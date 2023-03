RAMMET: Linda Strømme Heggelund har hudpleieklinikken sin i første etasje i Meierigården i Porsgrunn som sto i full fyr i natt. Klinikken har trolig fått vann- og røykskader.

Porsgrunn-brannen: − Det var mitt andre hjem

Natt til fredag sto Linda Strømme Heggelund (46) utenfor den brennende Meierigården i Porsgrunn hvor hennes hudpleieklinikk har holdt hus i 19 år.

Ikke bare har hudklinikken smekkfulle kundelister, den var også nyoppusset.

– Vi pusset opp for to måneder siden. Vi tok hele salongen og gjorde det selv, sier Heggelund til VG.

Hudpleiesalongen holder til i første etasje i den verneverdige Meierigården som mange mener er Porsgrunns kanskje aller fineste bygg.

– Smekkfulle lister

– Vi er helt nederst, så jeg tror ikke det har brent der, men det er vann- og røykskader så det er nok ødelagt. Jeg har holdt til i lokalene i 19 år. Det var mitt andre hjem, sier Heggelund som heldigvis har forsikring.

NYOPPUSSET: Lokalene hvor Lindas hudpleie holder til, var pusset opp for bare to måneder siden.

– Vi har smekkfulle lister, men det er vel nesten ikke nødvendig å sende melding til kundene for alle har vel fått med seg at det har brent i Porsgrunns flotteste bygg, sier hun.

Fredag morgen slukket brannvesenet fortsatt med uforminsket styrke, slik de har gjort gjennom natten. Brannen er under kontroll, men det er fortsatt fare for bygningskollaps, tvitrer politiet fredag. Flere veier stengt på grunn av faren for at bygningsdeler kan rase fra det brennende bygget.

Brannen startet på loftet i bygget og spredte seg så nedover i etasjen. Den første meldingen om brannen til politiet kom rett før klokken 22.00 torsdag kveld.

Det er ikke meldt om personskade eller at det bor folk i bygningen.

1 / 3 UNDER KONTROLL: Her kjemper brannvesenet mot flammene i den ærverdige bygården. forrige neste fullskjerm UNDER KONTROLL: Her kjemper brannvesenet mot flammene i den ærverdige bygården.

– Ser litt mørkt ut

– Det er godt at ikke liv er gått tapt, sier Linda Strømme Heggelund som nå kjenner på at hun har en stor oppgave foran seg; å få hudpleieklinikken opp og stå igjen.

– Det virker som en litt stor oppgave, men vi må bare få det til. Jeg kan ikke gi meg, men det ser litt mørkt ut akkurat nå.

Bygget er mye brukt av kommunen, blant annet til flere ungdomstilbud, aktivitetssenter for eldre og Porsgrunn frivilligsentral. Noen få næringsdrivende har også tilhold der. I toppetasjen drives Ravneloftet, et spøkelseshus drevet av frivillige.

– Dette er en fantastisk bygning i en veldig viktig kulturhistorisk del av Porsgrunn, sier Linda Veiby, seksjonssjef hos Riksantikvaren.

– Hvert eneste kulturminne som brenner er et tap, fordi store verdier går tapt uavhengig av om bygget brenner helt ned. Det gjør også dype inntrykk i befolkningen når kulturminner brenner, forteller hun.

