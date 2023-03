MOT NORRMALT: Ifølge dette kartet skulle middeltemperaturen - altså gjennomsnittstemperaturen i løpet av et døgn - i Oslo nå ha ligget over null. Men vi er ikke helt der ennå.

Når kommer våren?

Her kan du se når våren - i meteorologisk forstand - forventes å komme de forskjellige stedene. Men det blåser en kald vind over landet.

Ser man på kalenderen skulle våren være i full anmarsj og allerede ha meldt sin ankomst i Oslo.

Vinter i klimatologisk sammenheng er den tiden av året da normal døgnmiddeltemperatur er lavere enn 0 °C. Og i hovedstaden skulle temperaturen vanligvis ha krøpet på pluss siden den 7. mars. Altså i går.

– I dag er makstemperaturen i Oslo såvidt over null - 0,9 grader - men det er så kaldt ellers at middeltemperaturen vil ligge under null, så i Oslo virker det som våren kommer senere enn normalt, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan til VG.

På kartet kan du se når våren vanligvis kommer de forskjellene stedene i Norge.

Som Metorologisk institutt skriver på Twitter finnes det ikke vinter i Bergen, ikke i meteorologisk forstand i alle fall. Der er nemlig aldri temperaturnormalen under 0 °C. Men som alle vet, det kan være surt og kaldt i Vestlandets hovedstad likevel.

BERGEN: Joda, også Bergen kan ha finvær. Her er byen sett fra Ulriken den 26. februar.

Også i Bergen ser den kalde draget ut til å fortsette denne uken, slik det gjør over store deler av Norge.

– Det er nok fortsatt kaldluft som gjelder i en liten periode til. Oslo ser for eksempel ut til å bli liggende hovedsaklig på minussiden fremover også, kanskje såvidt over null på dagtid, sier Granan.

Også i Trondheim forblir det kaldt denne uken.

– Men der kan det skje ting neste uke, da er usikkerheten større, sier Granan.

I Tromsø skal våren normalt ikke komme før 5. april, så der er det fortsatt et stykke frem.

– Det er ingen grunn til å forvente at den kommer tidligere foreløpig, sier statsmeteorologen.

Årsaken til det kjølige været er nordavind som drar kalde luftmasser nedover fra arktiske strøk, og det er et værmønster vi har hatt en stund nå.

På Svalbard er det fortsatt full vinter.

– Der blir det hard nordavind de neste dagene. På Spitsbergen er det varslet sterk kuling til liten storm og snøbyger, forteller Granan.

Et lavtrykk i Barentshavet vil gi nordlige luftstrømmer rundt øygruppen som også vil sige litt inn mot fastlands-Norge.

HOLKE: Det er ikke mye vår - eller grus - å spore i Oslos gater på «vårdagen» 7. mars. Her trenger man egentlig piggdekk for å takle disse «trikkeskinnene».

