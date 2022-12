I RETTEN: Johny Vassbakk med sine forsvarere.

Vassbakks psykolog spurte aldri om Birgitte Tengs

Drapet på Birgitte Tengs var aldri tema da drapstiltalte Johny Vassbakk møtte psykolog Atle Austad for å snakke om blotting.

Mandag morgen skal psykologen som behandlet Johny Vassbakk ved årtusenskiftet, samt en tidligere kjæreste og hennes barn vitne for Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Vassbakk møter i retten tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han nekter straffskyld, og hevder seg uskyldig anklaget for ugjerningen.

Psykolog Atle Austad var Vassbakks behandler mellom 1999 og 2000. Austad har også vært psykologen til Viggo Kristiansen gjennom flere år.

I retten forteller han at Vassbakk havnet hos ham etter en henvendelse fra politiet i Haugesund, i forbindelse med Vassbakks soning for blotting og innbrudd.

Han var også da domfelt for å ha slått en kvinne med en sykkelpumpe, og for å ha kvalt en annen psykolog med en snor nesten ti år tidligere.

Les også Ble slått med sykkelpumpe: – Han slo ganske mange ganger HAUGESUND (VG) Da Johny Vassbakk var 15 år, slo han en kvinne med en sykkelpumpe.

Snakket om blotting og innbrudd

Vassbakk har innrømt og blitt dømt for blotting på åpen gate. Under sin forklaring for retten beklaget han dette.

Austad forteller at han oppfattet Vassbakks blotting som et desperat forsøk på kontakt. Det er også slik han selv har beskrevet motivasjonen bak blotter-episodene.

– Det var en del av tematikken som var meldt inn, og som han absolutt var åpen for å snakke om, forteller psykologen.

Han snakker også om innbruddene den drapstiltalte begikk, hvor han blant annet stjal sko og klær fra kvinner. Jeanette var en av kvinnene Vassbakk brøt seg inn hos. Det knytter psykologen til en fetisj.

– Fetisjisme regnes ikke som et avvik lenger, men innbruddene er selvsagt det. Måten å oppnå det på har vært urovekkende i denne saken, sier Austad fra vitneboksen.

Les også Vassbakk brøt seg inn hos Jeanette: – Hun var ikke tilfeldig HAUGESUND (VG) Johny Vassbakk så Jeanette på forsiden av Vi Menn. Det ble starten på et mareritt.

Aktor Nina Grande spør Austad om drapet på Birgitte Tengs noen gang var tema i deres samtaler.

– Nei. Det var det aldri. Jeg spurte heller ikke, svarer psykologen.

Han forteller at han var en del på Karmøy og i Haugesund i 1997 i forbindelse med en annen sak.

– Det lå et slags dystert slør over området i forbindelse med den saken. Jeg spurte han aldri, og han sa aldri noe om det som fikk meg til å spørre om det heller.

Spørsmål om kontakt med Jahr

Vassbakks forsvarer Stian Kristensen stiller psykologen spørsmål om hans kontakt med advokatene Arvid Sjødin, som forsvarte fetteren til Birgitte Tengs, og Sigurd Klomsæt.

Kristensen leser fra avhør av Austad, som tidligere har forklart at han tok kontakt med Sjødin etter å ha lest boken «Hvem drepte Birgitte?» av Bjørn Olav Jahr. I retten forteller Austad at det var Klomsæt som ga han boken.

Psykologen kjente igjen Vassbakk i boken.

Etter å ha lest boken tok han kontakt med Jahr for å høre mer om begrunnelsene hans, men mener at Jahr skal ha vært mer opptatt av å snakke om Baneheia. Han snakket også med Sjødin, som Austad hevder hadde en helt annen kandidat enn Vassbakk i tankene.

FORSVARERE: Stian Bråstein (foran) og Stian Kristensen er Vassbakks advokater.

Kristensen spør Austad om ikke hans forståelse av Vassbakk han være farget.

– Det er 22 år siden, og hukommelsen kan selvfølgelig være farget. Jeg har vært opptatt av å ikke bli det nå. Da jeg så Jahr hadde skrevet om Vassbakk, så var ikke det noe jeg hadde tenkt, sier Austad og fortsetter:

– Det var derfor jeg spurte hva han begrunnet det med.

Psykologen sier videre at han ikke tenkte at det var Vassbakk som sto bak drapet på Birgitte Tengs.

– Per i dag tenker jeg ikke den ene eller andre veien. Jeg aner ikke, og har ikke tatt stilling til det.

Store deler av dagen går for lukkede dører, som betyr at det kun er aktørene i retten, som forsvaret og aktoratet, samt pressen som får lov til å følge forhandlingene.

Før rettsdagen begynte måtte dommerne be tilhørere forlate salen.

Forrige uke fortalte psykolog Jorunn Øpsen for retten om det voldelige overfallet Vassbakk begikk mot henne i hennes hjem i 1990.

Vassbakk ble senere dømt for å ha tatt en snor rundt Øpsens hals og strammet til. Etter hvert røk snoren.