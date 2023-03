GRATIS?: Får Rødt det som de vil, blir prevensjon gratis. Her er spiraler avbildet.

Vil ha gratis prevensjon til alle under 25 år

Rødt ønsker å gi alle kvinner under 25 år gratis prevensjon. Kvinnehelseutvalget som nylig la frem sin rapport, mener det samme.

– Vi må sikre at kvinner ikke blir uønskede gravide fordi de ikke har råd til å prioritere god og sikker prevensjon, sier Seher Aydar i Rødt.

Partiet mener veien til å holde aborttallene lave på lang sikt, er å gjøre prevensjon gratis for alle kvinner under 25 år.

Aydar tror det er flere årsaker til at aborttallene nå stiger, men at en av dem er at salget av hormonell prevensjon har gått ned.

Stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

VG har tidligere skrevet om helsepersonell som forteller at skepsisen mot hormonprevensjon hos mange har økt, blant annet på grunn av utspill fra influensere uten helsefaglig kompetanse.

Best er dyrest

– Samtidig er de beste prevensjonsmidlene de dyreste. Spiral koster 1200 kroner pluss en time hos gynekolog, P-stav koster 1300 pluss legetime. Vi er redde for at dette fører til at kvinner velger vekk prevensjon, sier Aydar.

RAPPORT: Christine Meyer la frem kvinnehelseutvalget-rapporten til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i starten av mars.

Kvinnehelseutvalget som la frem sin rapport sist uke, foreslår også at ordningen med gratis prevensjon utvides til alle under 25 år. De viser til forskning som fastslår at flere velger langtidsvirkende prevensjonsmidler når det blir billigere eller gratis

Info Dette får du dekket i dag ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvor stor sum får jeg dekket? Fra 1. januar 2023 er bidraget du får ved kjøp av prevensjon 129 kroner for prevensjon i 3 måneder

258 kroner for prevensjon i 6 måneder

​516 kroner for prevensjon i 1 år Hvor mye må jeg betale? Bidraget du mottar vil gjøre at enkelte prevensjonsmidler blir helt gratis, avhengig av hvor lenge de varer og hvor gammel du er. Ordningen varer til og med måneden før du fyller 22 år. Prisreduksjonen du har krav på, regnes ut på apoteket og trekkes fra i kassen når du skal betale. Apoteket tar utgangspunkt i fødselsdatoen din. Hvis du velger p-piller, p-ring eller p-plaster, kan du få utlevert inntil et halvt års forbruk av disse produktene på én gang.​ Eksempel: Hvis du kjøper en hormonspiral som varer i 5 år eller en p-stav som varer i 3 år, og den koster 1 200 kroner, betyr det at er du yngre enn 20 år, er legemiddelet gratis.

er du 20 år, betaler du 168 kroner.

er du 21 år, betaler du 684 kroner. Kilde: HelseNorge Vis mer

– Etter at det ble innført gratis prevensjon for alle opp til 19 år og redusert pris for dem under 22 år, sank aborttallene. Vi vet med andre ord at gratis prevensjon er veldig effektivt for å få aborttallene ned, mener Aydar.

P-PILLER: Noen p-piller i dag er helt gratis for noen. Det avhenger av hvor lenge de varer, og hvor gammel du er.

Gradert støtte

I dag er reglene slik at hvis du trenger p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav eller spiral og er under 22 år, får du økonomisk støtte for å dekke hele eller deler av kostnadene for prevensjon. Støtten vil avhenge av hvilke prevensjonsmiddel/merke du bruker.

Rødt har i sitt alternative statsbudsjett fremmet forslag om at all prevensjon skal være helt gratis for alle under 25 år, og for dem som ikke er i lønnet arbeid.

– Det er viktig at kvinner har god tilgang på abort når vi trenger det, men vi må også sørge for at prevensjon er gratis og lett tilgjengelig for alle, sier Seger Aydar i Rødt.

