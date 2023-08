Urenset kloakk kommer ut fra 50 sluser i Oslo

Oslo kommune har sett seg nødt til å åpne slusene for å håndtere de store mengdene vann.

Ekstremværet «Hans» fører til store mengder vann til renseanleggene i Oslo.

Kommunen har derfor åpnet sluser for at vannet skal gå i overløp. Det betyr at vannet renner fra avløpstunnelene og inn i elver bekker og fjord for å forhindre flom og kloakken havner i kjellere og parkeringshus.

Det er rundt 200 punkter i Oslo der slike overløp kan forekomme.

Mandag er 50 av slusene åpnet.

– Grunnet overløp kommer det urenset, men fortynnet avløpsvann ut i Akerselva og andre byvassdrag og i fjorden, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

VG har tidligere skrevet at Oslos kloakksystem ikke er dimensjonert for stadig mer styrtregn.

Når det kommer store nedbørsmengder over kort tid, flommer systemet over og kloakken må slippes rett ut i Oslofjorden.

Kommunen anbefaler å vente minst 24 timer før man bader.

Til sammenligning måtte kommunen åpne 11 sluser i april i år etter den raske snøsmeltingen og nedbøren.