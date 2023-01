ENIGHET I PENGEKONFLIKT: Erstatningssaken mellom dødsboet etter Fevziye Kaya Sørebø og den drapstiltalte mannen er forliket.

Fevziye-drapet: Nå er det inngått hemmelig pengeavtale med drapsmannen

Før tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt og drept, var hun i en pengekonflikt med mannen som nå er tiltalt for å ha drept henne. Nå har saken tatt en ny vending.

I slutten av april i 2021 ble Fevziye Kaya Sørebø (50) skutt og drept på åpen gate. Gjerningsmannen skjøt henne ni ganger mens hun satt i bilen sin på Frogner i Oslo.

I forkant av drapet hadde Sørebø og gjerningsmannen vært uenige om mannen skyldte Sørebø et større pengebeløp.

Etter flere runder i retten, har dødsboet etter henne inngått et forlik forlikEt forlik eller en forliksavtale er noe man inngår når partene i en rettstvist har kommet til enighet. med den drapstiltalte i den sivile saken.

Det bekrefter partenes advokater til VG.

Hemmelig avtale

Detaljene i forliksavtalen og summen de har blitt enige om, er derimot hemmelige.

– Jeg bekrefter at det er inngått et forlik, men utover det ønsker jeg ikke å gi noen kommentar, sier advokat Marius A. Rød som har håndtert dødsboet.

– Forliket er inngått mellom min klient og dødsboet. Vi har blitt enige om å ikke kommunisere ut noe av innholdet i forliket og legge denne delen av saken bak oss, sier mannens advokat i erstatningssaken, Per Conradi Andersen.

Det opprinnelige kravet Sørebø hadde mot mannen var på over 12 millioner kroner.

Pengekrangelen

Sørebø og den drapstiltalte hadde over flere år vært uenige om et større millionbeløp.

Årsaken var at Sørebø krevde erstatning fra den tiltalte mannen.

Sørebø og hennes avdøde ektemann hadde engasjert den nå tiltalte mannen til å utføre flere byggeprosjekter flere år tidligere. Etter hvert mente de at prosjektene ikke hadde blitt utført etter avtalen.

Da saken var oppe i Oslo tingrett, ble byggeprosjektene beskrevet som «totalt kaos».

I desember 2020 falt dommen. Den nå drapstiltalte mannen ble dømt til å betale nesten 12 millioner kroner i erstatning.

Han anket.

Sikret seg tiltales verdier

I påvente av rettssaken hadde Sørebø fått medhold i at det kunne tas arrest arrest"Arrest" betyr at den som krever penger av en annen kan få en midlertidig sikring i den andres verdier. For eksempel et hus. Begrunnelsen er at en rettsprosess kan ta lang tid, og at den som skylder penger kan ha kvittet seg med verdiene innen det er tid for utbetaling. i tiltaltes hus som var verdt titalls millioner.

Slik skulle det sikres at det fantes penger til å innfri erstatningskravet dersom mannen også ble dømt i Borgarting lagmannsrett.

I mellomtiden ble Fevziye Kaya Sørebø skutt ni ganger i hodet.

Den tiltalte mannen har erkjent straffskyld.

Straffesaken mot tiltalte skal starte i Oslo tingrett 6. mars.

1 / 2 UFERDIG: Huset i Kristinelundveien ble aldri ferdigstilt. forrige neste fullskjerm UFERDIG: Huset i Kristinelundveien ble aldri ferdigstilt.

Spøkelseshuset

Relasjonen mellom ekteparet Sørbøe og den tiltalte går flere år tilbake. Han var først en bekjent av paret og de hadde felles venner.

I 2016 ga Sørebøs ektemann tiltalte i oppdrag å oppføre en tårnstue i ekteparets leilighet, samt få revet og oppført en ny, kostbar bolig i Kristinelundveien på Frogner i Oslo.

Tiltalte hadde renovert eget hus og Sørebøs ektemann var imponert over resultatet.

To år senere, i 2018, døde ektemannen og Fevziye Kaya Sørebø overtok kontakten med tiltale som fungerte som prosjektleder.

Men prosjektene havarerte.

Tårnstuen måtte rives fordi den ikke var oppført etter rammetillatelsen, og den store eneboligen ble aldri ferdigstilt.

Den store, påbegynte eneboligen lå i flere år som et spøkelseshus med utsikt ut over Oslofjorden.

DRAPSSAK: Straffesaken mot den drapstiltalte mannen starter i Oslo tingrett 6. mars.

På tiltalebenken for drap

6. mars skal den drapstiltalte mannen møte i Oslo tingrett for drapet på Fevziye Kaya Sørebø.

– Det er tatt ut en tiltale for forsettlig drap og det er en tiltalt. Det er skjerpende at det har skjedd på et offentlig sted. Vi vil bruke hovedforhandlingen for å utdype hva som er avgjørende for skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sa statsadvokat Aud Gravås ved Oslo statsadvokatembeter til VG da tiltalte ble tatt ut i desember 2022.

– De ser frem til å få også denne delen av saken lagt bak, sier de etterlatte døtrenes bistandsadvokat Ida Andenæs.