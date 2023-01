SVINDEL PÅ DAGSORDENEN: Telenor-sjef Sigve Brekke legger i dag frem tall som viser hvor mange svindelforsøk de avverget i fjor.

Advarer mot ny norsk svindelvei

DAVOS (VG) Telenor stanset i fjor over 30 millioner svindelforsøk i Norge. – Hvis du ikke forventer et anrop fra utlandet, la være å svare, sier Telenor-sjef Sigve Brekke. Og advarer mot at svindlerne har fått proffe norske medhjelpere.

Vi møter Brekke under World Economic Forum i Davos, hvor ledende næringslivsledere og politikere denne uken er samlet.

Sikkerhet er et av teletemaene og Brekke sier at sikkerhetssituasjonen radikalt har endret seg under pandemien og spesielt det siste året.

De internasjonale svindlerne har funnet en ny norsk vei som bekymrer dem.

– En utfordring i dag er at svindleren nå prater perfekt norsk og lager falske nettsteder med så godt norsk språk og topp design, at det er veldig mye lettere å la seg lure, sier Brekke.

GÅR NYE VEIER: Sigve Brekke sier svindlerne stadig skifter teknologi og metode.

Telenor har en avdeling som jobber med svindel mot det norske markedet, samt en som jobber med anrop til og fra utlandet.

Ved nyttår kan de se tilbake på følgende svindelår:

Telenor stanset over 30 millioner svindelforsøk i Norge i fjor.

De stanset 250 millioner globalt.

– Det gjelder anrop som vi har identifisert til å være svindel over våre plattformer og operatører vi samarbeider med, sier han.

– Fordelt på den norske befolkningen gir det over fem svindelforsøk per nordmann i året?

– Ja, det er voldsomme tall – i tillegg er det store mørketall. Vi har blitt stadig flinkere til å stanse dem, men de fornyer metodene sine hele tiden. Før var det lett å se at en nettside var laget av utlendinger, sier Brekke.

PEISKOS: Været i Davos gjør at det er godt å komme innendørs til peis og varme.

Han lar senior sikkerhetsrådgiver i Telenor, Thorbjørn Busch, utdype om de endrede utfordringene.

– Han kan dette bedre enn meg, sier Brekke.

Busch sier det ikke bare svindles via mobilen for å få deg inn på nettsider, men at det er flere metoder.

– Og det er nå også norske aktører som står bak svindelforsøkene. Blant annet via såkalt Olga-svindel Olga-svindelDenne kriminaliteten fikk betegnelsen Olga-svindel fordi svindlerne først og fremst gikk etter eldre damer som het Gerd, Anne, Sigrid, Olga eller lignende. Svindlerne sa til dem at forbrukslånet deres var klart til utbetaling. Når «Olga» sa at hun ikke har søkt om noe lån, tilbød han å sette henne over til banken. mot eldre damer og politi-svindel, hvor de utgir seg fra å ringe fra politiet.

Info Her er Telenors beste råd for å sikre seg mot svindel Aldri oppgi privat informasjon

De kriminelle kommer stadig opp med nye og kyniske måter å svindle oss på. Selv om svindelforsøk kommer i mange former, er svindlerne stort sett alltid avhengig av å lure deg til å utføre en aktiv handling. Dette kan være å taste inn et passord, legge inn kortinfo, oppgi BankID – eller som vi har sett mer av i det siste, engangkoder som brukes til tofaktorautentisering av forskjellige tjenester. Vær bevisste på at seriøse aktører, som Telenor, aldri vil be om slik informasjon over telefon, e-post, SMS eller andre kanaler. Vær obs på lenker og falske nettsider

Svært ofte vil en svindelhenvendelse, enten det er via e-post, SMS eller en direktemelding, inneholde en lenke du blir lurt til å trykke på. Enten det er snakk om et virus eller såkalt «phishing», der du blir lurt til å oppgi passord, bankinfo eller annen informasjon‚ er det to ting som gjerne går igjen: En lenke det «haster» å trykke på, og en nettside som ved første øyekast kan se ekte ut, men som i virkeligheten er falsk. Det viktig å vite at du som hovedregel bør være varsom med å trykke på lenker i e-poster og meldinger, og være obs på faretegnene på falske nettsider. Ha god passordsikkerhet – og tofaktorautentisering

Mange bruker enkle passord som «123456» eller «Liverpool», og gjerne det samme passordet på tvers av forskjellige tjenester. Bruker du ett passord på mange nettsider, er sjansen stor for at dette allerede er lekket på nett. Da er det en smal sak for kriminelle å logge seg inn på kontoene dine – noe som kan koste deg dyrt på flere vis. Sørg for god passordsikkerhet. Og for all del: Bruk Mange bruker enkle passord som «123456» eller «Liverpool», og gjerne det samme passordet på tvers av forskjellige tjenester. Bruker du ett passord på mange nettsider, er sjansen stor for at dette allerede er lekket på nett. Da er det en smal sak for kriminelle å logge seg inn på kontoene dine – noe som kan koste deg dyrt på flere vis. Sørg for god passordsikkerhet. Og for all del: Bruk tofaktorautentisering der du kan, ettersom dette stopper nesten alle svindelforsøk du blir utsatt for. Vis mer

– Ikke ta telefonen

Han sier telefonsvindelforsøk ofte har kommet fra fjerne land, men at mange av forsøkene i 2022 har hatt visningsnummer fra England (+44).

– Til å begynne med var det via mange land, men i det siste mye via England, det avtar også.

Han sier at masseangrep til mange tusen personer, langt på vei er stanset.

– Vi har funnet løsninger som hjelper oss å identifisere og å stoppe uønsket trafikk i vårt nett i tilnærmet sanntid. Fra en nummerserie er identifisert til å være «svindel» tar det kun sekunder før den er blokkert.

Men han sier at den seieren har gjort at svindlerne har utviklet teknologien og profesjonaliteten.

– Dette er en katt og mus lek, hvor svindlerne hele tiden endrer metode når vi har stanset en av deres veier.

LIVERPOOL: Thorbjørn Busch sier tiden for «123456» eller «Liverpool» bør være over – som passord.

Stjeler norske mobiler

Han utdyper den norske veien.

– Svindlerne utvikler seg stadig og bruker mer spoofing, det vil si at de kontakter nordmenn fra et norsk mobilnummer eller IP-adresse som de har stjålet fra norske kunder. Det gjør det mye mindre mistenkelig for de som utsettes for svindelforsøket. De lager også falske nettsteder som ser veldig originale ut.

Han sier at svindlerne også bidrar til oppsett av falske konserter, arrangementer eller innsamlingsaksjoner som annonseres på Facebook og andre steder.

– Jeg fikk nylig mail om at jeg hadde betalt teleregningen to ganger. Det så virkelig ut som om det var Telenor som mailet meg?

LURT RÅD: Denne falske Telenor-meldingen fikk VGs reporter nylig, hvor de ba meg trykke meg videre for å oppgi info for å få tilbakebetalt penger. Busch gir et godt tips: Se på mailadressen den er sendt fra. Det står ID/Telenor.Portal, som er tillitvekkende, men det forsetter med mer tvilsomme «slashbchiga@outlook.fr via amazonses.com»

– Det er en av de to mest velkjente veiene. Enten at du har penger til gode eller at de truer med å stenge bredbåndet, abonnement eller annen tjeneste du har betalt for, i løpet av kort tid.

Han legger til at selv proffe sider kan avsløres.

– Du kan som regel se det på emailadressen.

LENKE-FARE: Busch sier det egentlig er ganske enkelt: – Ikke trykk på en lenke du ikke er sikker på.

Busch sier at svindlerne ofte gir offeret et kort mulighetsrom.

– Hvis du ikke griper muligheten «nå» forsvinner muligheten. Hensikten med dette er å påføre offeret et tidspress for å handle irrasjonelt. Jeg har et godt råd: Ikke trykk på en lenke du er usikker på. Vær grunnleggende skeptisk. Og en ting til: Tiden for «123456» eller «Liverpool» bør være over – som passord.

Han sier det nå finnes sider, som Keeper, hvor du enkelt kan lagre alle passordene dine.

– Ganske troverdig

Busch trekker frem et eksempel.

– Du kan bli oppringt fra spoofet nummer, som oppgir seg å være fra banken din, som sier på perfekt norsk at kontoen din har kommet på avveie. Så bes du om å taste en firkant eller noe lignende for å få tilsendt en SMS med nærmere instruksjoner. Vi hadde slik sak, sier han og bruker den slik som eksempel:

– 600 nordmenn fikk en slik telefon. 50 av dem går på og taster seg videre. Da får du tilsendt en sms som kan være så finurlig at den legger seg som eksisterende meldingstråd som du har med banken. Da begynner det å bli ganske troverdig.

ATTRAKTIVE: Telefonen er fortsatt svindlernes fremste våpen for å lure nordmenn. Brekke sier det er veldig bra at nordmenn er verdensledende i ta opp i seg ny teknologi, men at det gjør det veldig attraktive for svindlere.

Han forteller videre om veien for å lure deg.

– Målet til de kriminelle er å få så mange som mulig til å trykke på lenken i SMSen. Det handler om å få deg inn på den nettsiden, som du tror er bankens nettside for den ser helt lik ut. Når du da oppgir bankinformasjonen din, sender du den rett videre til svindlerne.

– Pengene ut av konto

Han sier at du første gang kan få beskjed om at innloggingen har feilet. Da har de i mellomtiden autorisert en betaling, så når du logger deg inn en gang til, så går penger ut av din konto, uten at du vet det.

Busch sier at svindelen har vridd seg fra å få deg til å oppgi kortinfo, til bank-id.

– Det er ingen tvil om at overgangen til at du må bruke bank-id til netthandel og annet, er betryggende. Nå er trusselaktørene i stor grad avhengige å henvende seg til enkeltpersoner, og de må involvere deg og meg i bedrageriet mot oss selv, fordi de er avhengig av det tidsstempelet som bank-id utgjør.