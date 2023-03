Opplysninger til VG: Vil skrote fregattene og bygge seks nye

SØKER PARTNERE: Kontreadmiral Rune Andersen vil anbefale at Norge søker samarbeid med nære allierte i utviklingen av en ny generasjon overflatefartøyer.

VÅGSFJORDEN I TROMS (VG) I en skisse til ny fartøystruktur for marinen, anbefaler Sjøforsvaret at Norge anskaffer seks nye havgående fregatter, pluss 24 mindre fartøyer til bruk nærmere kysten.

VG kjennet innholdet i forslaget, som feller en hard dom over dagens militære flåte av overflatefartøyer: De møter ikke dagens utfordringer, og de kan ikke videreutvikles til å møte dagens eller fremtidens krav.

Sjøforsvaret mener også at det ikke er hensiktsmessig å oppgradere de fire gjenværende fregattene av Nansen-klassen.

Ikke konkludert

Kontreadmiral Rune Andersen, sjefen for Sjøforsvaret, bekrefter overfor VG at ny struktur for marinens overflatefartøyer er en del av Forsvarets interne diskusjon akkurat nå. Men han vil ikke uttale seg om detaljene;

– Dette er innspill i en prosess som pågår, men det er viktig å presisere at vi ikke har landet på noen konklusjon. Det inngår i arbeidet med et helhetlig fagmilitært råd. Det gir oss anledning til å se hele flåten i en sammenheng, og ikke bare fartøy for fartøy, sier Andersen.

Han sitter i forsvarssjefens ledergruppe, som skal gi regjeringen et fagmilitært råd innen utgangen av mai, som en del av arbeidet med en ny langtidsplan for hele Forsvaret.

FØLGER MED: Sjøforsvarets sjef Rune Andersen følger nøye med på hvordan nære allierte i Nato fornyer sine flåter med marinefartøyer. Her er han ombord på «Albion».

I rom sjø

Tirsdag var sjefen for Sjøforsvaret med på en medie-presentasjon om bord i det britiske amfibiefartøyet «Albion» i Vågsfjorden utenfor Harstad.

«Albion» deltar i den store vinterøvelsen «Joint Viking» hvor en rekke Nato-land trener sammen for å bekjempe et tenkt angrep mot Norge.

Sjøforsvaret deltar også i den samtidige øvelsen «Joint Warrior» med fregatter, ubåter, korvetter, spesialfartøyer og marinejegere.

ALLIERTE: Det britiske amfibiefartøyet «Albion» er ett av flere fartøyer fra andre Nato-land som nå trener i norske farvann med norske og allierte styrker.

Andersen sier at alle kyststatene i Nato - også USA og Storbritannia som har de største marinestyrkene - erkjenner at de mest komplekse militære oppgavene til havs må løses i internasjonalt samarbeid.

– Vi mener at vi må knytte oss tettere opp mot våre nærmeste allierte. Så det jeg kan si nå, er at vi ønsker oss en modell hvor vi inngår strategisk partnerskap med nære allierte. Flere av dem har nå nye fartøyprogram som passer inn i dette bildet.

Kjøpe med andre land

Ifølge VGs opplysninger planlegger og bygger både USA og Storbritannia nye generasjoner med fregatter, og begge skal være positive til å gi Norge plass i planlagte produksjonslinjer.

En annen mulig partner for nye fregatter er Tyskland, som utvikler en ny generasjon ubåter sammen med Norge akkurat nå.

– Vi kommer til å anbefale at Norge ikke gjør dette på egen hånd, men i samarbeid med andre. Det er en måte å dele kostnader på, sier Andersen.

VISER SEG FRAM: Et norsk F-35 kampfly tok en runde rundt det britiske marinefarøyet «Albion» i Vågsfjorden tirsdag.

Raskt umoderne

– Avanserte kampfartøyer er moderne idet de tas i bruk, men vi må regne med at de trenger kontinuerlige oppdateringer, sier han.

De fem Nansen-klasse-fregattene ble levert mellom 2004 og 2009. «Helge Ingstad» gikk tapt i forlis i 2018.

I den interne vurderinger vil seks nye fregatter gi Sjøforsvaret evne til å seile ett fartøy i nord, ett i sør og i tillegg ha en fregatt i en internasjonal operasjon samtidig, ifølge VGs opplysninger.

– Hvorfor ønsker dere ikke å gå videre med dagens fire fregatter?

– De er gode fartøyer, og vi skal uansett ha de fregattene vi har i mange år. Men de er krevende, og vi har brukt store ressurser på vedlikehold og reservedeler de siste årene. Det å resette dem i en fullverdig oppgradering blir så dyrt at vi allerede nå må tenke på når vi skal bytte dem ut. Den diskusjonen pågår nå, men det må finnes rom for det i forsvarsøkonomien, sier Andersen.

ELDES: Flere forsvarssjefer har anbefalt at kystkorvettene i Skjold-klassen pensjoneres. Sjøforsvaret vil erstatte dem med andre kystnære fartøyer. Også ubåten i bakgrunnen er norsk. Tirsdag ble de vist fram i en styrkedemonstrasjon sammen med britenes amfibiefartøy «Albion».

24 kystnære fartøyer

I den interne skissen som VG kjenner innholdet av, beskriver Sjøforsvaret en ønsket plan med 24 nye og mindre fartøyer til bruk nærmere kysten.

Andersen vil ikke diskutere antall, men sier at Forsvaret også trenger en ny generasjon mindre fartøyer til ulike oppgaver.

– For å ivareta Norges maritime interesser, vi vil anbefale å bygge fartøyer basert på en sivil byggestandard, men med militære oppgaver. Det har vi allerede god erfaring med i Kystvakten. Det er en rekke sjømilitære oppgaver som kan flyttes over på enklere plattformer.

Han nevner nye systemer for minerydding som ett eksempel, hvor man unngår å sende fartøyer med mannskap inn i minefeltene.

– Disse kan fraktes på enklere plattformer. Det gir oss mulighet til å bygge en marine som er stor nok til å være på kysten mer kontinuerlig, enn dersom vi bare bygger store og kostbare plattformer, sier han.

Sårbarheter

Fersk erfaring med å beskytte rørledninger på bunnen av Nordsjøen er en annen slik oppgave. Andersen sier at det flere sårbarheter langs kysten som skal beskyttes.

Sjøforsvaret har også oppgaver som ligger under terskelen for krise og krig, presiserer sjefen for Sjøforsvaret:

– En viktig oppgave er å holde sjøveien inn til Norge åpen og sikker, både i fred, krise og krig, sier Rune Andersen.