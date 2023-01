ETTERFORSKET: Etter et selvmord i 2016, åpnet politiet etterforskning mot Ringerike fengsel. Dette er den eneste selvmordssaken hvor et fengsel eller fengselsansatte er blitt etterforsket, ifølge VGs undersøkelser.

Politiet har kun etterforsket ett fengsel etter selvmord bak murene

Politiet har undersøkt alle selvmord i norske fengsler siden 2008. I kun én sak er det åpnet etterforskning mot et fengsel, ifølge VGs undersøkelser.

Ingen saker har imidlertid ført til reaksjoner mot et fengsel eller fengselsansatte, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

– Politiet varsles alltid når en innsatt dør. Politiet åpner en undersøkelsessak og etterforsker om det i saken har blitt begått en straffbar handling. KDI forholder seg til de undersøkelser som gjøres av politiet, skriver KDI-direktør Lise Sannerud i en e-post.

Tirsdag skrev VG at politiet etterforsker omstendighetene rundt et selvmordsforsøk i Ålesund fengsel. Bakgrunnen er at fengselsbetjenter ikke gikk inn på cellen for å hjelpe en innsatt under et pågående selvmordsforsøk i september i fjor.

Kun én sak etterforsket

Politiet beskriver hendelsen i Ålesund fengsel som en helt spesiell sak. Og det er den: For etterforskning rettet mot et fengsel eller fengselsansatte etter et selvmord eller et selvmordsforsøk skjer nesten aldri.

Det siste året har VG undersøkt 69 selvmord i norske fengsler i perioden 2008–2022. I 59 av disse sakene har VG fått innsyn i dokumentene i politiets undersøkelsessaker. I ytterligere syv saker har VG fått en muntlig gjennomgang av politiets undersøkelser.

VGs undersøkelser viser at det i kun én sak er blitt åpnet etterforskning mot et fengsel etter at en innsatt har tatt livet sitt. Det skjedde etter et selvmord i Ringerike fengsel i 2016.

Aldri vurdert kvaliteten

Politiet gjør alltid rutinemessige undersøkelser etter et selvmord i fengsel. Deretter tas det en vurdering om saken skal etterforskes.

– Etterforskning iverksettes når det etter omstendighetene, og ut fra de innledende undersøkelsene, er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, opplyser konstituert statsadvokat Mina Hoff i Riksadvokatembetet.

Hun fortsetter:

– I den grad politiet får indikasjoner på at det har forekommet rutinesvikt i fengselet vil dette være forhold som naturlig inngår i undersøkelsene og som kan foranledige videre etterforskning fra politiets side. Det samme gjelder den oppfølgning og behandling avdøde har fått fra helseinstitusjoner og helsepersonell.

– Er kvaliteten på politiets undersøkelsessaker noen gang blitt vurdert samlet, på et overordnet nivå?

– Nei, det foreligger ingen slik samlet vurdering, svarer Hoff.

Kontakter ikke tilsynsrådene

Norges største fengsler ligger på Østlandet, og dermed er det også størst forekomst av selvmord der.

VG har stilt spørsmål om politiets undersøkelsessaker til Øst politidistrikt, Sør-Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt.

– I hvor stor grad etterforskes fengselets/fengselsansattes roller i kjølvannet av disse hendelsene, da med tanke på tjenestefeil, uaktsomhet eller lignende?

– Vi fant ikke tilstrekkelig grunnlag/holdepunkter for at det hadde skjedd noe straffbart og det ble derfor heller ikke iverksatt etterforskning rettet mot noen, sier assisterende påtaleleder Morten Reppen i Øst politidistrikt.

Fra 2008 til 1. desember 2022 har Øst politidistrikt undersøkt 13 selvmord i fengsel.

ØST POLITIDISTRIKT: Assisterende påtaleleder Morten Reppen.

VG har tidligere skrevet om tilsynsrådene som skal føre ekstern kontroll med fengslene. Flere uttrykker frustrasjon over egen rolle, da de i liten grad får tilgang til dokumenter fra Kriminalomsorgen etter selvmord i fengsel. Det er heller ikke automatikk i at de blir varslet.

Heller ikke politiet rådfører seg med tilsynsrådene for kriminalomsorgen etter selvmord i fengsel.

– I og med at det i undersøkelsene av de aktuelle sakene ikke ble funnet holdepunkter for at det hadde skjedd noe straffbart eller etablert mistanke om straffbare forhold, ble det ikke vurdert å oversende sakene til Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen, sier Reppen.

– Ikke gjenstand for vår etterforskning

Sør-Øst politidistrikt har også undersøkt 13 selvmord i fengsel i samme periode.

– I enkelte saker blir tilsynsmyndigheter for helse rådført med tanke på etterforskning. Vi finner ikke lignende oversendelser av saksdokumenter til Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen. Hvorfor ikke?

– Vi rådfører oss med Statens helsetilsyn i saker der vi etterforsker mulig straffbart brudd på helsepersonelloven. Hvorvidt Kriminalomsorgen har fulgt sine interne instrukser er ikke gjenstand for vår etterforskning, sier påtaleleder Guro Siljan i Sør-Øst politidistrikt.

SØR-ØST POLITIDISTRIKT: Påtaleleder Guro Siljan.

Oslo politidistrikt, som har undersøkt 15 selvmord i fengsel, har ikke ønsket å svare på VGs spørsmål. Heller ikke Oslo politidistrikt har rådført seg med Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen i noen av sakene, ifølge dokumentene.

Brukte seks måneder

Sør-Øst politidistrikt er de eneste som har åpnet etterforskning mot et fengsel. Det var etter et selvmord i Ringerike fengsel i desember 2016. Da tok en mann i 20-årene livet sitt den første natten bak murene.

– Saken ble åpnet allerede samme dagen som fornærmede ble funnet død. Det ble skrevet rapporter og besluttet sakkyndig likundersøkelse av avdøde, sier politiadvokat John Ivar Johansen i Sør-Øst politidistrikt.

Først seks måneder etter dødsfallet, 13. juni 2017, ble det sendt et brev til Ringerike fengsel om at det var åpnet etterforskning i saken og beslutning om beslag i fengselets logger, rapporter og journaler.

– Det tok lang tid å sende dette brevet, men saken var opprettet allerede samme dag, sier Johansen.

Etterforskningsskritt ble ikke gjennomført

I brevet til Ringerike fengsel står det:

«De orienteres om at politiet har iverksatt etterforskning for å avklare om Ringerike fengsel eller ansatte ved Ringerike fengsel har begått grov uaktsom tjenestefeil i forbindelse med hendelsen. Politiet ønsker alle ansatte ved Ringerike fengsel som var i kontakt med (innsattes navn) fra han ankom fengselet til han ble funnet livløs på cellen.»

VGs gjennomgang av politiets dokumenter etter at etterforskningen ble åpnet, viser at politiet aldri avhørte noen av de ansatte i fengselet.

FØRSTE NATT: Mannen i 20-årene tok livet sitt den første natten i Ringerike fengsel i 2016.

Videre viser dokumentene at saken ble liggende mer eller mindre i ro fra sommeren 2017 til sommeren 2018, uten at det ble gjort noen etterforskningsskritt.

– Dette kan jeg dessverre ikke gi noe svar på da jeg ikke hadde noe med saken å gjøre på det tidspunktet, sier Johansen.

Politiadvokaten fikk først ansvaret for saken i forbindelse med at Sør-Øst politidistrikt satte i gang et såkalt restanseprosjekt i 2018, hvor målet var å få ned antall saker som ikke var ferdigbehandlet.

Saken ble da raskt henlagt.

– Beklagelig

Familien til den innsatte som tok livet sitt klaget på henleggelsen og viste til etterforskningsskrittene som ikke var gjennomført.

I mars 2020 ble det satt endelig punktum i saken av Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter.

VGs gjennomgang av sakens dokumenter viser at påtaleansvarlig i saken, altså den som ledet etterforskningen, ble skiftet ut gjentatte ganger fra 2016 til 2018.

– Det var en stor turnover innen påtalemyndigheten i Sør-Øst politidistrikt over en periode da denne saken ble etterforsket. Dette er beklagelig og kan nok i noen grad ha påvirket fremdriften av etterforskningen av saken, sier politiinspektør Per Morten Sending.