– Av hensyn til at denne etterforskningen er pågående, vil det ikke bli aktuelt å kommentere detaljer på nåværende tidspunkt.

– Ekstremt sjeldent

Overlege ved regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Oslo universitetssykehus Geir Håland sa følgende til VG på generelt grunnlag:

– Dødsfall på grunn av matallergi hos barn er ekstremt sjeldent. Jeg har jobbet på dette feltet i 25 år, og det er første gang jeg hører det er skjedd i Norge.